Colombia

Fundación Ideas para la Paz aclaró información sobre artículo de The Economist por mapas con presencia de grupos armados en Colombia imprecisa

Petro criticó a la revista británica por su imprecisión

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

crédito Presidencia de la República
crédito Presidencia de la República - @ideaspaz/IG

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a la publicación reciente de la revista británica The Economist, que cuestionó las políticas y resultados de su gobierno.

En declaraciones difundidas a través de su cuenta de X, Petro calificó las afirmaciones del medio como “mentiras” y señaló que se trataba de un intento de “tapar” sus discursos ante la ONU.

“Pusieron hasta The Economist a decir las peores mentiras de mi gobierno y falsear mapas para tapar las palabras que dirijo a la humanidad en la ONU”, expresó el mandatario en la red social, en referencia a su intervención prevista en la Asamblea de Naciones Unidas.

La publicación de un mapa sobre los grupos armados en Colombia por parte de la revista reavivó la discusión sobre la manera en que se representa la influencia territorial de estos actores ilegales.

El medio británico, al basar su análisis en datos recientes de la Defensoría del Pueblo, expuso una imagen que, según expertos y organizaciones especializadas, no refleja la dimensión exacta de la presencia armada en el país.

crédito @ideaspaz/IG
crédito @ideaspaz/IG

A diferencia de lo planteado por The Economist, varias fuentes del sector académico y entidades, como la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sostienen que “los grupos armados no se ciñen a los límites de municipios y departamentos”.

Por esta razón, en los seguimientos de organizaciones nacionales, se opta por categorizar la influencia armada en zonas mucho más pequeñas que una entidad municipal, resaltando áreas donde el impacto de estos grupos es más profundo.

Desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, existen importantes distinciones conceptuales entre “presencia”, “influencia” y “zonas armadas”.

Las diferencias en metodología han llevado a que distintas organizaciones produzcan cartografías propias, que pueden ser útiles para el análisis comparativo, aunque suelen no ser directamente equivalentes.

En ese sentido, los analistas insisten en la “necesidad de tener cuidado al combinar estas variables”, ya que las interpretaciones visuales tienden a sobredimensionar el poder de los grupos si no se contextualizan sus fuentes y alcances.

Según la información referenciada por The Economist, en el peor momento del conflicto colombiano, a finales de los años noventa, la “presencia” de actores armados era de un 55% a nivel municipal, mientras que la reciente cartografía publicada por el medio británico eleva la cifra al 70% del territorio nacional.

Este salto ha generado alertas sobre el riesgo de sobredimensionar la amenaza actual, sobre todo cuando las estimaciones se fundamentan en reportes de orden público antes que en la hegemonía real, la cual suele adaptarse de manera opaca o sutil a los contextos locales.

Especialistas advierten que el problema de presencia armada y criminalidad sigue vigente y se ha profundizado en los últimos años. No obstante, destacan que replicar mapas globales sin ajustar ni aclarar la información que los respalda refuerza ideas sobre la capacidad de control y violencia de los grupos, alejadas de la realidad en terreno.

A criterio de quienes analizan estos fenómenos, uno de los retos centrales es avanzar hacia una definición precisa de las zonas efectivamente dominadas o controladas por los actores ilegales, evitando interpretaciones generalizadas que puedan distorsionar el panorama de seguridad nacional.

