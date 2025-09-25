Karol G tendrá su propia marca de tequila: está inspirado en su éxito musical ’200 copas’

La paisa aseguró que es otro logro en su carrera en la música, pues refleja lo que quiso plasmar en el sencillo - crédito @karolg/IG

El lanzamiento de 200 copas, by Casa Dragones, el nuevo tequila cristalino impulsado por Karol G, representa un nuevo capítulo en la carrera de la artista.

La artista urbana decidió traducir el éxito de su tema 200 copas en un producto concreto que busca integrar el universo de su música con experiencias cotidianas para sus seguidores en distintas partes del mundo.

De acuerdo con Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante, la inspiración provino de la grabación del video del tema musical.

La colombiana aseguró que son tres años trabajando en este proyecto - crédito @200copasbycasadragones/IG

En ese entorno, Karol G compartió momentos con amigos y comenzó a concebir la idea de desarrollar un producto físico que acompañe la intensidad emocional de la canción.

La artista relató, mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, que el objetivo era acercar a la gente un producto “a la altura de sus emociones, de sus recuerdos” y asociado a la fuerza de los instantes especiales.

En sus propias palabras, agregó que “lo visualizo como que cuando la gente tenga ese producto van a ser parte energéticamente de algo que solo va a tener magia, alegría y buenos recuerdos”.

A través de un extenso mensaje dirigido a sus seguidores en sus redes sociales, Karol G manifestó: “Hoy, después de casi 3 años de trabajar en esto, puedo anunciarles, por fin, que 200 Copas, nuestro Tequila, es una realidad @200copasbycasadragones. Que lo que empezó con una canción, se volvió un movimiento y ahora estará presente con ustedes en cada una de sus fechas y celebraciones especiales”.

"200 copas" by Casa Dragones es el nuevo tequila de Karol G - crédito @casadragones/IG

La cantante también detalló que eligió asociarse con Casa Dragones, a la que consideró “una de las casas tequileras más prestigiosas del mundo”, porque su intención era que sus seguidores contaran con un “producto único, especial y de la más alta calidad”.

Giraldo destacó el papel de Bertha González Nieves, CEO de Casa Dragones y reconocida como la primera maestra tequilera mujer, a quien señaló como socia fundamental para materializar este proyecto desde el inicio.

En la misma publicación, la artista enfatizó el esfuerzo y la dedicación puestos en la iniciativa: “Todo el proceso ha sido una maravilla, mucho trabajo, mucha paciencia, pero lo bueno toma tiempo y ese siempre ha sido nuestro único objetivo con todo lo que hacemos para ustedes”.

Karol G, quien enfatiza la dimensión colectiva de este emprendimiento, dirigió un mensaje directo a su base de seguidores: “Familia, se los presento porque esto es tan mío como de ustedes… Gracias por ser la inspiración de tantas cosas en mi vida. Hoy brindamos porque es un lujo poder compartir los momentos. Y ahora sí… ¡arriba esas copas, salud!”.

American Football - NFL - Los Angeles Chargers v Kansas City Chiefs - Corinthians Arena, Sao Paulo, Brazil - September 5, 2025 Singer Karol G performs during the half time REUTERS/Amanda Perobelli

La bebida se suma al portafolio de la reconocida firma Casa Dragones en México y, según explicó Bertha González Nieves, CEO de la marca, se trata de un tequila añejo cristalino producido en pequeños lotes con 100% agave azul, envejecido durante más de 12 meses en barricas de roble americano fabricadas a medida.

Este procedimiento otorga al tequila notas de miel, almendra y agave cocido, características pensadas para satisfacer a los consumidores más exigentes.

Hasta el momento, Karol G no ha dado a conocer el precio de ‘200 Copas by Casa Dragones’. No obstante, invitó a sus seguidores a estar atentos a los enlaces y comunicación oficial en las redes sociales del producto para recibir información actualizada sobre el costo, la disponibilidad y los canales de distribución.

Los seguidores no dudaron en mostrar su apoyo por este nuevo proyecto que presentó la paisa y que la catapulta una vez más, fuera del sector del entretenimiento como lo hizo con sus restaurantes en Medellín.