Vicky Dávila se reunió con María Fernanda Cabal y Juan Carlos Pinzón en medio de su campaña presidencial

La precandidata presidencial Vicky Dávila continúa moviéndose en el escenario político con miras a las elecciones de 2026. En las últimos días sostuvo dos reuniones clave con otros aspirantes a la Casa de Nariño, estos fueron la senadora María Fernanda Cabal y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.

Estos encuentros, que se dieron en distintos momentos del miércoles 24 de septiembre, hacen parte de la estrategia de Dávila para posicionarse como una opción dentro de la derecha y la centroderecha. Además, coincidieron con el anuncio de que su movimiento ciudadano Valientes ya alcanzó el medio millón de firmas, un paso fundamental para la inscripción oficial de su candidatura.

Reunión con Juan Carlos Pinzón

En la mañana, Dávila se encontró con Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial independiente y exministro de Defensa. A través de sus redes sociales, la periodista compartió una fotografía del encuentro y afirmó:

“Los que amamos a Colombia con el alma tenemos que luchar por un país mejor para todos, seguro y que enfrente a los criminales y a los corruptos con firmeza. Qué buena conversación con Juan Carlos Pinzón”.

De acuerdo con fuentes de Semana, la reunión se llevó a cabo en el norte de Bogotá, se extendió por más de una hora y transcurrió en un ambiente cordial. Ambos dialogaron sobre la situación del país, la gestión del gobierno de Gustavo Petro, la seguridad y los avances de sus respectivas candidaturas.

Pinzón, quien también busca abrirse camino sin partido político definido, ha venido realizando acercamientos con distintos sectores. En el pasado intentó entrar en la consulta interna del Centro Democrático, pero ese escenario no prosperó.

Sin embargo, voces cercanas al uribismo han mencionado la posibilidad de que tanto él como Dávila participen en una eventual consulta de la derecha y la centroderecha en marzo de 2026.

Encuentro con María Fernanda Cabal

Horas después, Dávila publicó otra fotografía junto a la senadora y también precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. El mensaje fue breve: “Aquí con María Fernanda Cabal”.

El gesto, aunque sencillo, refuerza la idea de que Dávila busca tender puentes con diferentes figuras políticas que podrían integrarse en una coalición opositora al proyecto del Pacto Histórico y al socialismo del siglo XXI, como lo han denominado algunos líderes de la derecha.

El avance de su campaña y el respaldo ciudadano

Más allá de las reuniones políticas, Dávila celebró que su movimiento Valientes alcanzó las 500.000 firmas, lo que la acerca a la meta mínima de 630.000 respaldos válidos que exige la Registraduría para avalar su candidatura.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, afirmó:

“Este gran paso no es mío. Es de cada uno de ustedes que firmó, que compartió, que se unió. Porque somos un movimiento ciudadano nacido del clamor de la gente. No de partidos, ni de élites. Somos la voz de quienes se cansaron de esperar y decidieron actuar”.

La precandidata agregó que su propósito es superar el millón de firmas para consolidar un respaldo amplio y demostrar fuerza ciudadana de cara a las elecciones de 2026. “Ya dimos el primer paso y no hay reversa. Los valientes no retrocedemos”, enfatizó.

Tensiones con otros precandidatos

Aunque Dávila ha buscado encuentros con figuras como Cabal y Pinzón, también ha tenido roces con otros aspirantes. Uno de ellos es Abelardo de la Espriella, a quien ha criticado fuertemente por su cercanía con el empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

“Abelardo de la Espriella es un ‘tigre de papel’. Ostentoso y de mal gusto, cree que todo se compra con plata. (…) Así se comporta su ‘amigo’, Alex Saab. Petro y el amigo del testaferro de Maduro son lo mismo”, escribió en sus redes.