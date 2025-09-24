Colombia

Rescatan a madre de exalcaldesa de Pore, Casanare, tras operativo militar

De acuerdo con las autoridades, Senobia Tibaduiz fue trasladada a una zona montañosa y exigían 250 millones de pesos por su liberación: cinco secuestradores fueron capturados

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Ejército Nacional y CTI logran
Ejército Nacional y CTI logran la liberación de la madre de la exalcaldesa de Pore - crédito Ejército

La liberación de Senobia Tibaduiza, madre de la exalcaldesa de Pore (Casanare), se concretó tras una operación coordinada entre el Gaula Militar Casanare y el CTI de la Fiscalía, que culminó con la captura de los cinco responsables del secuestro y la incautación de armas de fuego.

El hecho, que generó alarma en la comunidad, se produjo el 23 de septiembre, cuando cinco individuos armados irrumpieron en la vivienda de la víctima, ubicada en una zona rural del municipio de Pore, y la trasladaron por la fuerza a un área montañosa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La reacción de los familiares fue inmediata, al informar a las autoridades sobre el secuestro pocas horas después de ocurrido.

Según información proporcionada por el Ejército, se activaron de forma urgente los protocolos de búsqueda y se desplegaron las capacidades de inteligencia militar para localizar y rescatar a Senobia Tibaduiza.

Así fue el momento de liberación de la mamá de la exacaldesa de Pore, Casanare - crédito Ejército

Así como explicó el coronel Carlos Mauricio Peña Jiménez, comandante de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional: “El día de ayer, pues recibimos la denuncia por parte de los familiares del secuestro de la señora María Tibia Luisa. Inmediatamente, desplegamos todas nuestras capacidades del grupo Gaula Militar. Iniciamos todas nuestras labores de inteligencia. Pusimos en marcha todas las capacidades tecnológicas para poder realizar esta operación, para recibir la inteligencia suficiente para hacer un planeamiento detallado”.

Las labores de inteligencia permitieron interceptar a dos de los secuestradores en la vía que conecta Yopal con Villavicencio. Ambos, de nacionalidad extranjera, fueron capturados en el lugar, lo que facilitó obtener información clave sobre el paradero de la víctima.

Con la localización precisa, integrantes del Gaula Militar iniciaron un operativo de infiltración en el sector montañoso situado entre Pore y Paz de Ariporo. Tras planificar cuidadosamente cada movimiento, irrumpieron en una casa abandonada donde Senobia Tibaduiza permanecía cautiva bajo vigilancia de tres sujetos.

Esto permitió, sin que se registraran enfrentamientos, someter a los captores y garantizar la seguridad de la víctima, quien fue posteriormente trasladada hasta la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, donde recibió asistencia médica antes de reunirse nuevamente con su familia.

Dos de los secuestradores, de nacionalidad extranjera, fueron interceptados en la vía Yopal-Villavicencio - crédito Ejército

“En horas de la madrugada ya pudimos dar con el rescate y podemos decirle a la comunidad que gracias a Dios se encuentra en libertad, está en excelente estado, de salud y de ánimo, muy feliz por estar libre nuevamente”, agregó el oficial.

Allí, los tres secuestradores restantes fueron sometidos y Senobia Tibaduiza fue puesta a salvo. Posteriormente, fue trasladada a las instalaciones de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, donde recibió atención médica antes de reencontrarse con sus familiares.

La jornada culminó con la captura de los cinco secuestradores, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con el armamento recuperado.

Con esta acción, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con la protección y seguridad de los habitantes del departamento de Casanare. “Con este resultado, el Ejército Nacional reafirma su compromiso con la protección, seguridad y tranquilidad de los habitantes del departamento del Casanare”, concluyeron los voceros militares en su informe.

