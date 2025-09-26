Colombia

Fue dejada en libertad Angie Miller, la modelo que vio con vida por última vez a B King y DJ Regio Clown

La venezolana, de 29 años, fue capturada para que revelara a las autoridades lo que sabe sobre la última presentación de los colombianos en México

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

La modelo se encargó de
La modelo se encargó de promocionar las presentaciones de los colombianos en México - crédito Redes Sociales

Desde que los artistas colombianos DJ Regio Clown y B King fueron encontrados desmembrados en bolsas blancas a las afueras de Ciudad de México, las autoridades en ese país adelantan una investigación para esclarecer el crimen.

Como parte del proceso, habían capturado el 23 de septiembre a Angélica Torrini, que es el nombre de pila de la modelo venezolana conocida en redes sociales como Angie Miller.

La mujer, de 29 años, fue la última persona que vio con vida a los colombianos, por lo que el objetivo de la Fiscalía era conocer su versión de los hechos sobre la contratación que tenían los artistas antes de ser asesinados.

Videos y publicaciones en redes
Videos y publicaciones en redes sociales impulsaron rumores de romance entre el artista colombiano y la actriz, reconocida también por su actividad en plataformas digitales - crédito @soyangiemilleroficial_/ Instagram

En la tarde del 26 de septiembre, medios mexicanos informaron de manera preliminar que la modelo venezolana ha sido dejada en libertad.

En desarrollo…

