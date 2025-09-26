Álvaro Uribe ‘encendió’ las redes sociales al reunirse con Vicky Dávila: “Todo nuestro respeto a su candidatura independiente”

Aunque provienen de trayectorias distintas, Álvaro Uribe y Vicky Dávila coinciden en criticar el rumbo del Gobierno actual - crédito Colprensa - @VickyDavilaH/X

La reunión entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la periodista y ahora precandidata presidencial Vicky Dávila provocó una oleada de comentarios tanto en los sectores políticos como en la opinión pública.

El encuentro tuvo lugar el viernes 26 de septiembre, un momento clave para la aspiración política de Dávila, que busca llegar a la Presidencia de la República en 2026 por medio de su movimiento ciudadano Valientes, con el que ya recogió más de medio millón de firmas, acercándose al umbral legal que le permitiría formalizar su candidatura.

Dávila es una figura que genera debate desde su anuncio de entrada a la política, pues muchos sectores la etiquetaron como representante de la extrema derecha, una visión que ella rechaza con firmeza.

Vicky Dávila continúa su campaña presidencial con el movimiento ciudadano Valientes, que ya superó las 500.000 firmas - crédito Vicky Davila/Facebook

En múltiples intervenciones, sostiene que no representa estructuras corruptas ni intereses alejados de la gente, y que su propuesta se basa en la independencia, la ciudadanía y el rechazo a los extremos. Además, que su decisión de abandonar la dirección de la revista Semana marcó el inicio de esta nueva etapa, cargada de cuestionamientos, pero de respaldo.

El encuentro con Álvaro Uribe no pasó desapercibido. A través de su cuenta oficial en la red social X, el exmandatario compartió una fotografía junto a la lideresa y acompañó la imagen con un mensaje claro: “Reunión con Vicky Dávila. Todo nuestro respeto a su candidatura independiente. Vicky respeta nuestro proceso y compromiso en el Centro Democrático”.

“Hablamos sobre la aspiración de un alto porcentaje de la ciudadanía de cuidar el proceso electoral para asegurar el triunfo de las opciones democráticas, sobre el desafío de la continuidad neocomunista”, escribió el líder del Centro Democrático en su red social.

El expresidente Álvaro Uribe compartió una foto con Vicky Dávila y afirmó que “respetamos su candidatura independiente” - crédito @AlvaroUribeVel/X

Este mensaje no solo reafirma el respeto mutuo entre ambos, sino que refleja la preocupación compartida frente al rumbo político del país. Uribe se refirió a la necesidad de fortalecer opciones que representen los principios democráticos y a la importancia de proteger el proceso electoral frente a lo que denominó una amenaza de continuidad neocomunista, sobre todo por lo que respecta a la gestión del actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

Es importante mencionar que, aunque ambos líderes se encuentran en escenarios distintos —Vicky Dávila en su aspiración a la Presidencia, y Álvaro Uribe enfrentando un proceso judicial tras ser condenado en primera instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal—, comparten una postura crítica frente al Gobierno nacional.

Uribe constantemente comparte su intención de seguir participando en la política, incluso como candidato al Senado, ocupando el último lugar en la lista de su partido. A pesar de transitar caminos diferentes, coinciden en la necesidad de cerrar el ciclo del actual mandato, al que consideran alejado de los intereses que, según ellos, representa la ciudadanía.

Álvaro Uribe habló de la necesidad de “cuidar el proceso electoral” y advirtió sobre una supuesta continuidad del “neocomunismo”, en alusión a la administración del presidente Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Frente a esta situación, numerosos usuarios en redes sociales expresaron sus opiniones. Algunos celebraron el encuentro y lo interpretaron como una señal positiva, mientras que otros, en medio de la abundancia de precandidatos y de las tensiones entre distintas corrientes ideológicas, cuestionaron la decisión del expresidente.

Consideraron que mostrar respaldo a Dávila representaba un error político; sin embargo, también hubo quienes aplaudieron su gesto y lo vieron como un acto de respeto hacia una candidatura que insisten en mantenerse independiente.

Muchos usuarios escribieron en la red social: “No juegue a dos bandas, presidente. Como están las cosas, es difícil sostener de manera inteligente que uno respalda y respeta a Vicky Dávila”; “La union nos hacen más fuertes. Vicky es una aliada muy firme, está en su legítimo derecho de manejar su campaña y sus denuncias como quiera”; “Lo más importante, verificar que no se roben los votos en las mesas, lo más preocupante las votaciones en los pueblos que domina la guerrilla”.