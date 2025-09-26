Estos son los departamentos de Colombia que más se están envejeciendo: el Dane reportó baja en la natalidad en el país

El desplome de la natalidad en Colombia alcanza un 31,3% entre 2023 y 2024, según el Dane - crédito Freepik

El desplome de la natalidad en Colombia alcanzó niveles inéditos, con una reducción del 31,3% en los nacimientos entre 2023 y 2024, según el reciente informe del Dane.

Esta cifra representa un tercio menos de bebés en apenas un año, lo que marca un punto de inflexión en la transición demográfica del país y anticipa desafíos sociales y económicos de gran magnitud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El análisis regional reveló que el fenómeno no es homogéneo. Mientras departamentos como Caldas (0,7 hijos por mujer), Quindío (0,9), Antioquia (0,9) y Tolima (0,9) registran tasas de fecundidad inferiores a un hijo por mujer, lo que acelera el envejecimiento poblacional y plantea riesgos de reducción demográfica, otras zonas resisten la tendencia.

En contraste, territorios como La Guajira (1,9), Vaupés (2,0) y Guainía (1,6) mantienen tasas superiores al promedio nacional, consolidándose como los últimos bastiones de alta fecundidad.

Departamentos como Caldas, Quindío y Antioquia presentan tasas de fecundidad inferiores a un hijo por mujer - crédito Dane

El informe del Dane detalló que, en 2024, la tasa de fecundidad nacional descendió a 1,1 hijos por mujer, frente a los 1,7 registrados en 2015. Este descenso confirma que las familias colombianas optan por tener menos hijos y retrasan la maternidad, reflejando transformaciones sociales, económicas y culturales profundas.

El Eje Cafetero y Antioquia se perfilan como los primeros laboratorios del envejecimiento acelerado, mientras que la Amazonía y la Orinoquía mantienen tasas más elevadas, impulsadas por la dinámica de las poblaciones indígenas y rurales.

El ritmo de la caída es especialmente notorio en ciertos departamentos. Amazonas encabeza la lista con una disminución del 48,1% en nacimientos en el último año, seguido de Bogotá con un 45% menos y Santander con una reducción del 39,7%.

También destacan las caídas en Caldas (39,5%) y Tolima (39,2%). Estas regiones concentran el impacto más directo de la transición demográfica reciente. Si se amplía la perspectiva a la última década (2015–2024), la baja nacional es del 12%, lo que subraya la abrupta aceleración del fenómeno en 2024.

El 9,1% de los bebés nacidos en 2024 fueron reconocidos como parte de un grupo étnico, según el Dane - crédito Dane

No obstante, existen excepciones a la tendencia general. Departamentos fronterizos o con alta diversidad cultural muestran incrementos en los nacimientos. Vichada experimentó un aumento del 31,1% entre 2015 y 2024, un comportamiento que contrasta con el desplome nacional y que se atribuye a su carácter fronterizo y a la migración venezolana.

Guainía también registró un crecimiento del 18% en la década, impulsado por la presencia de población indígena y rural. La Guajira, con un alza del 13,6%, mantiene la fecundidad más alta del país, favorecida por la población wayúu y la migración binacional.

Sin embargo, al comparar los datos de 2024 con los de 2023, la caída de nacimientos se extendió a todos los departamentos. Vaupés (-21,0%), Sucre (-20,4%), Magdalena (-20,2%) y el propio Vichada (-19,4%) figuran entre los que presentaron las mayores reducciones en ese periodo. Además, departamentos que históricamente mantenían tasas elevadas, como Huila y Meta, han experimentado descensos de hasta el 30% en los nacimientos.

El informe del Dane también resaltó diferencias según la pertenencia étnico-racial. En 2024, el 9,1% de los bebés nacidos fueron reconocidos por sus padres como parte de un grupo étnico, con un 5,4% identificados como indígenas, la segunda cifra más alta en una década.

Amazonas, Bogotá y Santander lideran la reducción de nacimientos con caídas superiores al 39% - crédito Dane

Los especialistas en demografía advierten que, de persistir esta tendencia, Colombia podría enfrentar un proceso de envejecimiento más acelerado de lo previsto, con consecuencias directas sobre el empleo, la presión sobre los servicios de salud y la sostenibilidad del sistema pensional. El propio Dane subrayó: “Esta es una señal clara de cómo la dinámica demográfica continúa transformándose en los territorios del país”.

Entre los factores que explican la baja natalidad, el informe identifica la migración, el envejecimiento poblacional, la situación económica y los cambios sociales.

La reducción de nacimientos, según el Dane, puede afectar el mercado laboral, la economía y la viabilidad de los programas sociales.

Aunque la desaceleración en la caída de nacimientos prevista para 2025 frente a los dos años anteriores abre la posibilidad de un debate sobre una eventual estabilización demográfica, el país se encuentra ante un escenario de profundas transformaciones.