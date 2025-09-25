Ayda Valencia habló de las terribles sensaciones que habrían vivido B King y Regio Clownn antes de su asesinato en México: “Una angustia espantosa”

El estremecedor testimonio de Ayda Valencia sobre la partida de B King y Regio Clownn sacude al mundo del espectáculo - crédito @regioclownn/@bkingoficial y @aydasanacion/Instagram

La muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clownn en México ha generado conmoción y numerosas interrogantes.

En medio de la incertidumbre, la experta en canalizaciones Ayda Valencia compartió en La corona TV detalles sobre lo que habrían experimentado los artistas el día de su asesinato, así como su percepción anticipada de la tragedia, antes de la confirmación oficial del hallazgo de los cuerpos.

La médium también abordó la expectativa pública sobre posibles mensajes póstumos para la familia del cantante, manteniendo la atención sobre uno de los casos más impactantes del entretenimiento latinoamericano reciente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención en el programa de “el Gordo Ariel”, Ayda Valencia relató que fue contactada por varios medios mexicanos poco después de la desaparición de los artistas.

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

Según su testimonio, tras recibir el nombre completo de B King, realizó una canalización en la que percibió de inmediato una ausencia total de energía vital.

“Yo canalizo la energía vibracional. A mí me empezaron a contactar de unos medios... y me dicen que yo qué podía decirles de esta noticia. Yo no tenía ni idea, porque yo no veo noticias. Entonces, yo me quedo pensando y digo: ‘Consíganme el nombre completo’, porque B King es el artístico, yo no me puedo conectar con una persona así. Me consiguen el nombre y cuando yo hago la canalización ya como que empiezo a sentir esto tan fuerte”, inició contando la experta en el tema de conectarse con las energías en la entrevista.

Seguido a esto, Ayda aseguró haber sentido una angustia extrema y un pánico abrumador, reflejando lo que, según ella, experimentaron los artistas en sus últimos momentos.

“Yo empiezo a canalizar la energía de los dos. Y yo lo primero que digo que es veo oscuro, y cuando yo digo que se ve oscuro, como dije de Miguel Uribe, es que no hay vida, que ya no hay manera. Y yo lo veía a él, a ellos, los veía exactamente en ese espacio. Primero empiezo a sentir angustia, pánico. Mi cuerpo físico siente lo que las personas sienten. Entonces, yo siento demasiada angustia, era una angustia tan espantosa y en la cabeza él se repetía solamente: ‘Me van a matar, me van a matar, me van a matar’. Y luego todo se me pone oscuro”, describió Ayda Valencia.

La médium Ayda Valencia explica por qué no compartió mensajes póstumos de B King con el público - crédito @aydasanacion/ Instagram

Valencia precisó que su percepción de la muerte de B King y Regio Clownn ocurrió aproximadamente dos días después de la desaparición, coincidiendo con el periodo en que los familiares y autoridades intensificaban la búsqueda.

La clarividente subrayó la responsabilidad y honestidad con la que maneja este tipo de información, señalando que, aunque deseaba equivocarse, la certeza de la ausencia de vida la llevó a publicar un video en sus redes sociales.

“Les dije: ‘Miren, si esta es la primera vez que me voy a equivocar, ojalá me equivoque’. Pero no puedo decir otra cosa, los siento que ya no están en este plano, yo los siento muertos”, afirmó en la entrevista.

En cuanto a las sensaciones y circunstancias percibidas el día de la muerte, Ayda Valencia detalló que la experiencia fue especialmente dolorosa y violenta.

“Fue una muerte traumática, fue una muerte violenta. Lamentablemente, una muerte muy violenta, muy violenta, porque finalmente uno dice: ‘Bueno, te dan un tiro, chao, hasta luego’. La gente dirá: ‘Uy, sí, pero te matan’. No, pero eso no es... sí te matan, pero es muy rápido. Pero aquí, por el contrario, fue violento, sevicia, hubo... fue demasiado doloroso, (hubo tortura interrumpió Ariel) sí. Hubo bastante sufrimiento, hubo bastante dolor”, relató la médium en La Corona TV.

Revelaciones de Ayda Valencia sobre la muerte de B King y Regio Clownn conmocionan - crédito @aydasanacion/Instagram

Valencia evitó profundizar en detalles sobre posibles responsables o el entorno del crimen, argumentando motivos de seguridad y ética profesional, y enfatizó que su enfoque estuvo centrado exclusivamente en determinar si los artistas seguían con vida y en comprender la naturaleza de su fallecimiento.

Respecto a la posibilidad de haber recibido mensajes para la familia de B King, Ayda Valencia dijo: “En el momento no, Gordo. Y si así fuera, te lo digo de frente, no lo diría aquí, porque creo que le correspondería directamente a la familia”.

La médium insistió en que, aunque en ocasiones puede recibir información o mensajes, considera que cualquier comunicación de este tipo debe ser transmitida únicamente a los destinatarios directos y no a través de los medios.

Esta postura ética fue reiterada durante la entrevista, subrayando su respeto por el dolor de los allegados y la importancia de la empatía en situaciones tan delicadas.

Médium describe angustia y violencia en los últimos instantes de B King y Regio Clownn - crédito @bkingoficial/Instagram

La confirmación oficial del fallecimiento de los artistas el 22 de septiembre provocó una reacción inmediata en redes sociales y medios de comunicación.

A pesar de la presión mediática, Valencia optó por limitar sus declaraciones públicas, argumentando la necesidad de respeto y empatía ante el dolor de las familias y advirtiendo sobre el riesgo de caer en el amarillismo.

El contexto del caso, marcado por la violencia en México y la posible implicación de grupos criminales, fue abordado por el periodista mexicano Gabriel Cuevas en la misma emisión, en donde explicó que la aparición de una cartulina junto a los cuerpos, con la palabra “chapulines” y la firma de La Familia de Michoacán, sugiere la participación de uno de los cárteles más poderosos del país.

“Los chapulines son las personas que... se brincan a las personas. Mucho lo usamos los mexicanos como para decir me chapulineaste, te enredaste con una pareja mía...”, aclaró el periodista, añadiendo que la zona de Michoacán es considerada un “foco rojo” por la presencia de organizaciones criminales de alto perfil.

Cuevas también señaló que la violencia y la inseguridad en la región han afectado gravemente la vida cotidiana y el turismo, y que el caso de B King y Regio Clownn se suma a una larga lista de crímenes sin resolver que afectan a artistas y ciudadanos por igual.