Colombia

De TikTok a los escenarios: así suena la música electrónica en un acordeón

Mulett ha estado en grandes escenarios del país y el mundo gracias a la curiosa fusión de ritmos, aunque su público se concentra en redes

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
“Tocar por primera vez en
“Tocar por primera vez en el @festereopicnic se siente realmente como algo mágico (…) como cuando estás viviendo un sueño lúcido y tomas consciencia de ello” - Crédito: @mulettmusic / Instagram

La reciente viralidad de Mulett en redes sociales responde principalmente al impacto de su versión con acordeón del tema Wake Me Up, de Avicii, una interpretación que desencadenó multitud de mensajes y sugerencias de seguidores solicitando covers de otros éxitos de la música electrónica.

Entre los comentarios más recurrentes, resaltan propuestas como “Deberías hacer la de Destination Calabria, y muestras de apoyo en frases como “Los mejores deseos, que tu talento sea reconocido y valorado”, así como creativos paralelismos entre artistas, ejemplificados en el mensaje “Una colaboración entre Avicii y Diomedes Díaz sería algo así”, según los comentarios en Tiktok.

La presencia de Miguel Ángel Méndez Mulett, conocido como Mulett y oriundo de Barrancabermeja, ha adquirido notoriedad más allá de las plataformas digitales. Su inclusión en la edición pasada del Festival Estéreo Picnic marcó un hito en la integración del acordeón con la música alternativa.

Actualmente el musico recibe sugerencias de sus fans para interpretar nuevas versiones - Crédito: @mulettmusic / TikTok

El propio Mulett relató en su cuenta de Instagram: “Tocar por primera vez en el @festereopicnic se siente realmente como algo mágico... como cuando estás viviendo un sueño lucido y te haces consiente de ello. Aun estoy asimilando todo lo de este fin de semana.”, dejando claro su interés en avanzar hacia escenarios internacionales.

Esta ambición, según admitió a Vanguardia.com, surge del reconocimiento a la naturaleza poco convencional de su propuesta respecto al vallenato tradicional y de su deseo de exhibir su música “en los escenarios más importantes del mundo”.

El proceso que llevó a Mulett a esta posición se cimentó en años de trabajo constante y publicaciones en su canal de Youtube, donde desde hace años sube versiones de éxitos internacionales, intencionadamente evitando el vallenato, con el fin de mostrar la versatilidad del acordeón en géneros modernos y poco habituales para el instrumento.

El propio artista ha declarado que “Siempre me ha gustado el vallenato, es más, gracias a mi padre se me despertó este gusto por el acordeón. Pero, uno se va enamorando de otros géneros como el rock, el pop y la electrónica. Entonces, ¿por qué no interpretarlos con el acordeón?”.

El músico sigue acumulando seguidores
El músico sigue acumulando seguidores en redes gracias a su innovadora propuesta - @mulettmusic / Instagram

Un punto de inflexión en la carrera de Mulett ocurrió en 2014, cuando logró ser invitado al festival de música electrónica Summerland (ahora denominado Storyland), encuentro donde tradicionalmente no se presentan acordeonistas.

Sobre este episodio narró: “Es muy raro que inviten a un acordeonista a participar en un festival de música electrónica. Al principio, la gente estaba extrañada, pero al final fue todo un éxito, la gente disfrutó ver el acordeón interpretando otro género”. Este momento consolidó su propuesta musical y le abrió espacios en circuitos poco convencionales para el instrumento.

La conexión de Mulett con reconocidas figuras también ha impulsado su visibilidad. El futbolista Luis Díaz eligió al acordeonista para musicalizar su boda, hecho difundido públicamente, lo que refleja el alcance e influencia que Mulett ha logrado en el medio artístico colombiano.

