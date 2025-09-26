Colombia

Gustavo Petro compartió video de estadounidense que elogió su discurso ante la ONU: “El más asombroso que he visto”

El ‘influencer’ estadounidense sorprendió al mostrarse a favor en las palabras que dejó Petro en el auditorio de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, EE. UU.

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito TikTok | @Mamertos0/X
crédito TikTok | @Mamertos0/X

En medio de la ola de mensajes que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió y replicó desde su cuenta de X la mañana del viernes 26 de septiembre, un video llamó la atención en particular, debido a que se observa la reacción de un ciudadano e influencer estadounidense, y que se encuentra la red social TikTok como @each1teach1kevin, en la que felicita al jefe de Estado tras el discurso que ofreció ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el martes 23 de septiembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

En un video que replicó con la traducción de lo que dijo el creador de contenido norteamericano, por parte de la cuenta en X (@Mamertos0), se puede leer las palabras de elogio que tuvo el ciudadano con Petro.

“Últimas noticias. Gustavo Petro en las Naciones Unidas ha pedido una investigación criminal sobre Donald Trump. Pronunció uno de los discursos más asombrosos que he escuchado en la historia de la ONU”, inicia el video.

El creador de contenido que cuenta con más de 125.000 seguidores en TikTok, expresó que “en solo 10 frases, que compartiré contigo, expone cómo el presidente Trump está llevando al mundo hacia la barbarie y también hacia la extinción, no solo a los Estados Unidos sino a todos”.

Más adelante agregó que Petro “hizo comentarios que los medios rara vez nos permiten escuchar, y creo que la gente no está oyendo sobre este discurso porque fue dado en español y los medios prefieren destacar cosas triviales como Trump y una escalera mecánica rota o el teleprompter”.

Este influencer agregó que “el presidente Trump y los nacionalistas cristianos blancos suelen hablar de preservar la civilización occidental, pero en solo unas pocas frases, Petro expuso cómo Trump está devolviendo la barbarie al mundo”.

crédito TikTok | @Mamertos0/X

El norteamericano siguió echándole flores al presidente de Colombia, al señalar que “lo que Trump está haciendo afecta a toda la humanidad, ignora el derecho internacional, utiliza misiles para matar a 17 jóvenes desarmados en aguas del Caribe, tal vez algunos de ellos colombianos, deshumaniza a nuestros trabajadores migrantes, pone a estos hombres y mujeres en cadenas, los encarcela, a veces los envía a países extranjeros”.

Cabe agregar que esta es una de las polémicas que soporta la tensa relación entre Petro y Trump.

En la última parte del video el ciudadano estadounidense mencionó que Petro tocó “los misiles en Gaza, que han matado a más de 70.000 personas; luego, el presidente Trump llama al cambio climático un engaño y borra todo el progreso que el resto del mundo ha intentado lograr para salvar la civilización”.

“Petro continuó diciendo que todo se relaciona con una sola razón. Dijo que la migración y todas estas cosas que vemos en las noticias cada día son solo una excusa para que una sociedad rica de personas blancas que se ven a sí mismas como una raza superior a todas las demás y piensan que pueden hacer lo que quieran porque las otras vidas no tienen valor”, añadió el influencer.

Además, dijo que “al presidente Trump no le importamos nosotros ni ninguna otra persona del mundo y que nos está arrastrando a un abismo de extinción”.

“En conclusión, el mensaje es claro. Si nosotros, como pueblo estadounidense y el resto de los pueblos del mundo, no nos unimos para detener el privilegio de las élites, el militarismo, el cambio climático y la violencia descontrolada, continuaremos en un camino no de supervivencia, sino de extinción”, cerró el norteamericano.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDiscurso en la ONUColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz abrió el marcador

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Chontico Día, resultados del sorteo viernes 26 de septiembre 2025

Estos fueron los números y la quinta sorteada de este día en una de las loterías más jugadas en Colombia

Chontico Día, resultados del sorteo

Red Papaz contradijo a María Fernada Cabal, quien aseguro que el impuesto saludable está quebrando a los tenderos de barrio: “No llega al punto de cerrar negocios”

Aunque algunos sectores políticos aseguran que el impuesto a ultraprocesados ha llevado a la quiebra a miles de tenderos, cifras del Dane muestran que los micronegocios crecieron 4,7 % entre 2024 y 2025

Red Papaz contradijo a María

Estas son las marcas con mejor disponibilidad de repuestos en Colombia: podría ahorrar millones

Aunque más del 85 % de las autopartes que se venden en el país son importadas, algunas marcas han logrado construir sólidas redes de distribución que marcan la diferencia en costos, tiempos de reparación y confianza para los conductores

Estas son las marcas con

Yina Calderón enfrenta a Marlon por comentarios insensibles tras la muerte de B King

La reconocida ‘influencer’ colombiana señaló al exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ por sus polémicas declaraciones sobre la tragedia del cantante colombiano

Yina Calderón enfrenta a Marlon
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón enfrenta a Marlon

Yina Calderón enfrenta a Marlon por comentarios insensibles tras la muerte de B King

Johanna Fadul reveló las complicaciones médicas por las que murieron sus hijas y el proceso que hizo junto a Juanse Quintero: “Hicimos todo”

Aida Victoria Merlano dejó polémico mensaje que incrementó rumores sobre el fin de su relación sentimental: “Si seguimos solteros a los 40″

Westcol elogió a los bogotanos, los dejó por encima de los paisas y armó debate en las redes sociales: “El flow de Medellín está muy atrás”

Edward Porras detalló experiencia paranormal que vivió en uno de sus reportajes en Bogotá: “Algo muy raro ocurrió”

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Así fue el gol en la tanda de los tiros penales de Jorge Carrascal en la clasificación por las semifinales de Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo

Rodrigo Holgado, futbolista del América de Cali, recibió dura sanción por parte de Fifa por irregularidades con su documentación

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ramón Jesurún criticó remodelación de El Campín y descartó que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”