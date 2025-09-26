Fue dejada en libertad Angie Miller, la modelo que vio con vida por última vez a B King y DJ Regio Clown

La modelo se encargó de promocionar las presentaciones de los colombianos en México - crédito Redes Sociales

Desde que los artistas colombianos DJ Regio Clown y B King fueron encontrados desmembrados en bolsas blancas a las afueras de Ciudad de México, las autoridades en ese país adelantan una investigación para esclarecer el crimen.

Como parte del proceso, habían capturado el 23 de septiembre a Angélica Torrini, que es el nombre de pila de la modelo venezolana conocida en redes sociales como Angie Miller.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La mujer, de 29 años, fue la última persona que vio con vida a los colombianos, por lo que el objetivo de la Fiscalía era conocer su versión de los hechos sobre la contratación que tenían los artistas antes de ser asesinados.

Videos y publicaciones en redes sociales impulsaron rumores de romance entre el artista colombiano y la actriz, reconocida también por su actividad en plataformas digitales - crédito @soyangiemilleroficial_/ Instagram

En la tarde del 26 de septiembre, medios mexicanos informaron de manera preliminar que la modelo venezolana ha sido dejada en libertad.

En desarrollo…