La interpretación de la canción ‘Sorry’ de Justin Bieber incrementó aún más la exposición internacional de Mulett. de hecho el video primero se hizo popular en otros lugares, antes que en Colombia, lo que atrajo la atención de diversos medios internacionales y reforzó el interés en un acordeonista colombiano centrado en explorar otros terrenos musicales.

El artista se ha hecho
El artista se ha hecho muy conocido por sus covers de música electrónica en redes - Crédito: @mulettmusic / Instagram

Mulett tiene colaboraciones con artistas emergentes como Maisak, con quien ha realizado diversos “covers”, que han permitido ampliar todavía más la presencia de Mulett en la escena de música electrónica.

Actualmente, Mulett se encuentra trabajando en nuevas adaptaciones de temas de bandas emblemáticas que sube de manera constante a su cuenta de TikTok donde alcanza más de 12 mil seguidores que de manera constante le hacen sugerencias acerca de canciones electrónicas que les encantaría escuchar en el acordeón.

Temas Relacionados

Música electrónica con vallenatoCover de cancionesMusico MulettStereoPicnicColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa confirmó que la seguridad de Petro nunca estuvo en riesgo tras infiltración en unidad élite de Presidencia

El ministro Pedro Sánchez destacó que la detección oportuna de la situación demuestra el buen funcionamiento de contrainteligencia y de inteligencia de la fuerza pública

Ministro de Defensa confirmó que

La Procuraduría abrió investigación a dos oficiales del Ejército por presunta infiltración de una civil en asuntos del Gobierno

El proceso disciplinario involucra a miembros del Batallón Guardia Presidencial y busca esclarecer cómo una persona ajena logró acceder a espacios restringidos y participar en actividades internas de la institución

La Procuraduría abrió investigación a

Por condena de expresidente francés Gustavo Bolívar cuestionó “¿Único país del mundo donde los presidentes que cometen delitos no van a la cárcel?”

El precandidato reaccionó al castigo impuesto al expresidente francés, con la sugerencia que en Colombia los exjefes de Estado no enfrentan consecuencias similares por delitos

Por condena de expresidente francés

Olmedo López se reafirmó en sus denuncias contra senador Julio Elías Chagüi: salpicó en su testimonio al exministro Luis Fernando Velasco

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) compareció ante la Corte Suprema de Justicia, en pro de entregar su testimonio contra el congresista del partido de la U y, del mismo modo, involucrar al exmiembro del gabinete del presidente Gustavo Petro

Olmedo López se reafirmó en

Durante de un operativo, motociclista agredió a un agente de tránsito en Turbo, Antioquia: decidió tirarse a un caño

Un policía de tránsito resultó herido luego de ser agredido con arma blanca por un delincuente durante un control vehicular sobre las vías principales del municipio antioqueño

Durante de un operativo, motociclista
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

Conrado Osorio, actor de ‘La

Conrado Osorio, actor de ‘La ley del corazón’, fue operado de urgencia en medio de su lucha contra el cáncer

Don Omar anuncia su retiro de los escenarios y prepara una gira de despedida: esto es lo que se sabe

Valentino Lázaro se despachó contra Shakira por baile con Beéle: “Se me hizo muy raro”

La familia de B King recibe el cuerpo del cantante colombiano tras su trágica muerte en México y lo que se sabe que pasará con Regio Clownn

Mateo Carvajal se someterá a doloroso procedimiento para cambiar el aspecto de su rostro: “El día que cientos de mujeres de 60 años estaban esperando”

Deportes

Estos son los clubes de

Estos son los clubes de la Liga BetPlay con más accionistas: dos históricos del fútbol colombiano encabezan la lista

Dayro Moreno desconcertado por la eliminación del Once Caldas de la Copa Sudamericana: “No entiendo qué pasó”

Estudiantes vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia el partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Selección Colombia confirmó el calendario y los horarios de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026: el primero será en noviembre

Entrenador de Independiente del Valle se refirió a la “celebración antes de tiempo” del Once Caldas: “Nosotros hemos estado más serios”