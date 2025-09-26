Colombia

Corte Constitucional ordena al INPEC ajustar reglas de ingreso para abogados y médicos en cárceles

El alto tribunal le exigió al INPEC expedir una circular que defina nuevos parámetros para visitas de defensores y médicos particulares

Por Mauricio Villamil

Guardar
Corte Constitucional - crédito Colprensa
Corte Constitucional - crédito Colprensa

La Corte Constitucional emitió un fallo que impacta directamente los procedimientos de ingreso a los centros penitenciarios en Colombia.

En su decisión, la Sala de Revisión de tutelas estableció que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) deberá modificar los requisitos que venía aplicando a abogados y médicos que buscan acceder a las cárceles para atender a personas privadas de la libertad.

crédito Inpec/Colprensa
crédito Inpec/Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión fue adoptada en el marco de una tutela y obliga al INPEC a eliminar la exigencia de una autorización judicial para que los defensores se entrevisten con sus representados en los establecimientos carcelarios. Según el alto tribunal, esa condición no corresponde a lo estipulado por la normativa vigente y, en la práctica, estaba limitando el derecho de defensa de los internos.

En el fallo, la Corte recordó que las reglas que regulan la entrada de profesionales del derecho a los penales son claras. “La Corte indicó que según las normas que rigen el ingreso de abogados a establecimientos penitenciarios, estos solo deben presentar su cédula de ciudadanía; su tarjeta profesional y la autorización escrita y con impresión dactilar de la persona privada de la libertad”, señaló la corporación, citada por W Radio.

El pronunciamiento no se limitó al ejercicio de la defensa técnica. La Corte extendió la misma instrucción a los médicos particulares que han sido llamados por internos para realizar valoraciones de salud. Con frecuencia, estas evaluaciones buscan determinar si un detenido puede permanecer bajo reclusión intramural o si, por el contrario, su estado médico amerita otro tipo de medida.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

De acuerdo con los magistrados, en esos casos tampoco resulta procedente exigir un aval de un juez. Por ello, se ordenó al INPEC diseñar una circular en la que se detallen las condiciones de acceso para los profesionales de la salud. El alto tribunal puntualizó que dicho instructivo deberá dejar explícito que la autorización judicial no será un requisito en ninguna circunstancia.

La disposición judicial impuso además un plazo específico. El INPEC deberá elaborar y poner en funcionamiento la nueva circular en el transcurso del próximo mes. Esto implica que la entidad tendrá que ajustar sus lineamientos internos en un tiempo corto para garantizar que las visitas de abogados y médicos se realicen sin obstáculos adicionales.

El fallo agregó una instrucción concreta sobre el contenido de la circular. “Precise las condiciones de ingreso a los establecimientos carcelarios de los médicos particulares con el fin de acreditar si el estado de salud de una persona privada de la libertad resulta incompatible con la reclusión intramural. En cualquier caso, dentro de dichas condiciones no podrá establecerse la necesidad de contar con una autorización judicial”, reiteró la Corte, citada por W Radio.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La sentencia se originó en el análisis del caso de un detenido que sufrió un atentado durante un traslado entre Popayán y Cali. El ataque le produjo lesiones graves que requirieron más de un mes de tratamiento en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En medio de esa situación, se evidenciaron las barreras que enfrentaban tanto sus abogados como los médicos particulares para acceder a él en el penal.

Con esta decisión, el alto tribunal dejó sentado que el acceso a la defensa y a la atención médica no puede depender de permisos judiciales adicionales a los que ya contempla la normatividad.

En el caso de los abogados, la presentación de la cédula, la tarjeta profesional y la autorización firmada por el interno serán suficientes para adelantar visitas.

En lo que respecta a los médicos, bastará la solicitud expresa del recluso para permitir el ingreso con el propósito de verificar su condición de salud.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalFalloInpecMedios de comunicaciónMédicosColombia-noticias

Más Noticias

Jennifer Pedraza tras anulación de título a Juliana Guerrero: “A Petro no le incomoda la corrupción”

La congresista reaccionó a la decisión de la Fundación San José y aseguró que continuará con las acciones legales

Jennifer Pedraza tras anulación de

Fenalco plantea limitar funciones presidenciales en Colombia con tres reformas clave al poder ejecutivo

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, presentó en Medellín una propuesta para reducir atribuciones del jefe de Estado

Fenalco plantea limitar funciones presidenciales

Congresistas enfrentan posturas sobre quién asumirá los impuestos en la nueva reforma tributaria

Los congresistas Mauricio Gómez y Aída Avella expusieron visiones opuestas frente al impacto de la reforma tributaria

Congresistas enfrentan posturas sobre quién

Becas completas para maestrías virtuales en España con ICETEX y VIU: requisitos y fechas clave

El ICETEX abrió convocatoria para estudios de posgrado en modalidad online con la Universidad Internacional de Valencia

Becas completas para maestrías virtuales

Susana Muhamad revela visión de Petro sobre Daniel Quintero y el futuro del Pacto Histórico

La precandidata presidencial habló también sobre los ajustes en la consulta de la coalición de izquierda de cara a las elecciones del 2026

Susana Muhamad revela visión de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Baleado y con signos de

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Las 10 de canciones más

Las 10 de canciones más escuchadas en Spotify Colombia este día

Manuel Turizo se sumó a Sofía Vergara en el último episodio de ‘America’s Got Talent’: “Más colombianos que una yuca con suero”

Nicolás Montero es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el reto de eliminación

Carolina Cuervo reveló cómo ha sido su paso por la actuación y la relación con su mamá: “Son difíciles, duras y arduas”

Limp Bizkit: radiografía del grupo de nu metal que espera poner a saltar a los colombianos en diciembre

Deportes

Luis Díaz busca otro partido

Luis Díaz busca otro partido estelar en la Bundesliga: hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Escándalo en Fenerbahce con Jhon Jáder Durán: denuncian pagos “por debajo de la mesa” y poca claridad con su lesión

Así fue la inesperada expulsión de Juan Guillermo Cuadrado con Pisa, en un partido de la copa de Italia: lanzó reclamo al árbitro desde lejos

Un colombiano hizo historia para la Liga de Quito: así fue como Jeison Medina eliminó a São Paulo en la Copa Libertadores

Leonel Álvarez suena para dirigir a Atlético Nacional: “Hoy estamos acá; mañana, no”