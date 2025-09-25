Profesora de primaria fue atracada en pleno salón de clases, frente a sus estudiantes, en Valledupar: “Me iba a pegar un tiro”

Este es el colegio en el que sucedió el violento atraco - crédito InstitucionEducativaTecnicaLaEsperanza/Facebook

El inicio de la jornada escolar del lunes 22 de septiembre de 2025 se vio interrumpido en la Institución Técnica La Esperanza Mixta, sede La Nevada, de Valledupar, en el noroccidente de la ciudad, por un violento asalto armado en pleno salón de clases.

A las 6:30 de la mañana, la profesora Jennyfer Molina fue víctima de un atraco cuando se disponía a iniciar su clase, según relató la propia docente en varias entrevistas.

En conversación con Noticias Caracol,la maestra testificó que en ese momento “yo estoy sacando mis materiales de trabajo, cuando él llegó y me preguntó el nombre de un estudiante. Yo le dije que no lo conocía y él se me encimó en el escritorio, me dijo que le entregara todo o si no me iba a pegar un tiro”, explicó Molina, una de las 28 docentes de la institución, sobre el violento episodio que presenciaron sus alumnos.

De hecho, su relato también fue conocido por el diario local El Pilón, dijo que el hombre se subió “todo sobre mi escritorio y me intimidó. Me dijo: «Aquí tengo un 38, como te muevas, te lo... te lo pego»

Relató al diario mencionado que el ladrón le dijo: ‘“Dame el celular, dame todo lo que tengas’. En seguida agarró el celular. Yo le dije que no tenía más nada”.

Incluso, contó que “los niños se miraban, nos miramos las caras y me requisó el bolso y lo primero que encontró fue un micrófono inalámbrico, que es mi instrumento de trabajo, porque en estos días estoy bastante disfónica. El señor cogió y me dijo: ‘Tranquilízalos’. Y se fue y nos dejó encerrados en el salón”.