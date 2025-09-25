Colombia

Javier Cuéllar asume la presidencia encargada del Fondo Nacional de Garantías

Con el decreto del Ministerio de Hacienda, Cuéllar estará al frente de la presidencia, pero también seguirá como director de Crédito Público, cargo que ya ejercía

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Javier Andrés Cuéllar Sánchez fue
Javier Andrés Cuéllar Sánchez fue designado como presidente interino del Fondo Nacional de Garantías, mientras mantiene su cargo en la Dirección General de Crédito Público, tras la salida de Piedad Muñoz Rojas - crédito FNC

Javier Andrés Cuéllar Sánchez fue designado presidente encargado del Fondo Nacional de Garantías, luego de la salida de Piedad Muñoz Rojas, de acuerdo con el Decreto 1021 de 2025 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 24 de septiembre de 2025.

La decisión, formalizada en Bogotá D.C., responde a la terminación del encargo que venía ejerciendo Muñoz desde marzo del mismo año, según lo dispuesto oficialmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público detalló que la salida de Piedad Muñoz Rojas se produce a partir de la fecha de expedición del decreto, dejando vacante la presidencia del Fondo Nacional de Garantías S.A.

La entidad, fundamental para el respaldo financiero y la garantía de créditos en Colombia, queda bajo la dirección provisional de Cuéllar, quien ya ocupaba el cargo de director técnico en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del propio ministerio.

Javier Cuéllar, además de asumir la presidencia encargada del Fondo Nacional de Garantías, continuará en sus funciones como director de crédito público, tal como lo establece el decreto.

El Ministerio de Hacienda oficializó
El Ministerio de Hacienda oficializó la designación de Javier Andrés Cuéllar Sánchez como presidente provisional del Fondo Nacional de Garantías tras la salida de Piedad Muñoz Rojas, asegurando continuidad en la entidad financiera clave para Colombia - crédito Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público precisó que Cuéllar mantendrá ambos cargos hasta que se nombre y posesione un titular definitivo para la presidencia del Fondo. Esta medida busca asegurar la continuidad administrativa y operativa de la entidad durante el periodo de transición.

El cambio directivo se fundamenta en las facultades constitucionales y legales conferidas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en particular las establecidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y en los artículos 2.2.5.5.41, 2.2.5.5.45 y 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015.

El decreto, firmado por el ministro Germán Ávila Plazas, delegatario de funciones presidenciales, instruye además a la Subdirección de Gestión del Talento Humano del ministerio para comunicar oficialmente la decisión.

La formalización del nombramiento de Cuéllar como presidente encargado del Fondo Nacional de Garantías entra en vigor desde el mismo 24 de septiembre de 2025, fecha de expedición del decreto, según lo estipulado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Temas Relacionados

Fondo Nacional de GarantíasJavier Andrés Cuéllar SánchezMinisterio de Hacienda y Crédito PúblicoPiedad Muñoz RojasBogotáNombramiento directivoColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa confirmó que la seguridad de Petro nunca estuvo en riesgo tras infiltración en unidad élite de Presidencia

El ministro Pedro Sánchez destacó que la detección oportuna de la situación demuestra el buen funcionamiento de contrainteligencia y de inteligencia de la fuerza pública

Ministro de Defensa confirmó que

La Procuraduría abrió investigación a dos oficiales del Ejército por presunta infiltración de una civil en asuntos del Gobierno

El proceso disciplinario involucra a miembros del Batallón Guardia Presidencial y busca esclarecer cómo una persona ajena logró acceder a espacios restringidos y participar en actividades internas de la institución

La Procuraduría abrió investigación a

Por condena de expresidente francés Gustavo Bolívar cuestionó “¿Único país del mundo donde los presidentes que cometen delitos no van a la cárcel?”

El precandidato reaccionó al castigo impuesto al expresidente francés, con la sugerencia que en Colombia los exjefes de Estado no enfrentan consecuencias similares por delitos

Por condena de expresidente francés

Olmedo López se reafirmó en sus denuncias contra senador Julio Elías Chagüi: salpicó en su testimonio al exministro Luis Fernando Velasco

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) compareció ante la Corte Suprema de Justicia, en pro de entregar su testimonio contra el congresista del partido de la U y, del mismo modo, involucrar al exmiembro del gabinete del presidente Gustavo Petro

Olmedo López se reafirmó en

Durante de un operativo, motociclista agredió a un agente de tránsito en Turbo, Antioquia: decidió tirarse a un caño

Un policía de tránsito resultó herido luego de ser agredido con arma blanca por un delincuente durante un control vehicular sobre las vías principales del municipio antioqueño

Durante de un operativo, motociclista
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

Conrado Osorio, actor de ‘La

Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia en medio de su lucha contra el cáncer

Don Omar anuncia su retiro de los escenarios y prepara una gira de despedida: esto es lo que se sabe

Valentino Lázaro se despachó contra Shakira por baile con Beéle: “Se me hizo muy raro”

La familia de B King recibe el cuerpo del cantante colombiano tras su trágica muerte en México y lo que se sabe que pasará con Regio Clownn

Mateo Carvajal se someterá a doloroso procedimiento para cambiar el aspecto de su rostro: “El día que cientos de mujeres de 60 años estaban esperando”

Deportes

Dayro Moreno desconcertado por la

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”

Estudiantes vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Selección Colombia confirmó el calendario y los horarios de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026: el primero será en noviembre

Entrenador de Independiente del Valle se refirió a la “celebración antes de tiempo” del Once Caldas: “Nosotros hemos estado más serios”

Jugadores de Independiente del Valle se habrían peleado en el hotel de concentración tras eliminar a Once Caldas de la Copa Sudamericana