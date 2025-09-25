Colombia

Por apuñalar a su esposa, hijo de “Papa Pitufo” fue capturado en Cartagena

La pareja de esposos fue llevada al Hospital Serena del Mar, para ser atendidos por el personal médico, lugar donde uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena capturó a Juan Diego Marín Franco, hijo

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Diego Marín Buitrago, alias Papá
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo - crédito redes sociales

Las autoridades confirmaron la captura de Juan Diego Marín Franco, hijo de Diego Marín, “Papa Pitufo”, en Cartagena, por el delito de tentativa de homicidio, luego de que en horas de la tarde del miércoles 24 de septiembre intentara quitarle la vida a su esposa con varias puñaladas.

De acuerdo con El Universal, los hechos se habrían presentado en medio de una fuerte discusión en la que con el arma blanca hirió gravemente a su pareja sentimental, y luego, este hombre también se autolesionó.

Los dos fueron llevados al Hospital Serena del Mar, para ser atendidos por el personal médico, lugar donde uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena hizo efectiva su captura.

Semana informó que María Andrea Arango Montenegro, víctima del ataque de alias Perrito, como se hace conocer el hijo de Marín, se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que el hombre se fue trasladando a la Fiscalía de Canapote.

El medio de comunicación reveló que los familiares de la mujer serían objeto de amenazas, en Cali, lugar donde residen, para que denuncien ni corroboren presuntas situaciones de violencia.

“Lo que nos dicen es que alias Papá Pitufo está moviendo todas sus influencias en Cartagena, Bolívar, para que dejen libre a su hijo en el menor tiempo posible”, narró una persona cercana al círculo familiar a Semana.

Las autoridades confirmaron la captura
Las autoridades confirmaron la captura de Juan Diego Marín Franco, hijo de Diego Marín, “Papa Pitufo”, en Cartagena, por el delito de tentativa de homicidio, luego de que en horas de la tarde del miércoles 24 de septiembre intentara quitarle la vida a su esposa con varias puñaladas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Interpol emitió circular roja contra alias Papá Pitufo, el llamado ‘zar del contrabando’

La emisión de una circular roja por parte de Interpol, con el objetivo de localizar y detener a Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo y señalado como el “zar del contrabando” en Colombia, fue confirmada el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Esta acción internacional surge luego de que Marín Buitrago, tras beneficiarse de una medida de habeas corpus, recuperó la libertad en Portugal y evadió la justicia colombiana, esperando la resolución de una solicitud de asilo en Europa.

Según informó Noticias RCN, el involucrado habría permanecido en libertad en el continente europeo durante más de un año, haciendo uso de estrategias jurídicas para evitar la extradición y dificultar su recaptura.

La Fiscalía General pidió a
La Fiscalía General pidió a Interpol Colombia gestionar la activación de una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado de liderar redes de contrabando en el país - crédito Colprensa - Policía Nacional

Ahora, con la activación de la alerta internacional, Marín Buitrago será buscado en 196 países, ampliando el alcance de la persecución judicial. De acuerdo con el medio de comunicación, la decisión de Interpol se dio apenas dos días después de la solicitud formal de la Fiscalía General de la Nación para reactivar la alerta.

Esta solicitud había sido gestionada por la Fiscalía Delegada ante jueces penales del circuito especializado, quien, en palabras de la fiscal Nancy Carolina Aponte, expresó: “Me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta fiscalía en el marco del proceso de la referencia, que se adelanta en Colombia contra el señor Diego Marín Buitrago”.

El coronel Mario Javier Durán,
El coronel Mario Javier Durán, jefe de Interpol en Colombia en 2023, señaló que en el curso de la investigación contra el Zar del Contrabando, hubo traslados del equipo de la Policía - crédito Interpol/Redes Sociales

Las autoridades colombianas buscan con esta medida asegurar la presencia de Marín Buitrago en la audiencia de acusación prevista para el próximo 13 de noviembre y poner fin a su prolongada evasión del proceso judicial, el cual actualmente se adelanta en condición de contumacia. Noticias RCN subrayó que la Fiscalía General también resaltó la “máxima difusión” de la petición para facilitar la captura internacional del acusado, alimentando críticas y controversias públicas por la supuesta inacción previa que posibilitó la fuga del procesado del territorio colombiano.

La circular roja internacional marca una nueva etapa en la persecución de quien es señalado como líder de redes de contrabando en Colombia, con la expectativa de que las autoridades internacionales finalmente logren su aprehensión.

