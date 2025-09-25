Javier Cuéllar asume la presidencia encargada del Fondo Nacional de Garantías

Javier Andrés Cuéllar Sánchez fue designado como presidente interino del Fondo Nacional de Garantías, mientras mantiene su cargo en la Dirección General de Crédito Público, tras la salida de Piedad Muñoz Rojas - crédito FNC

Javier Andrés Cuéllar Sánchez fue designado presidente encargado del Fondo Nacional de Garantías, luego de la salida de Piedad Muñoz Rojas, de acuerdo con el Decreto 1021 de 2025 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 24 de septiembre de 2025.

La decisión, formalizada en Bogotá D.C., responde a la terminación del encargo que venía ejerciendo Muñoz desde marzo del mismo año, según lo dispuesto oficialmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público detalló que la salida de Piedad Muñoz Rojas se produce a partir de la fecha de expedición del decreto, dejando vacante la presidencia del Fondo Nacional de Garantías S.A.

La entidad, fundamental para el respaldo financiero y la garantía de créditos en Colombia, queda bajo la dirección provisional de Cuéllar, quien ya ocupaba el cargo de director técnico en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del propio ministerio.

Javier Cuéllar, además de asumir la presidencia encargada del Fondo Nacional de Garantías, continuará en sus funciones como director de crédito público, tal como lo establece el decreto.

El Ministerio de Hacienda oficializó la designación de Javier Andrés Cuéllar Sánchez como presidente provisional del Fondo Nacional de Garantías tras la salida de Piedad Muñoz Rojas, asegurando continuidad en la entidad financiera clave para Colombia - crédito Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público precisó que Cuéllar mantendrá ambos cargos hasta que se nombre y posesione un titular definitivo para la presidencia del Fondo. Esta medida busca asegurar la continuidad administrativa y operativa de la entidad durante el periodo de transición.

El cambio directivo se fundamenta en las facultades constitucionales y legales conferidas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en particular las establecidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y en los artículos 2.2.5.5.41, 2.2.5.5.45 y 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015.

El decreto, firmado por el ministro Germán Ávila Plazas, delegatario de funciones presidenciales, instruye además a la Subdirección de Gestión del Talento Humano del ministerio para comunicar oficialmente la decisión.

La formalización del nombramiento de Cuéllar como presidente encargado del Fondo Nacional de Garantías entra en vigor desde el mismo 24 de septiembre de 2025, fecha de expedición del decreto, según lo estipulado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.