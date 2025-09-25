Colombia

Katherine Miranda se fue en contra del Gobierno Petro luego de la anulación del título de contadora de Juliana Guerrero: “Por andar pensando en acompasar el clítoris con el cerebro”

La representante de la Alianza Verde criticó la gestión oficial luego de que se retirara el diploma de contadora a Guerrero por no presentar el examen Saber Pro, calificando el hecho como una burla para la educación

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
La decisión de la Fundación
La decisión de la Fundación Universitaria San José de anular el diploma de Guerrero desató cuestionamientos de la congresista Katherine Miranda, quien señaló deficiencias en los procesos y alertó sobre el impacto en la confianza pública - crédito Colprensa

La Fundación Universitaria San José informó el jueves 25 de septiembre que retirará el título de Contaduría otorgado a Juliana Guerrero.

La decisión se produce luego de revelarse que Guerrero obtuvo el diploma sin cumplir con el requisito de presentar el examen Saber Pro. El caso cobró relevancia después de que su posible designación como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y Juventudes se hiciera pública.

Frente a la anulación del título profesional de Juliana Guerrero, Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, criticó al Gobierno de Gustavo Petro. A través de su cuenta de X, Miranda expresó: “Por andar pensando en acompasar el clítoris con el cerebro”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un mensaje de su cuenta de X, Katherine Miranda cuestionó duramente al Gobierno de Gustavo Petro debido a la anulación del título profesional de Juliana Guerrero por no haber presentado el examen Saber Pro.

Miranda criticó la falta de rigurosidad y consideró que este tipo de situaciones representa una burla para la educación y la juventud del país.

“Por andar pensando en acompasar el clítoris con el cerebro, olvidaron acompasar los requisitos exigidos con los títulos necesarios!! ¡La burla a la educación y los jóvenes!”, expresó la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representes por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

Katherine Miranda habló de la
Katherine Miranda habló de la decisión de la fundación San José sobre el titulo de Juliana Guerrero - crédito @KatheMirandaP

Junto con su publicación en la red social X, Katherine Miranda compartió un video en el que celebró la anulación del título profesional de Juliana Guerrero.

En sus declaraciones, Miranda señaló que el nombramiento de Guerrero como viceministra de Juventudes respondía a decisiones arbitrarias del presidente Gustavo Petro y criticó la falta de mérito en el proceso.

Miranda enfatizó que en el ámbito público deben primar el esfuerzo y la ética, y aseguró que las acciones del gobierno representan una grave falta hacia la juventud y la educación del país.

En un mensaje de su cuenta de X, Katherine Miranda cuestionó duramente al Gobierno de Gustavo Petro debido a la anulación del título profesional de Juliana Guerrero por no haber presentado el examen Saber Pro - crédito @KatheMirandaP

“¡Buenas noticias! Le anularon el título a Juliana Guerrero, la que pretendía ser viceministra de la Juventud por puro capricho de Gustavo Petro sin tener un cartón. Petro la quería nombrar con jugaditas y trampas, pero en la vida no todo vale. No se asciende así, se asciende con esfuerzo y con mérito. Este gobierno le falló a la juventud, le falló a la educación y le falló a la ética pública. Una vergüenza completa”, comentó en el metraje la congresista.

La información sobre la anulación del título de Juliana Guerrero se conoció a través de Noticias Caracol, medio que entrevistó a Juan David Bazzani, abogado de la Fundación Universitaria San José.

En dicho medio el abogado comentó lo siguiente: “A hoy no se conoce por parte del Icfes una respuesta oficial de si la estudiante presentó o no las pruebas. En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo“.

De igual manera señaló que el exsecretario General de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, “reconoció sus irregularidades” el dos de septiembre. Tras este hecho, “la universidad inmediatamente lo desvinculó” junto con “a su equipo de trabajo” y puso en marcha “una auditoría interna muy rigurosa”.

Por su parte, la controversial
Por su parte, la controversial funcionaria, Juliana Guerrero con respecto a esta controversia aseguró a Blu Radio que tiene previsto rendir las Pruebas Saber Pro en las fechas programadas, con el objetivo de postularse al puesto que buscaba ocupar - crédito Diego Cuevas

El abogado también indicó que la institución tomó medidas contundentes frente a las personas involucradas en el caso, recalcando la firmeza de las acciones emprendidas. “Aquí se han adoptado decisiones y acciones judiciales muy estrictas y muy severas en contra las personas que se han hallado como responsables”, comentó.

Por su parte, la controversial funcionaria, Juliana Guerrero con respecto a esta controversia aseguró a Blu Radio que tiene previsto rendir las Pruebas Saber Pro en las fechas programadas, con el objetivo de postularse al puesto que buscaba ocupar.

Temas Relacionados

Katherine MirandaGobierno PetroGustavo PetroJuliana GuerreroTitulo de Juliana GuerreroColombia-Noticias

Más Noticias

Veinticinco altos mandos militares reconocieron crímenes de guerra ante la JEP en Colombia

Los oficiales admitieron su participación en asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 604 personas, presentadas falsamente como bajas en combate en la costa Caribe entre 2002 y 2008

Veinticinco altos mandos militares reconocieron

Yina Calderón contó las razones por las que Paola Usme no la habría invitado a su matrimonio: “Entre tanta arpía y son tan hipócritas”

La DJ aseguró que nunca ha tenido algún tipo de roce con la exparticipante del ‘Desafío’, pero sí les ‘tiró’ a las amigas de la personalidad digital

Yina Calderón contó las razones

Fiscalía imputa a Mikhail Krasnov y funcionarias de Tunja, por presionar retiro de demanda electoral

El ministerio público sostiene que el alcalde de Tunja y su equipo ofrecieron beneficios contractuales a un abogado para que desistiera de una acción judicial

Fiscalía imputa a Mikhail Krasnov

Estos son los consejos que le van a ayudar a su bolsillo para no dejar tanta plata en gasolina por el uso del aire acondicionado

El uso del aire acondicionado aumenta el consumo de combustible, pero con hábitos sencillos es posible disfrutar del viaje sin que el tanque se vacíe tan rápido

Estos son los consejos que

Brillante arranque para las tenistas colombianos en el WTA 1000 de Beijing: así fueron las victorias de Camila Osorio y Emiliana Arango

Las raquetas número 1 y 2 de Colombia se encuentran de gira por Asia antes de cerrar un exitoso año con títulos y nuevos ránkings

Brillante arranque para las tenistas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron en Colombia dos fugitivos

Cayeron en Colombia dos fugitivos requeridos por España: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón contó las razones

Yina Calderón contó las razones por las que Paola Usme no la habría invitado a su matrimonio: “Entre tanta arpía y son tan hipócritas”

Valerie Domínguez se volvió a poner su vestido de Miss Universe 2006 y esto fue lo que pasó: “Teníamos una historia pendiente”

Karol G tendrá su propia marca de tequila: está inspirado en su éxito musical ’200 copas’

Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia debido al cáncer que padece

Don Omar anunció su retiro de los escenarios y prepara una gira de despedida que podría pasar por Colombia

Deportes

Brillante arranque para las tenistas

Brillante arranque para las tenistas colombianos en el WTA 1000 de Beijing: así fueron las victorias de Camila Osorio y Emiliana Arango

Millonarios lanzó su tercera camiseta y en redes sociales se desató la polémica: “No había títulos, pero sobraba el estilo”

La crítica de Carlos Antonio Vélez al Once Caldas: “También lo puedo decir con plastilina”

Estos son los clubes de la Liga BetPlay con más accionistas: algunos están en manos de extranjeros

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”