Colombia

Ayda Valencia habló de las terribles sensaciones que habrían vivido B King y Regio Clownn antes de su asesinato en México: “Una angustia espantosa”

La médium colombiana compartió los supuestos detalles sobre el último día de los artistas: describió la angustia y el miedo que habría sentido antes de la tragedia que conmocionó a dos países

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
El estremecedor testimonio de Ayda
El estremecedor testimonio de Ayda Valencia sobre la partida de B King y Regio Clownn sacude al mundo del espectáculo - crédito @regioclownn/@bkingoficial y @aydasanacion/Instagram

La muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clownn en México ha generado conmoción y numerosas interrogantes.

En medio de la incertidumbre, la experta en canalizaciones Ayda Valencia compartió en La corona TV detalles sobre lo que habrían experimentado los artistas el día de su asesinato, así como su percepción anticipada de la tragedia, antes de la confirmación oficial del hallazgo de los cuerpos.

La médium también abordó la expectativa pública sobre posibles mensajes póstumos para la familia del cantante, manteniendo la atención sobre uno de los casos más impactantes del entretenimiento latinoamericano reciente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención en el programa de “el Gordo Ariel”, Ayda Valencia relató que fue contactada por varios medios mexicanos poco después de la desaparición de los artistas.

Las autoridades mexicanas confirmaron el
Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

Según su testimonio, tras recibir el nombre completo de B King, realizó una canalización en la que percibió de inmediato una ausencia total de energía vital.

“Yo canalizo la energía vibracional. A mí me empezaron a contactar de unos medios... y me dicen que yo qué podía decirles de esta noticia. Yo no tenía ni idea, porque yo no veo noticias. Entonces, yo me quedo pensando y digo: ‘Consíganme el nombre completo’, porque B King es el artístico, yo no me puedo conectar con una persona así. Me consiguen el nombre y cuando yo hago la canalización ya como que empiezo a sentir esto tan fuerte”, inició contando la experta en el tema de conectarse con las energías en la entrevista.

Seguido a esto, Ayda aseguró haber sentido una angustia extrema y un pánico abrumador, reflejando lo que, según ella, experimentaron los artistas en sus últimos momentos.

“Yo empiezo a canalizar la energía de los dos. Y yo lo primero que digo que es veo oscuro, y cuando yo digo que se ve oscuro, como dije de Miguel Uribe, es que no hay vida, que ya no hay manera. Y yo lo veía a él, a ellos, los veía exactamente en ese espacio. Primero empiezo a sentir angustia, pánico. Mi cuerpo físico siente lo que las personas sienten. Entonces, yo siento demasiada angustia, era una angustia tan espantosa y en la cabeza él se repetía solamente: ‘Me van a matar, me van a matar, me van a matar’. Y luego todo se me pone oscuro”, describió Ayda Valencia.

La médium Ayda Valencia explica
La médium Ayda Valencia explica por qué no compartió mensajes póstumos de B King con el público - crédito @aydasanacion/ Instagram

Valencia precisó que su percepción de la muerte de B King y Regio Clownn ocurrió aproximadamente dos días después de la desaparición, coincidiendo con el periodo en que los familiares y autoridades intensificaban la búsqueda.

La clarividente subrayó la responsabilidad y honestidad con la que maneja este tipo de información, señalando que, aunque deseaba equivocarse, la certeza de la ausencia de vida la llevó a publicar un video en sus redes sociales.

Les dije: ‘Miren, si esta es la primera vez que me voy a equivocar, ojalá me equivoque’. Pero no puedo decir otra cosa, los siento que ya no están en este plano, yo los siento muertos”, afirmó en la entrevista.

En cuanto a las sensaciones y circunstancias percibidas el día de la muerte, Ayda Valencia detalló que la experiencia fue especialmente dolorosa y violenta.

Fue una muerte traumática, fue una muerte violenta. Lamentablemente, una muerte muy violenta, muy violenta, porque finalmente uno dice: ‘Bueno, te dan un tiro, chao, hasta luego’. La gente dirá: ‘Uy, sí, pero te matan’. No, pero eso no es... sí te matan, pero es muy rápido. Pero aquí, por el contrario, fue violento, sevicia, hubo... fue demasiado doloroso, (hubo tortura interrumpió Ariel) sí. Hubo bastante sufrimiento, hubo bastante dolor”, relató la médium en La Corona TV.

Revelaciones de Ayda Valencia sobre
Revelaciones de Ayda Valencia sobre la muerte de B King y Regio Clownn conmocionan - crédito @aydasanacion/Instagram

Valencia evitó profundizar en detalles sobre posibles responsables o el entorno del crimen, argumentando motivos de seguridad y ética profesional, y enfatizó que su enfoque estuvo centrado exclusivamente en determinar si los artistas seguían con vida y en comprender la naturaleza de su fallecimiento.

Respecto a la posibilidad de haber recibido mensajes para la familia de B King, Ayda Valencia dijo: “En el momento no, Gordo. Y si así fuera, te lo digo de frente, no lo diría aquí, porque creo que le correspondería directamente a la familia”.

