Abelardo de la Espriella ‘estalló’ contra Petro tras crítica de joven indígena: “He venido a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte”

Abelardo de la Espriella señaló que Gustavo Petro usaba a las comunidades indígenas solo para las elecciones - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Un nuevo cruce de declaraciones públicas se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el abogado, empresario y precandidato presidencial Abelardo De la Espriella, a raíz de la difusión de un video en el que una joven indígena criticó duramente al aspirante por sus posturas frente a las comunidades étnicas.

El presidente compartió dicho video en su cuenta oficial de X, lo que provocó una contundente respuesta de De la Espriella —“El Tigre” como se hace llamar—, que cuestionó directamente el papel del mandatario frente a los pueblos indígenas.

El presidente Petro replicó el video en su cuenta oficial y escribió junto al mismo un mensaje crítico hacia De la Espriella: “¿Morder como tigre a los indígenas? Fascismo puro. ¿Cómo se le ocurre insultar a los pueblos que estaban aquí hace 30.000 años y ya hacían arte? ¿Somos ‘schifos’ o somos demócratas?”.

El presidente Gustavo Petro calificó de “fascismo puro” las palabras de Abelardo de la Espriella sobre las comunidades indígenas - crédito @petrogustavo/X

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro lanzó una crítica directa a los discursos que, desde ciertos sectores políticos, se emiten hacia los pueblos indígenas del país.

El mandatario dejó en evidencia su desacuerdo con el trato que algunos líderes han dado públicamente a las comunidades ancestrales, especialmente cuando se utilizan expresiones que pueden interpretarse como amenazantes o despectivas.

El abogado fue tajante en su respuesta al presidente

La respuesta de De la Espriella no se hizo esperar y en un mensaje también publicado en X, arremetió con fuerza contra el jefe de Estado y rechazó lo que calificó como un uso político de los pueblos indígenas por parte del Gobierno nacional.

“Petro, no vengas a posar como defensor de los indígenas. Farsante, tú los has usado de mampara para hacerte elegir; los has instrumentalizado para tus fines políticos”, escribió el precandidato.

Luego, aseguró que bajo su eventual gobierno los derechos estarán garantizados para todos, siempre que se respete el orden jurídico: “Los indígenas, como cualquier ciudadano que acate la ley, como lo hacemos los colombianos de bien, tendrán todas las garantías. Pero todo el que se dedique al narcotráfico, que sea aliado de la narco guerrilla, que pose de indígena para saltarse la ley, no tendrá contemplación en mi gobierno”

Abelardo de la Espriella acusó al presidente Petro de instrumentalizar a los indígenas para ganar elecciones - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

También fue enfático al señalar que no permitirá que grupos bloqueen vías o afecten la seguridad ciudadana: “Nadie va a venir a bloquearnos, intimidarnos ni tomarse las carreteras y las ciudades a costa de la seguridad y la libertad del resto del país, por cuenta de ser instrumento de la falsa narrativa que has impuesto”.

El precandidato finalizó su publicación con un mensaje directo al presidente: “He venido a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte”.

Así fue la crítica de la joven indígena al precandidato presidencial

El material audiovisual, que comenzó a circular en redes sociales, muestra a una joven indígena que rechaza con firmeza los comentarios recientes del precandidato. La crítica se centró en una frase pronunciada por De la Espriella, en la que dice: “O van a saber también lo duro que muerde el tigre”, lo cual fue interpretado por la joven como una amenaza.

Una joven indígena cuestionó la campaña del abogado Abelardo de la Espriella, acusándolo de estigmatizar a las comunidades y de carecer de propuestas reales - crédito @petrogustavo/X

“El fascista Abelardo de la Espriella pasó de amenazar con destripar a la izquierda a amenazar a los pueblos originarios”, señaló la joven, que luego cuestionó el historial profesional del abogado.

Luego, se escucha cuando la joven comenta del precandidato: “Es que definitivamente este señor no tiene nada de vergüenza. El mismo que ha tenido reconocimiento en Colombia por ser uno de los abogados de los grandes mafiosos en el país, hoy le pide a los pueblos indígenas dizque volverse ciudadanos de verdad. ¿Qué es ser para él un ciudadano de verdad? ¿Será que es arrodillarse al uribismo y a la derecha? Pues para eso no cuente con nosotros”.

Además, se refirió a la forma en que el precandidato ha manejado su discurso político: “Y es una lástima que este señor tenga que hacer su campaña acudiendo a los señalamientos y a las estigmatizaciones, en lugar de proponer iniciativas para la protección de nuestros derechos como comunidades étnicas, tal como lo establece la propia Constitución Política de Colombia. ¿O será que también para hacer campaña va a echar la Constitución a la basura?”, agregó la joven.