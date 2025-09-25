Colombia

Personas con trastornos mentales graves tienen menor expectativa de vida en Colombia: esto reveló estudio internacional

Investigadores aseguran que el riesgo de muerte oscila entre 13 y 20 años antes que el resto de la población, y se debe principalmente a problemas prevenibles y no directamente asociados al diagnóstico psiquiátrico

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
El estudio internacional contó con participación de Miguel Gutiérrez, profesor del Programa de Psicología de la Universidad del Rosario. - crédito Universidad del Rosario

Un estudio internacional, publicado en Lancet Psychiatry, reveló que las personas con enfermedad mental grave mueren entre 13 y 20 años antes que el resto de la población.

La investigación, en la que participó el psicólogo colombiano Miguel Gutiérrez, profesor del Programa de Psicología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, determinó que el diagnóstico psiquiátrico no es la causa directa de esta reducción de expectativa de vida, sino factores prevenibles asociados a la salud física.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El 70% de las muertes de personas con enfermedad mental grave se producen por afectaciones físicas. Queríamos encontrar prácticas que prevengan esa pérdida de años de vida, pero que sean viables para países de bajos recursos”, explicó Gutiérrez.

El estudio revisó 89 investigaciones y 18 metaanálisis, con participación de expertos de Australia, Uganda, Indonesia, Brasil, Bangladesh, India, Colombia, Egipto, Nigeria, Ruanda, Ucrania y Turquía. La meta fue identificar intervenciones adaptables a contextos con limitaciones económicas, donde las soluciones de países ricos, que requieren reformas arquitectónicas o grandes contrataciones, no son factibles.

“Nos interesaba que las recomendaciones no quedaran en un saludo a la bandera”, enfatizó Gutiérrez. Por ello, el informe se centra en cuatro ejes de intervención de bajo costo: actividad física, nutrición, cesación del tabaquismo y mejoramiento del sueño. Además, incluye ejemplos de programas comunitarios, estudios de caso y pautas para que cada país implemente acciones según sus propias realidades.

Colombia: los mismos riesgos, más barreras

En Colombia, existen barreras sociales
En Colombia, existen barreras sociales y económicas que dificultan adoptar hábitos saludables: inequidad, educación, vivienda y problemas familiares - crédito Montaje Infobae

En Colombia, los factores que más afectan la expectativa de vida son el tabaquismo, la falta de ejercicio, los efectos metabólicos de los psicofármacos —que a menudo se detectan tarde— y los trastornos de sueño. Sin embargo, la dificultad no es únicamente médica.

“Aunque tengamos diagnósticos y estrategias claras, hay inequidades sociales y económicas, problemas en el hogar y en la educación que impiden adoptar hábitos saludables. Por eso la salud mental no puede depender únicamente del Ministerio de Salud: requiere dinámicas sociales y comunitarias”, afirmó Gutiérrez.

Los diagnósticos más frecuentes en el país son ansiedad, depresión, esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar. La ansiedad y la depresión, muy extendidas tras la pandemia, también afectan la esperanza de vida al fomentar conductas de riesgo como fumar, consumir sustancias, evitar la actividad física y descuidar la alimentación. “Vivimos hiperestimulados por las redes sociales y las pantallas, lo que empeora la calidad del descanso”, añadió el investigador.

La familia y la comunidad: red de apoyo necesaria

El estudio resalta la importancia
El estudio resalta la importancia de involucrar a la familia desde el diagnóstico y realizar seguimiento de la salud física - crédito Freepik

El informe destaca la importancia de incluir a los familiares desde el momento del diagnóstico. “El acompañamiento debe contemplar monitoreo de la salud física antes de iniciar los medicamentos y seguimiento a lo largo del proceso”, explicó Gutiérrez. Las recomendaciones de alimentación equilibrada, ejercicio y buen dormir benefician a todos en la casa, no solo al paciente.

