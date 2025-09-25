Andrea Guzmán contó la historia detrás de su escena más recordada en ‘La gloria de Lucho’: “Estaba muerta de la risa”

La actriz habló de una de las escenas más recordadas de 'La gloria de Lucho', en la que coincidió con Enrique Carriazo - crédito @andreitaguz/Instagram

El 2025 resultó ser un año de intensa actividad para Andrea Guzmán. La actriz, que cumple 30 años de trayectoria en la televisión colombiana, estuvo involucrada en dos de las producciones más importantes del año.

Primero, como participante de MasterChef Celebrity en su séptima temporada y en la que, pese a mostrar destreza en varios pasajes de la competencia, terminó siendo la quinta eliminada por un error decisivo en el reto clave.

Por otra parte, la bogotana también vio el estreno en Caracol Televisión de La Influencer, producción estrenada en Netflix en 2023 y en el que tuvo un papel antagonista.

Como parte de la promoción, la actriz fue invitada a la emisora La Kalle, donde contó aspectos relacionados con su vida personal y profesional, incluyendo su relación con su hermana Sandra, el recuerdo de su rol como Yadira en Pedro el escamoso al que definió como “un antes y un después” en su carrera, pero particularmente destacó su recuerdo trabajando en La Gloria de Lucho, producción de Caracol estrenada en 2019 y en la que compartió pantalla con Enrique Carriazo.

“Trabajar con Enrique es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a uno como actor, y más difíciles al mismo tiempo. Porque uno se quiere morir de la risa todo el tiempo”, explicó Andrea inicialmente.

El diálogo giró en torno a una escena que compartió con el propio Carriazo, en la que el personaje antagonista de Guzmán tenía una conversación con él y le decía “Hágame el amor”, a lo que este respondía “Se le hace, se le hace”, pidiéndole que la esparara mientras se hidrataba.

En tiempos recientes la escena alcanzó amplia difusión en TikTok, hecho por el que la pregunta sobre lo que hubo detrás de su grabación resultó inevitable. Según reveló Guzmán, se trató de un momento improvisado por Carriazo, y aseguró que le costó contener la risa durante la grabación.

“Esa escena fue completamente improvisada por Enrique. El texto decía: ‘Hágame el amor’, y ahí donde me ven, yo estaba muerta de la risa y conteniendo mi carcajada, porque, a mí también me sorprendió, me cogió por sorpresa la respuesta de él”, recordó entre risas.

Precisamente ese conflicto y el hecho de evitar la risa fue la clave para que ese momento funcionara como lo hizo, según admitió Guzmán. “Para uno como actor es maravilloso, pero al mismo tiempo es muy difícil porque uno quiere reírse y, pues si me hubiera reído, la escena no hubiera salido tan chévere. Como que ahí se entiende lo profesional que uno puede llegar también a ser en ciertos momentos”, admitió.

Andrea Guzmán habló de su rol en ‘La Influencer’

La actriz también habló de la producción que estrenó Caracol Televisión en su señal abierta el pasado 18 de septiembre y de su identificación con los personajes antagónicos.

“Me parece muy lindo poder mezclar esos dos universos. Nuestra televisión tradicional, nuestras novelas, con lo que estamos viviendo hoy en día, que es este auge de las redes sociales”, indicó.

En cuanto a su personaje, la madrastra de la protagonista interpretada por Mariana Gómez, “me encantaba porque es que ser la mala a mí siempre me ha gustado. Me gusta ser la buena también, pero los personajes de malvadas siempre son muy agradecidos”, expresó. También describió su papel como el de “una arpía”.

Guzmán también se mostró como alguien activa en redes sociales, aunque admitió que prefería a Instagram en lugar de TikTok, pues consideró que esta última era más adecuada para “jovencitos”.

Durante un apartado de la charla, la actriz compartió una reflexión sobre el uso de estas, indicando que pueden ser “bastante crueles”, particularmente cuando se trata de comentarios negativos alrededor del físico de la persona.