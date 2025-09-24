Rescatan a madre de exalcaldesa de Pore, Casanare, tras operativo militar

Ejército Nacional y CTI logran la liberación de la madre de la exalcaldesa de Pore - crédito Ejército

La liberación de Senobia Tibaduiza, madre de la exalcaldesa de Pore (Casanare), se concretó tras una operación coordinada entre el Gaula Militar Casanare y el CTI de la Fiscalía, que culminó con la captura de los cinco responsables del secuestro y la incautación de armas de fuego.

El hecho, que generó alarma en la comunidad, se produjo el 23 de septiembre, cuando cinco individuos armados irrumpieron en la vivienda de la víctima, ubicada en una zona rural del municipio de Pore, y la trasladaron por la fuerza a un área montañosa.

La reacción de los familiares fue inmediata, al informar a las autoridades sobre el secuestro pocas horas después de ocurrido.

Según información proporcionada por el Ejército, se activaron de forma urgente los protocolos de búsqueda y se desplegaron las capacidades de inteligencia militar para localizar y rescatar a Senobia Tibaduiza.

Así fue el momento de liberación de la mamá de la exacaldesa de Pore, Casanare - crédito Ejército

Así como explicó el coronel Carlos Mauricio Peña Jiménez, comandante de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional: “El día de ayer, pues recibimos la denuncia por parte de los familiares del secuestro de la señora María Tibia Luisa. Inmediatamente, desplegamos todas nuestras capacidades del grupo Gaula Militar. Iniciamos todas nuestras labores de inteligencia. Pusimos en marcha todas las capacidades tecnológicas para poder realizar esta operación, para recibir la inteligencia suficiente para hacer un planeamiento detallado”.

Las labores de inteligencia permitieron interceptar a dos de los secuestradores en la vía que conecta Yopal con Villavicencio. Ambos, de nacionalidad extranjera, fueron capturados en el lugar, lo que facilitó obtener información clave sobre el paradero de la víctima.

Con la localización precisa, integrantes del Gaula Militar iniciaron un operativo de infiltración en el sector montañoso situado entre Pore y Paz de Ariporo. Tras planificar cuidadosamente cada movimiento, irrumpieron en una casa abandonada donde Senobia Tibaduiza permanecía cautiva bajo vigilancia de tres sujetos.

Esto permitió, sin que se registraran enfrentamientos, someter a los captores y garantizar la seguridad de la víctima, quien fue posteriormente trasladada hasta la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, donde recibió asistencia médica antes de reunirse nuevamente con su familia.

Dos de los secuestradores, de nacionalidad extranjera, fueron interceptados en la vía Yopal-Villavicencio - crédito Ejército

“En horas de la madrugada ya pudimos dar con el rescate y podemos decirle a la comunidad que gracias a Dios se encuentra en libertad, está en excelente estado, de salud y de ánimo, muy feliz por estar libre nuevamente”, agregó el oficial.

La jornada culminó con la captura de los cinco secuestradores, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con el armamento recuperado.

Con esta acción, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con la protección y seguridad de los habitantes del departamento de Casanare. “Con este resultado, el Ejército Nacional reafirma su compromiso con la protección, seguridad y tranquilidad de los habitantes del departamento del Casanare”, concluyeron los voceros militares en su informe.

Senobia Tibaduiza fue rescatada en una casa abandonada y recibió atención médica tras su liberación - crédito Ejército

Reacciones

Una de las primeras reacciones ante el suceso fue la senadora Sonia Bernal, que a través de un comunicado divulagado en su cuenta de X expresó:

“Celebro la liberación de María Cenobia Tibaduiza y reitero mi rechazo al secuestro. Quiero expresar mi inmerisa alegria y tranquilidad por la liberación de la señora María Cenobia Tibaduiza, madre de la exalcaldese de Pore, Cristina Guarnizo. Su regreso sana y salva a su hogar es una noticia que nos llena de esperanza y que ratifica la importancia de la acción oportuna de nuestras instituciones”, inició diciendo.

La congresista agregó: “Agradezco y reconozco el trabajo decidido y coordinado del Gaula Milotar del Ejército, del CTI de la Fiscalía y de todas las autoridades que participaron en el operativo que permitió este resultado. Gracias a su valentía, no solo se logró rescatar a la señora Tibeduiza en buen estado de salud, sino también capturar a varios de los responsables y recuperar e/ vehículo que hable sido utilizado en su secuestro”.