La Procuraduría abrió investigación a dos oficiales del Ejército por presunta infiltración de una civil en asuntos del Gobierno

Oficiales del Ejército y una civil - Investigación de la Procuraduría - crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra dos oficiales del Ejército Nacional tras la presunta infiltración de una civil que habría accedido a información oficial haciéndose pasar por miembro de la institución.

El caso involucra al mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas y al sargento segundo Cristhian Padilla Villanueva, ambos adscritos al Batallón de Infantería N.º 37 Guardia Presidencial, y pone en el centro del debate la seguridad interna y la integridad de las fuerzas armadas colombianas.

Según la resolución de la Procuraduría General de la Nación, la indagación disciplinaria se dirige específicamente a los dos funcionarios mencionados, quienes deberán responder por los hechos que motivaron la apertura del proceso.

La decisión se tomó tras conocerse que una civil, identificada como Luisa Fernanda Salgado Fernández y conocida bajo el alias “CT. Steffany”, habría ingresado a las instalaciones militares haciéndose pasar por integrante de la institución, lo que permitió su acceso a información reservada.

La resolución detalla que Salgado Fernández, sin pertenecer al Ejército Nacional, logró presentarse como miembro activo y participar en actividades internas del Batallón Guardia Presidencial.

Para esclarecer cómo se produjo esta suplantación y determinar posibles responsabilidades, la Procuraduría General de la Nación ordenó la recolección de pruebas clave.

Entre las diligencias decretadas, se solicitó a la Dirección de Personal del Ejército Nacional los folios de vida, extractos y últimas resoluciones expedidas de los oficiales investigados, correspondientes a la vigencia 2024-2025.

Además, la Procuraduría General de la Nación requirió al Batallón de Infantería N.º 37 “Guardia Presidencial” toda la documentación relacionada con inspecciones, investigaciones administrativas y disciplinarias que se hayan iniciado a raíz del ingreso de la falsa policía “CT. Steffany”.

También se pidió el registro de entradas y salidas de la guardia donde figure Salgado Fernández, así como información sobre quién autorizó su ingreso y bajo qué calidad lo hizo.

La solicitud incluye la identificación de todos los integrantes de las secciones de inteligencia y operaciones, así como las actas de reuniones a las que haya asistido la civil implicada.

En el marco de la investigación, la Procuraduría General de la Nación dispuso la coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a la que solicitó información sobre la existencia de un proceso penal en curso por la presunta infiltración y fuga de información relacionada con el caso de Salgado Fernández en el Batallón Guardia Presidencial.

La doctora Zully Marcela Camacho Galeano, profesional universitaria adscrita a la Procuraduría Delegada, fue comisionada para la práctica y recaudo de las pruebas ordenadas, así como de aquellas que resulten necesarias a partir de los hallazgos iniciales.

La notificación de la decisión ya fue remitida a los oficiales investigados, conforme a los procedimientos internos de la institución.

La Procuraduría General de la Nación dejó abierta la posibilidad de adoptar otras medidas que la funcionaria comisionada considere necesarias para lograr el esclarecimiento total de los hechos investigados.