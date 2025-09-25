Katherine Miranda se fue en contra del Gobierno Petro luego de la anulación del título de contadora de Juliana Guerrero: “Por andar pensando en acompasar el clítoris con el cerebro”

La decisión de la Fundación Universitaria San José de anular el diploma de Guerrero desató cuestionamientos de la congresista Katherine Miranda, quien señaló deficiencias en los procesos y alertó sobre el impacto en la confianza pública - crédito Colprensa

La Fundación Universitaria San José informó el jueves 25 de septiembre que retirará el título de Contaduría otorgado a Juliana Guerrero.

La decisión se produce luego de revelarse que Guerrero obtuvo el diploma sin cumplir con el requisito de presentar el examen Saber Pro. El caso cobró relevancia después de que su posible designación como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y Juventudes se hiciera pública.

Frente a la anulación del título profesional de Juliana Guerrero, Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, criticó al Gobierno de Gustavo Petro. A través de su cuenta de X, Miranda expresó: “Por andar pensando en acompasar el clítoris con el cerebro”.

En un mensaje de su cuenta de X, Katherine Miranda cuestionó duramente al Gobierno de Gustavo Petro debido a la anulación del título profesional de Juliana Guerrero por no haber presentado el examen Saber Pro.

Miranda criticó la falta de rigurosidad y consideró que este tipo de situaciones representa una burla para la educación y la juventud del país.

“Por andar pensando en acompasar el clítoris con el cerebro, olvidaron acompasar los requisitos exigidos con los títulos necesarios!! ¡La burla a la educación y los jóvenes!”, expresó la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representes por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

Junto con su publicación en la red social X, Katherine Miranda compartió un video en el que celebró la anulación del título profesional de Juliana Guerrero.

En sus declaraciones, Miranda señaló que el nombramiento de Guerrero como viceministra de Juventudes respondía a decisiones arbitrarias del presidente Gustavo Petro y criticó la falta de mérito en el proceso.

Miranda enfatizó que en el ámbito público deben primar el esfuerzo y la ética, y aseguró que las acciones del gobierno representan una grave falta hacia la juventud y la educación del país.

“¡Buenas noticias! Le anularon el título a Juliana Guerrero, la que pretendía ser viceministra de la Juventud por puro capricho de Gustavo Petro sin tener un cartón. Petro la quería nombrar con jugaditas y trampas, pero en la vida no todo vale. No se asciende así, se asciende con esfuerzo y con mérito. Este gobierno le falló a la juventud, le falló a la educación y le falló a la ética pública. Una vergüenza completa”, comentó en el metraje la congresista.

La información sobre la anulación del título de Juliana Guerrero se conoció a través de Noticias Caracol, medio que entrevistó a Juan David Bazzani, abogado de la Fundación Universitaria San José.

En dicho medio el abogado comentó lo siguiente: “A hoy no se conoce por parte del Icfes una respuesta oficial de si la estudiante presentó o no las pruebas. En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo“.

De igual manera señaló que el exsecretario General de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, “reconoció sus irregularidades” el dos de septiembre. Tras este hecho, “la universidad inmediatamente lo desvinculó” junto con “a su equipo de trabajo” y puso en marcha “una auditoría interna muy rigurosa”.

Por su parte, la controversial funcionaria, Juliana Guerrero con respecto a esta controversia aseguró a Blu Radio que tiene previsto rendir las Pruebas Saber Pro en las fechas programadas, con el objetivo de postularse al puesto que buscaba ocupar - crédito Diego Cuevas

El abogado también indicó que la institución tomó medidas contundentes frente a las personas involucradas en el caso, recalcando la firmeza de las acciones emprendidas. “Aquí se han adoptado decisiones y acciones judiciales muy estrictas y muy severas en contra las personas que se han hallado como responsables”, comentó.

Por su parte, la controversial funcionaria, Juliana Guerrero con respecto a esta controversia aseguró a Blu Radio que tiene previsto rendir las Pruebas Saber Pro en las fechas programadas, con el objetivo de postularse al puesto que buscaba ocupar.