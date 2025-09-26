Fue dejada en libertad Angie Miller, la modelo que vio con vida por última vez a B King y DJ Regio Clown

Desde que los artistas colombianos DJ Regio Clown y B King fueron encontrados desmembrados en bolsas blancas a las afueras de Ciudad de México, las autoridades en ese país adelantan una investigación para esclarecer el crimen.
Como parte del proceso, habían capturado el 23 de septiembre a Angélica Torrini, que es el nombre de pila de la modelo venezolana conocida en redes sociales como Angie Miller.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La mujer, de 29 años, fue la última persona que vio con vida a los colombianos, por lo que el objetivo de la Fiscalía era conocer su versión de los hechos sobre la contratación que tenían los artistas antes de ser asesinados.
En la tarde del 26 de septiembre, medios mexicanos informaron de manera preliminar que la modelo venezolana ha sido dejada en libertad.
En desarrollo…