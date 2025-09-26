Gustavo Petro compartió video de estadounidense que elogió su discurso ante la ONU: “El más asombroso que he visto”

crédito TikTok | @Mamertos0/X

En medio de la ola de mensajes que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió y replicó desde su cuenta de X la mañana del viernes 26 de septiembre, un video llamó la atención en particular, debido a que se observa la reacción de un ciudadano e influencer estadounidense, y que se encuentra la red social TikTok como @each1teach1kevin, en la que felicita al jefe de Estado tras el discurso que ofreció ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el martes 23 de septiembre de 2025.

En un video que replicó con la traducción de lo que dijo el creador de contenido norteamericano, por parte de la cuenta en X (@Mamertos0), se puede leer las palabras de elogio que tuvo el ciudadano con Petro.

“Últimas noticias. Gustavo Petro en las Naciones Unidas ha pedido una investigación criminal sobre Donald Trump. Pronunció uno de los discursos más asombrosos que he escuchado en la historia de la ONU”, inicia el video.

El creador de contenido que cuenta con más de 125.000 seguidores en TikTok, expresó que “en solo 10 frases, que compartiré contigo, expone cómo el presidente Trump está llevando al mundo hacia la barbarie y también hacia la extinción, no solo a los Estados Unidos sino a todos”.

Más adelante agregó que Petro “hizo comentarios que los medios rara vez nos permiten escuchar, y creo que la gente no está oyendo sobre este discurso porque fue dado en español y los medios prefieren destacar cosas triviales como Trump y una escalera mecánica rota o el teleprompter”.

Este influencer agregó que “el presidente Trump y los nacionalistas cristianos blancos suelen hablar de preservar la civilización occidental, pero en solo unas pocas frases, Petro expuso cómo Trump está devolviendo la barbarie al mundo”.

El norteamericano siguió echándole flores al presidente de Colombia, al señalar que “lo que Trump está haciendo afecta a toda la humanidad, ignora el derecho internacional, utiliza misiles para matar a 17 jóvenes desarmados en aguas del Caribe, tal vez algunos de ellos colombianos, deshumaniza a nuestros trabajadores migrantes, pone a estos hombres y mujeres en cadenas, los encarcela, a veces los envía a países extranjeros”.

Cabe agregar que esta es una de las polémicas que soporta la tensa relación entre Petro y Trump.

En la última parte del video el ciudadano estadounidense mencionó que Petro tocó “los misiles en Gaza, que han matado a más de 70.000 personas; luego, el presidente Trump llama al cambio climático un engaño y borra todo el progreso que el resto del mundo ha intentado lograr para salvar la civilización”.

“Petro continuó diciendo que todo se relaciona con una sola razón. Dijo que la migración y todas estas cosas que vemos en las noticias cada día son solo una excusa para que una sociedad rica de personas blancas que se ven a sí mismas como una raza superior a todas las demás y piensan que pueden hacer lo que quieran porque las otras vidas no tienen valor”, añadió el influencer.

Además, dijo que “al presidente Trump no le importamos nosotros ni ninguna otra persona del mundo y que nos está arrastrando a un abismo de extinción”.

“En conclusión, el mensaje es claro. Si nosotros, como pueblo estadounidense y el resto de los pueblos del mundo, no nos unimos para detener el privilegio de las élites, el militarismo, el cambio climático y la violencia descontrolada, continuaremos en un camino no de supervivencia, sino de extinción”, cerró el norteamericano.