Senobia Tibaduiza fue rescatada en
Senobia Tibaduiza fue rescatada en una casa abandonada y recibió atención médica tras su liberación - crédito Ejército

Reacciones

Una de las primeras reacciones ante el suceso fue la senadora Sonia Bernal, que a través de un comunicado divulagado en su cuenta de X expresó:

“Celebro la liberación de María Cenobia Tibaduiza y reitero mi rechazo al secuestro. Quiero expresar mi inmerisa alegria y tranquilidad por la liberación de la señora María Cenobia Tibaduiza, madre de la exalcaldese de Pore, Cristina Guarnizo. Su regreso sana y salva a su hogar es una noticia que nos llena de esperanza y que ratifica la importancia de la acción oportuna de nuestras instituciones”, inició diciendo.

La congresista agregó: “Agradezco y reconozco el trabajo decidido y coordinado del Gaula Milotar del Ejército, del CTI de la Fiscalía y de todas las autoridades que participaron en el operativo que permitió este resultado. Gracias a su valentía, no solo se logró rescatar a la señora Tibeduiza en buen estado de salud, sino también capturar a varios de los responsables y recuperar e/ vehículo que hable sido utilizado en su secuestro”.

Temas Relacionados

Rescate Senobia TibaduizMadre de exalcaldesa de PoreMunicipio PoreSenobia Tibaduiz250 millones liberaciónEjércitoCTI FiscalíaCasanareColombia-Noticias

Más Noticias

Alcaldía de Bogotá finalmente lanzará salvavidas a comercios quebrados por las obras del metro: “Lo que ellos necesitan es flujo de caja”

La Secretaría de Desarrollo Económico destinará seis mil millones de pesos para fortalecer la liquidez de más de 1.400 negocios en doce localidades impactadas por la construcción de la primera línea del metro

Alcaldía de Bogotá finalmente lanzará

Fecoljuegos pide bloquear plataforma de apuestas que permite jugar con resultados electorales y advierte riesgo para la democracia en Colombia

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar solicitó a Coljuegos bloquear una plataforma internacional que ofrece apuestas sobre elecciones, porque puede afectar la democracia

Fecoljuegos pide bloquear plataforma de

Una casa en Bogotá servía como fachada de centro de acopio de drogas: dentro del arsenal de guerra hallaron una AK-47

Los operativos de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación se dieron en los barrios Juan Pablo II y Vista Hermosa, de Ciudad Bolívar

Una casa en Bogotá servía

Actriz que participa en ‘Miss Universe Colombia’ reveló desafíos mientras desempeña su maternidad: “Eso me da una fortaleza diferente”

La representante de Cundinamarca destacó cómo su experiencia materna y el apoyo familiar le han dado una fortaleza especial para enfrentar los retos del certamen nacional y romper estereotipos tradicionales

Actriz que participa en ‘Miss

Detienen a dos militares y una falsa oficial por intentar acceder a datos estratégicos sobre Gustavo Petro: estas son las identidades

La alerta surgió después de que la mujer, con credenciales falsas, logró ingresar varias veces a escenarios de protección presidencial y participó en reuniones donde se discutía información sensible

Detienen a dos militares y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Actriz que participa en ‘Miss

Actriz que participa en ‘Miss Universe Colombia’ reveló desafíos mientras desempeña su maternidad: “Eso me da una fortaleza diferente”

Michelle Gutty reveló qué cirugías estéticas se ha realizado y de cuáles se arrepiente: “Fue algo de salud”

El “Negro” Salas aclaró las razones por las que Yina Calderón no estuvo en su matrimonio: “No era tan fácil”

Seguidores de Altafulla le piden precaución por su presentación en México tras lo ocurrido con B King: “Te cubro con la sangre de Cristo”

Westcol presume su nuevo diseño de sonrisa y genera reacciones en redes: “Quedé muy bello”

Deportes

Equipo masculino del Deportivo Cali

Equipo masculino del Deportivo Cali homenajeó a las bicampeonas de la Liga BetPlay Femenina

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Este fue el gol de Dembelé con Barcelona, que contó con la asistencia de Yerry Mina

Hora y dónde ver el partido de América de Cali vs. Pasto: los Diablos Rojos se ponen al día en el calendario

Esta fue la falta a la disciplina de los jugadores de la Selección Colombia que se quedaron sin Mundial Sub-20