Existen experiencias de talleres de cocina en familia, bailes y prácticas culturales que fortalecen los lazos comunitarios y son sostenibles en el tiempo. No obstante, muchas familias enfrentan barreras estructurales como pobreza, educación limitada o dificultades de vivienda. “Una madre que trabaja todo el día y sostiene a su hogar enfrenta una barrera estructural: pobreza, educación, vivienda. Eso limita la adopción de hábitos saludables”, advirtió Gutiérrez.

Para países de bajos recursos, la investigación propone aprovechar los recursos locales, incluidos líderes comunitarios o religiosos, espacios públicos, formación de pares y redes de familiares. “No siempre podemos contar con profesionales especializados en todas partes, pero sí se pueden entrenar redes de apoyo”, señaló el investigador.

Las redes comunitarias y líderes
Las redes comunitarias y líderes locales pueden suplir la falta de profesionales especializados en zonas de bajos recursos - crédito Defensoría del Pueblo

Invertir en programas comunitarios para promover actividad física, nutrición o cesación del tabaquismo es mucho menos costoso que atender enfermedades crónicas avanzadas que terminan afectando los sistemas de salud.

En Colombia, la reciente Ley de Salud Mental respalda este enfoque; sin embargo, el verdadero reto está en implementar las políticas adecuadas para garantizar el derecho al bienestar integral: “Cuidar la salud física de las personas con trastornos mentales no es un complemento, es una necesidad urgente. Solo así podremos cerrar la brecha de años de vida perdidos y mejorar de verdad su calidad de vida”, concluyó Miguel Gutiérrez.

Temas Relacionados

Enfermedad mental graveTrastornos mentalesExpectativa de vidaSalud mental en ColombiaSalud físicaRedes de apoyoLey de Salud MentalColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: los ecuatorianos igualaron la serie

El “Blanco Blanco” va ganando la serie por 2-0 y en el estadio Palogrande quiere definir la clasificación, pero los ecuatorianos llegan con hambre de revancha

EN VIVO Once Caldas vs.

Es oficial: Jorge Bava deja de ser entrenador de Independiente Santa Fe

Francisco López y Grigori Méndez asumirán de forma interina el puesto vacante dejado por el uruguayo, tras días de rumores alrededor de su continuidad

Es oficial: Jorge Bava deja

Atacó a su pareja con martillazos en el rostro hasta dejarla inconsciente: minutos después se entregó a la Policía

Las autoridades anunciaron una nueva decisión judicial ante este violento acto que ocurrió en Bogotá

Atacó a su pareja con

Capturado hombre que obligaba a su hijastra de 8 años a ver pornografía antes de someterla a vejámenes

El presunto agresor fue detenido en la localidad de Chapinero, en Bogotá, tras una investigación que evidenció violencia sexual y física prolongada, además de intimidaciones para evitar que la víctima denunciara los hechos ante las autoridades

Capturado hombre que obligaba a

Cambio Radical anunció que respaldará ponencia de archivo de la reforma a la salud, radicada por senadores del Centro Democrático

La pugna por el modelo de aseguramiento, dispuesto en el articulado impulsado por los sectores oficialistas, parece marcar el pulso de la reforma, con propuestas alternativas que evidencian la tensión entre los intereses técnicos y políticos

Cambio Radical anunció que respaldará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Difunden emotivo video de B

Difunden emotivo video de B King con Angie Miller antes de su desaparición en México

La Segura confirmó que pasará por el quirófano una vez más: “La nueva tuneada”

Andrea Guzmán contó la historia detrás de su escena más recordada en ‘La gloria de Lucho’: “Estaba muerta de la risa”

DJ Marcela Reyes pidió esclarecer el crimen de B-King en México: “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”

A Shakira le llueven críticas por video junto a Beéle: “Se me cayó una ídola”

Deportes

EN VIVO Once Caldas vs.

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: los ecuatorianos igualaron la serie

Es oficial: Jorge Bava deja de ser entrenador de Independiente Santa Fe

Así fue como le ofrecieron $30 millones a un jugador durante un partido: lo calificó como un “incentivo”

Ese sería el rival de Once Caldas en las semifinales de la Copa Sudamericana: se clasificó en el último minuto

Juan Carlos Osorio se la cobraría a la selección Colombia: dirigiría a uno de los rivales de la Tricolor