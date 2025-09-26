Colombia

Fajos de billetes, armas y una propuesta de matrimonio: la vida pública que delató a los líderes de Los Pachenca que actuaban como ‘influencers’

El operativo en Guachaca marcó un avance en la lucha contra el crimen organizado en el Caribe, mientras la exposición digital de la pareja evidenció los riesgos de la vanidad en el mundo delictivo

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Naín Andrés Pérez Toncel, alias
Naín Andrés Pérez Toncel, alias el Menor y Rosa Angélica Tarazona Tarazona, alias Bebecita, Los Pachenca - crédito @JACOBOSOLANOC/X

La ostentación, las armas y fiestas publicadas en redes sociales se convirtió en el talón de Aquiles para dos jóvenes cabecillas de Los Pachencas, una de las organizaciones criminales más temidas del norte de Colombia.

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como “el Menor” o “el Bendito Menor”, y su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita o “la Mona”, exhibieron su relación y poderío en plataformas digitales, lo que facilitó su identificación y puso a las autoridades tras sus pasos.

La reciente captura de Tarazona en Guachaca, corregimiento de Santa Marta, y la intensificación de la búsqueda de Pérez Toncel ilustran cómo la exposición en redes sociales puede volverse un arma de doble filo para el crimen organizado, según reportes de Noticias RCN y El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante meses, la pareja compartió imágenes y videos en los que se les veía rodeados de fajos de billetes, armas de alto calibre, cuatrimotos y camionetas de lujo, desplazándose por Santa Marta, La Guajira, Valledupar y municipios cercanos.

El Tiempo detalla que sus publicaciones, seguidas por más de 16.000 personas, mostraban no solo su vida sentimental, sino también la ostentación de bienes y la cercanía con otros miembros armados de la organización. En una de las celebraciones más llamativas, “El Menor” le propuso matrimonio a Tarazona durante una fiesta en la playa, evento que también fue difundido en redes.

La ostentación, las armas y fiestas publicadas en redes sociales se convirtió en el talón de Aquiles para dos jóvenes cabecillas de Los Pachencas, una de las organizaciones criminales más temidas del norte de Colombia - crédito @JACOBOSOLANOC/X

La visibilidad de la pareja no pasó desapercibida para las autoridades. Noticias RCN señala que la presencia de Tarazona en estos contenidos digitales ya figuraba en los registros de inteligencia, lo que permitió a los investigadores perfilar su rol dentro de la estructura criminal.

Las imágenes, lejos de ser simples muestras de vanidad, evidenciaban la impunidad y el poder con el que operaba el grupo, acostumbrado a patrullar zonas rurales y urbanas sin discreción.

Roles y estructura de Los Pachencas

En cuanto a los roles dentro de Los Pachencas, El Tiempo aseveró que Pérez Toncel era el jefe de sicarios y uno de los tres principales cabecillas de la organización, junto a alias Pinocho y alias Muñeca, este último detenido y solicitado en extradición por Estados Unidos.

Desde su adolescencia, “El Menor” se vinculó al hampa y actualmente lidera actividades de narcotráfico, oficinas de cobro y sicariato en Santa Marta, Valledupar y La Guajira. Además, la fuerza pública lo considera el líder visible del denominado “Combo de los Majayura”, una estructura aliada con Los Pachencas que controla rutas de narcotráfico hacia Centroamérica y el Caribe.

Rosa Angélica Tarazona, alias la
Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita o “la Mona” - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Por su parte, Rosa Angélica Tarazona desempeñaba un papel estratégico en la organización. Según Noticias RCN y El Tiempo, era la encargada de las finanzas, la logística y el esquema de seguridad del grupo armado.

El operativo y su impacto

La captura de Tarazona, ocurrida el 25 de septiembre en su natal Guachaca, fue resultado de un operativo conjunto entre el Ejército, el Gaula y el CTI, cuyo objetivo principal era la detención de varios líderes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Aunque los principales cabecillas no se encontraban en la finca campestre allanada, la detención de Tarazona representó un golpe significativo para la estructura criminal.

La visibilidad de la pareja no pasó desapercibida para las autoridades - crédito @JACOBOSOLANOC/X

El operativo no solo permitió la captura de “La Bebecita”, sino también la detención de otras 22 personas vinculadas a la organización. Las autoridades mantienen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de Pérez Toncel, quien figura en el cartel de los más buscados del departamento de La Guajira.

El contexto en el que operan Los Pachencas es de alta violencia e intimidación. Noticias RCN destaca que esta estructura ha sembrado el miedo durante años en comunidades de la Sierra Nevada, La Guajira y amplias zonas del Magdalena, consolidando su influencia mediante redes de control territorial.

Hechos recientes, como la masacre ocurrida el 31 de agosto en Punta de Los Remedios, en la zona rural de Dibulla, La Guajira, han sido atribuidos a la acción de estos grupos armados. En ese ataque, hombres armados con insignias ilegales irrumpieron en la comunidad, dejando consternados a los habitantes de la región.

Temas Relacionados

Los PachencasNaín Andrés Pérez ToncelRosa Angélica TarazonaNarcotráfico en ColombiaSanta MartaLa GuajiraRedes sociales y crimen organizadoAlias El MenorAlias La BebecitaColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz abrió el marcador

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Chontico Día, resultados del sorteo viernes 26 de septiembre 2025

Estos fueron los números y la quinta sorteada de este día en una de las loterías más jugadas en Colombia

Chontico Día, resultados del sorteo

Red Papaz contradijo a María Fernada Cabal, quien aseguro que el impuesto saludable está quebrando a los tenderos de barrio: “No llega al punto de cerrar negocios”

Aunque algunos sectores políticos aseguran que el impuesto a ultraprocesados ha llevado a la quiebra a miles de tenderos, cifras del Dane muestran que los micronegocios crecieron 4,7 % entre 2024 y 2025

Red Papaz contradijo a María

Estas son las marcas con mejor disponibilidad de repuestos en Colombia: podría ahorrar millones

Aunque más del 85 % de las autopartes que se venden en el país son importadas, algunas marcas han logrado construir sólidas redes de distribución que marcan la diferencia en costos, tiempos de reparación y confianza para los conductores

Estas son las marcas con

Gustavo Petro compartió en su cuenta de X el video de un estadounidense asegurando que su discurso fue el “más asombroso que él ha visto en la historia de la ONU”

El ‘influencer’ estadounidense sorprendió al mostrarse a favor en las palabras que dejó Petro en el auditorio de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, EE. UU.

Gustavo Petro compartió en su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón enfrenta a Marlon

Yina Calderón enfrenta a Marlon por comentarios insensibles tras la muerte de B King

Johanna Fadul reveló las complicaciones médicas por las que murieron sus hijas y el proceso que hizo junto a Juanse Quintero: “Hicimos todo”

Aida Victoria Merlano dejó polémico mensaje que incrementó rumores sobre el fin de su relación sentimental: “Si seguimos solteros a los 40″

Westcol elogió a los bogotanos, los dejó por encima de los paisas y armó debate en las redes sociales: “El flow de Medellín está muy atrás”

Edward Porras detalló experiencia paranormal que vivió en uno de sus reportajes en Bogotá: “Algo muy raro ocurrió”

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Así fue el gol en la tanda de los tiros penales de Jorge Carrascal en la clasificación por las semifinales de Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo

Rodrigo Holgado, futbolista del América de Cali, recibió dura sanción por parte de Fifa por irregularidades con su documentación

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ramón Jesurún criticó remodelación de El Campín y descartó que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”