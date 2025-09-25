Estos son los chats que demostraría la comunicación entre Luisa Salgado, alias Esthefany y el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, en medio del polémico caso por presunta filtración en el esquema de seguridad de Petro

Mensajes entre una falsa capitana y un comandante del Batallón de Fuerzas Urbanas No. 5 desatan alarma sobre acceso no autorizado a operaciones clave de protección al presidente Gustavo Petro, según autoridades y fuentes oficiales - crédito Fiscalía

La filtración de presuntos chats filtrados entre Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien se habría hecho pasar por capitana en el Ejército Nacional, y el mayor Pedro Nel Jiménez, comandante del Batallón de Fuerzas Urbanas No. 5, ha puesto en el centro del debate la infiltración seguridad presidencial en Colombia.

Estos mensajes, revelados por W radio, se han convertido en un elemento clave dentro de la investigación sobre la posible infiltración en el círculo encargado de proteger al presidente Gustavo Petro, un hecho que las autoridades consideran grave y que ha motivado una revisión de los protocolos de confianza en las fuerzas militares.

El medio mencionado a Salgado Fernández y al mayor Jiménez, en las que la supuesta capitana se presenta ante el oficial y solicita instrucciones para las formaciones y reuniones del batallón.

Entre los mensajes se destacan frases provenientes del celular de Luisa Fernanda Salgado Fernández, alias Esthefany Salgado como: “Mi mayor, me presento sin novedad especial”, “Mi mayor, ¿a qué hora formamos, qué ordena?” y “Mi mayor, solicito hay un ligero cambio en la reunión... y es en otro punto”.

Los chats, fechados en 2025, incluyen archivos adjuntos y ubicaciones, lo que sugiere una comunicación operativa y constante entre ambos.

El Ministerio de Defensa confirmó la salida de miembros del equipo encargado de proteger al presidente tras descubrirse la presencia de una impostora, mientras continúan las investigaciones y se refuerzan los controles internos - crédito Luisa González / Reuters

La existencia de estos mensajes ha generado inquietud sobre el nivel de acceso y participación que habría tenido Salgado Fernández en actividades sensibles de la unidad militar responsable de la seguridad perimetral y de apoyo al presidente.

El caso de la falsa capitana se enmarca en una investigación más amplia sobre la infiltración en el Batallón de Fuerzas Urbanas No. 5, una unidad alojada en el guardia presidencial y encargada de operaciones especiales para garantizar la protección del jefe de Estado.

Según explicó el ministro de Defensa Pedro Sanchez en entrevista con Blu Radio, la presencia de Salgado Fernández en esta unidad se detectó tras la aplicación de pruebas de confiabilidad y revisiones internas, lo que llevó a la remoción y traslado de personal que no cumplía con los estándares éticos y de confianza requeridos.

El ministro subrayó la gravedad del hecho, señalando que “una unidad de fuerzas especiales que hace parte de toda esta seguridad del señor presidente de la República debe tener un personal con un alto nivel de confiabilidad”.

El ministro Sanchez, al referirse a la actuación del mayor Jiménez, indicó que la investigación determinará si se cumplieron los protocolos de verificación de identidad y señaló que la orden de captura contra el oficial se emitió por omisión en el cumplimiento de estos procedimientos, no por haber facilitado la infiltración de Salgado Fernández.

Las autoridades han respondido con una serie de medidas tras la detección de la infiltración.

De acuerdo con el ministro de Defensa, se removió y trasladó a personal del círculo de seguridad presidencial que no ofrecía la confiabilidad necesaria, y se realizaron pruebas de confiabilidad, incluidas evaluaciones como el polígrafo, tanto antes como después de los hechos.

Además, la Fiscalía General de la Nación y las fuerzas militares mantienen investigaciones en curso, que ya han resultado en la captura de cuatro personas, entre ellas, militares y un civil, por delitos como revelación de secreto, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico y porte de armas y municiones.

El ministro enfatizó que la reserva de la investigación impide divulgar detalles adicionales, pero aseguró que se han tomado las acciones necesarias para reforzar la seguridad y la confianza en el equipo encargado de proteger al presidente.

En cuanto a las implicaciones para la seguridad presidencial, el ministro Sanchez afirmó que, según el análisis de la Junta de Inteligencia Conjunta, no se identificó una amenaza directa contra el presidente Gustavo Petro derivada de la infiltración, aunque reconoció la gravedad del incidente y la necesidad de mantener la alerta máxima.

“Todas las posibilidades están y las confirmarán”, respondió al ser consultado sobre para quién trabajaba Salgado Fernández, dejando abierta la investigación sobre posibles vínculos con organizaciones criminales.

El ministro insistió en que los protocolos de seguridad se revisan y ajustan de manera permanente, y que la prioridad absoluta es garantizar la protección del jefe de Estado.

La investigación sobre la infiltración en el Batallón de Fuerzas Urbanas y la filtración de los chats de Salgado Fernández continúa bajo estricta reserva, mientras las autoridades refuerzan los controles y mantienen la vigilancia sobre el círculo de seguridad presidencial.

La consigna oficial es mantener la alerta constante para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.