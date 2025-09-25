Colombia

Los menores de edad podrían ser dueños de bienes en Colombia: esto dice la ley

En el país, la normatividad vigente permite que niños figuren como propietarios de casas o vehículos, pero la administración de estos activos recae en padres o tutores, que actúan como representantes legales

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

La ley colombiana permite que
La ley colombiana permite que menores sean propietarios de bienes, pero bajo estricta supervisión de sus representantes legales - crédito Freepik

La posibilidad de que un menor de edad figure como propietario de una vivienda o un vehículo en Colombia suele generar inquietudes sobre los alcances y limitaciones legales en torno a la protección del patrimonio familiar.

Aunque a primera vista pueda parecer inusual, el marco jurídico colombiano contempla esta opción y establece mecanismos específicos para garantizar los derechos de los menores.

El Código Civil colombiano determina que los menores no pueden ejecutar actos jurídicos de manera autónoma.

Según explicó Ena Arredondo, docente de Derecho Civil en Areandina, “los menores son considerados incapaces absolutos, conforme a lo previsto en el artículo 1504 del Código Civil, lo cual implica que no pueden celebrar negocios jurídicos por sí mismos. En consecuencia, actúan a través de sus representantes legales, que en principio son los padres, y en su defecto, los tutores o curadores designados”, expresó en declaraciones a El Espectador.

El Código Civil establece que
El Código Civil establece que los padres o tutores gestionan la adquisición y administración de bienes a nombre de menores - crédito Freepik

De este modo, cualquier trámite relacionado con la adquisición de bienes a nombre de un menor debe ser gestionado por sus representantes legales, que firman y formalizan la operación, aunque la titularidad quede registrada a nombre del niño.

La legislación también contempla la posibilidad de que los menores sean propietarios mediante figuras como la compraventa o la donación, siempre bajo la gestión de sus padres o tutores.

En estos procedimientos, el menor aparece como titular del bien, pero no interviene directamente en la administración ni en la toma de decisiones sobre el mismo.