La médium insistió en que, aunque en ocasiones puede recibir información o mensajes, considera que cualquier comunicación de este tipo debe ser transmitida únicamente a los destinatarios directos y no a través de los medios.

Esta postura ética fue reiterada durante la entrevista, subrayando su respeto por el dolor de los allegados y la importancia de la empatía en situaciones tan delicadas.

Médium describe angustia y violencia
Médium describe angustia y violencia en los últimos instantes de B King y Regio Clownn - crédito @bkingoficial/Instagram

La confirmación oficial del fallecimiento de los artistas el 22 de septiembre provocó una reacción inmediata en redes sociales y medios de comunicación.

A pesar de la presión mediática, Valencia optó por limitar sus declaraciones públicas, argumentando la necesidad de respeto y empatía ante el dolor de las familias y advirtiendo sobre el riesgo de caer en el amarillismo.

El contexto del caso, marcado por la violencia en México y la posible implicación de grupos criminales, fue abordado por el periodista mexicano Gabriel Cuevas en la misma emisión, en donde explicó que la aparición de una cartulina junto a los cuerpos, con la palabra “chapulines” y la firma de La Familia de Michoacán, sugiere la participación de uno de los cárteles más poderosos del país.

“Los chapulines son las personas que... se brincan a las personas. Mucho lo usamos los mexicanos como para decir me chapulineaste, te enredaste con una pareja mía...”, aclaró el periodista, añadiendo que la zona de Michoacán es considerada un “foco rojo” por la presencia de organizaciones criminales de alto perfil.

Cuevas también señaló que la violencia y la inseguridad en la región han afectado gravemente la vida cotidiana y el turismo, y que el caso de B King y Regio Clownn se suma a una larga lista de crímenes sin resolver que afectan a artistas y ciudadanos por igual.

Temas Relacionados

B KingRegio ClownnAyda ValenciaLa Familia de MichoacánMichoacánMuerte B KingArtistas colombianos asesinados en MéxicoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan las condiciones de venta del licor artesanal que dejó 9 muertos en Barranquilla

El expendio ilegal funcionaría en un local improvisado, sin medidas de salubridad. En el lugar se hallaron dos pimpinas y restos de botellas plásticas utilizadas para vender el licor artesanal

Revelan las condiciones de venta

Capturaron a cinco integrantes de Los Pepos en Bogotá: la banda que se hacían pasar por funcionarios del estado para extorsión desde la cárcel

La investigación reveló dos hombres y tres mujeres tenían un esquema de manipulación basado en la obtención de datos confidenciales de sus víctimas: ganaron cerca de mil millones de pesos

Capturaron a cinco integrantes de

Mateo Carvajal se someterá a doloroso procedimiento para cambiar el aspecto de su rostro: “El día que cientos de mujeres de 60 años estaban esperando”

El deportista y creador de contenido compartió la noticia del importante cambio que tendrá en su físico luego de haber luchado con las críticas en las redes sociales

Mateo Carvajal se someterá a

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el calendario y los horarios de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026

El combinado de Néstor Lorenzo se prepara para lo que será la Copa del Mundo de Norteamérica, en donde aspira a mejorar la actuación de Brasil 2014

La Federación Colombiana de Fútbol

Alejandro Gaviria siguió pelea con Petro en redes y lo enfrentó con 9 puntos: “Eso no es incompatible con pedirle seriedad”

El exministro le respondió a Petro por decirle “ignorante”, luego de que Gaviria le cuestionara su controversial discurso en la ONU, además de su indumentaria y postura ante líderes del mundo

Alejandro Gaviria siguió pelea con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

Mateo Carvajal se someterá a

Mateo Carvajal se someterá a doloroso procedimiento para cambiar el aspecto de su rostro: “El día que cientos de mujeres de 60 años estaban esperando”

Expareja de Luis Alberto Posada salió en defensa de Marcela Reyes por caso B King: “Fue una persona a la que ella amó”

Por qué Valentino Lázaro se despachó contra exparticipantes de ‘La casa de los famosos’: “Van a quedar sepultados y en el olvido”

Valentina Taguado tuvo incómodo desacuerdo con un conductor de Uber y relató la historia en vivo: “Yo estoy pagando”

Yina Calderón feliz con decisión sobre la demanda que le había interpuesto Mateo Varela: “Gané”

Deportes

La Federación Colombiana de Fútbol

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el calendario y los horarios de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026

Jugadores de Independiente del Valle se habrían peleado en el hotel de concentración tras eliminar a Once Caldas de la Copa Sudamericana

Así fue la celebración, antes de tiempo, del Once Caldas en el partido ante Independiente del Valle: “Son campeones mundiales”

Jorge Bava se despidió con lágrimas de Independiente Santa Fe tras polémico contrato con Cerro Porteño: “Viví seis meses espectaculares”

Así reaccionó la prensa ecuatoriana tras el triunfo de Independiente del Valle sobre el Once Caldas: “Rompió la estadística”