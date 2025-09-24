Colombia

Westcol aseguró que dejará el ‘streaming’ para lanzarse de lleno a la música: este es el motivo de su decisión

El artista colombiano explicó que su faceta como DJ y productor no solo le deja mejores ingresos, sino también una conexión única con el público, aunque reconoce que aún tiene mucho por aprender en lo técnico

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
El paisa así lo dio a conocer en su cuenta de Kick y las motivaciones que lo llevaron a pensar - crédito @chismedelnorte/TikTok

El streamer colombiano Westcol le anunció a su audiencia en una transmisión en vivo su decisión de dejar las plataformas digitales para dedicarse por completo a la música.

“Hablando sin tapujo, bro, yo... Yo aparte del streaming, pues estoy haciendo muchas cosas, weón. Yo no quiero descuidar el streaming porque el streaming es lo que me ha dado todo”, confesó Westcol durante la transmisión, destacando el peso que tuvo esta elección en su vida profesional.

W Sound es un proyecto
W Sound es un proyecto musical conformado por el streamer colombiano WestCOL, el productor musical colombiano Ovy On The Drums y el empresario musical colombiano The KristoMan (Foto IG: @wsoundrecords)

El creador de contenido explicó que, aunque el streaming le permitió alcanzar notoriedad, los ingresos provenientes de su faceta como DJ y de su productora W Sound superan ampliamente lo que obtiene en las plataformas digitales.

“Brother, puede sonar loco, weón, pero siendo de DJ estoy ganando más que de streamer. De la W Sound estoy ganando más que streamer. Y de todo estoy ganando más que streamer. Esa es la realidad, bro. Yo no les tengo que mentir, weón, ¿sí me entiende?”, afirmó Westcol, dejando claro que la motivación económica fue determinante en su decisión.

El impacto de sus presentaciones en el extranjero también resultó decisivo. Al relatar una experiencia reciente, el streamer detalló: “Yo fui a Costa Rica, en Costa Rica nos dieron USD 100.000 por un show y eso bro, eso usted no se lo hace aquí, ¿sí me entiende? Esa es la realidad, eso usted no se lo hace aquí”.

La canción ha logrado hacer
La canción ha logrado hacer millones de reproducciones en sus primeros días, superando a Bad Bunny en la lista mundial - crédito @westcol

Más allá de los números, el artista compartió la satisfacción personal que le genera su nueva etapa. “Cuando yo vi ese show de Costa Rica, perro, a mí se me ponían los pelos de punta, todo, cuando yo hablaba con la gente, la gente estaba muy feliz, muy contenta, todo. Perro, a mí la gente de afuera me decía: ‘Bro, me acabo de vivir la puta fiesta de mi vida’”, relató el paisa en la publicación, destacando la conexión que logra con su público en cada evento.

No obstante, el colombiano reconoció sus propias limitaciones técnicas en el ámbito musical. “La primera, yo no toco la máquina de DJ, ¿si me entiende? Yo no soy bueno tocando la máquina de DJ. Yo siempre he dicho que hago una fiesta y trato de hacer un show muy hijueput* para la gente”, admitió, enfatizando que su fortaleza radica en la energía y el espectáculo que ofrece, más que en la destreza técnica.

Se pronunció sobre supuesta paternidad del hijo de Aida Victoria

Luego de que en redes sociales se viralizara una fotografía en la que se ve, aparentemente, a Aida Victoria Merlano caminar junto a Westcol cargando a su bebé en brazos, el streamer decidió responder a esas afirmaciones y dejó claro que no hay reconciliación.

El streamer antioqueño desmintió cualquier vínculo con la familia de la influenciadora y criticó la difusión de información falsa en plataformas digitales - crédito westkick15 / TikTok

Con un tono molesto, calificó los rumores como falsos y absurdos, dejando claro que no ha tenido ningún tipo de contacto con Aida Victoria desde su separación.

“Yo no tengo nada que ver en el parto de Aida, en su hijo, ni en el marido, ni nada, eso es cosa de ellos. A mí no me metan ahí, yo estoy lejos, tranquilo, relajado, nominado a los Grammy, no me molesten”, afirmó de forma categórica.

Además, criticó duramente a quienes, según él, se dedican a crear chismes sin fundamento: “Se lo juro que los rumores que estos maricas se tiran son falsos. Yo nunca había salido a hablar y llevan por ahí un mes diciendo cosas que son mentira”.

Aunque Westcol comentó entre risas que podría ser capaz de volver con Aida y asumir responsabilidades por el hijo, también fue enfático en que esa no es su realidad ni su intención actual.

