Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Esta mujer es señalada de ser la pareja de alias Laín, jefe de sicarios de Los Pachenca - crédito Gaula Militar Magdalena - Ejército Nacional

Gracias a la oportuna acción efectuada por parte de las autoridades colombianas en el norte del país, se logró un golpe en contra del Grupo Armado Organizado Los Pachenca, o también conocidos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en el departamento de Magdalena.

La captura de alias la Mona o “Bebecita” se logró en un operativo efectuado por las tropas del Gaula (Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal) Militar Magdalena, con apoyo del Batallón de Inteligencia Militar N.º 1, el Comando Aéreo de Combate N.º 3 y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta mujer es señalada de ser la compañera sentimental de alias Naín, identificado por las autoridades como presunto cabecilla de sicarios de la estructura en el corregimiento de Guachaca, jurisdicción de Santa Marta.

Esta mujer que también era conocida con el alias de Bebecita es la pareja del jefe de sicarios de Los Pachenca en el Magdalena, alias Naín - crédito Ejército Nacional

Esta acción se dio como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, cuyo fin es “proteger a la población, fortalecer la gobernabilidad y debilitar las capacidades de las amenazas criminales”, señaló el mayor Jairo Alexander Cobo Torres, comandante del Gaula Militar Magdalena

La acción se dio gracias a una orden judicial en la que se determinó que el delito por el que fue arrestada “Bebecita” fue concierto para delinquir, además de que las investigaciones en campo la mencionan como presunta integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Según lo que explicó el mayor Cobo, la captura representa una afectación directa al “direccionamiento logístico de esta estructura al margen de la ley”, con impactos en el control de corredores estratégicos usados para la expansión y dominio territorial en Magdalena, Cesar y La Guajira.

En el comunicado emitido por parte del Ejército Nacional se mencionó que este resultado “podría generar retrasos en la cadena de suministros de material bélico e intendencia, así como en los pagos de nómina a sus integrantes”.

Las autoridades judiciales avanzan en los procedimientos correspondientes, mientras que el alto oficial concluyó que se seguirá con “operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, con el fin de afectar de manera contundente las estructuras criminales que atentan contra la seguridad” y la estabilidad en la región Caribe.

Declaraciones del mayor Jairo Alexander Cobo Torres, comandante del Gaula Militar Magdalena - crédito Ejército Nacional