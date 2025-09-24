Presentadora mexicana lamentó asesinato de B King y Regio Clown: “Me avergüenza terriblemente”

La publicación se viralizó rápidamente en las plataformas digitales - crédito Hoy Día / Instagram

La noticia sobre el fallecimiento de Byron Sánchez, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera, identificado como Regio Clown, generó una profunda indignación tanto en Colombia como en México, y se viralizó rápidamente debido a la cobertura internacional. Una de las más llamativas ocurrió en el programa matutino Hoy Día, donde la reconocida presentadora mexicana Penélope Menchaca expresó abiertamente su pesar al informar sobre el trágico desenlace de los artistas.

Y es que el hallazgo de los cuerpos sin vida de B-King y Regio Clown se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2025, apenas un día después de que ambos fueran reportados como desaparecidos en la Ciudad de México, aunque la confirmación oficial fue realizada el 22 de septiembre de 2025 por la Fiscalía mexicana.

Según lo relatado por Penélope Menchaca en Hoy Día, la identificación de los músicos se realizó gracias a sus tatuajes, información que fue confirmada por fuentes de la Fiscalía. La noticia oficial de su muerte indica que los artistas fueron encontrados a una distancia de 1 hora y 20 minutos del lugar donde se les vio por última vez.

La presentadora Penélope Menchaca no ocultó su sentir al abordar el caso en televisión, pues declaró lo siguiente: “Voy a comenzar con una noticia realmente triste y que como mexicana me avergüenza terriblemente, ayer, lunes, identificaron los cuerpos sin vida de los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera. Recuerden que les habíamos contado que habían desaparecido desde el 16 de septiembre en la Ciudad de México, bueno, pues, fuentes de la Fiscalía confirmaron que los músicos fueron identificados por sus tatuajes”, según comunicó en Hoy Día.

La conductora también expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, con la afirmación: “Desde luego nuestro corazón va para esa familia que no podemos ni imaginar por lo que están pasando”, en declaraciones recogidas por el mismo programa.

Las autoridades mexicanas mantienen activa la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de los dos artistas colombianos, siendo la hipótesis de homicidio la principal línea de indagación, teniendo en cuenta que junto a los cuerpos hallaron también un panfleto con amenazas.

Este elemento que fue incorporado a las investigaciones para esclarecer el contexto y los posibles móviles del crimen, teniendo en cuenta que dice: “Llegó la FM (Familia Michoacana), esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, por lo que el ataque podría atribuirse a esta organización criminal mexicana.

Mientras tanto, las redes sociales continúan reflejando el dolor y la indignación de los seguidores y allegados de King y Regio Clown, que habían viajado a México para trabajar y presentar su talento, sin imaginar que sería su última oportunidad de hacerlo.

Mensaje de Marcela Reyes, ex de B King

Una de las reacciones más esperadas por los internautas fue la de la famosa DJ, que utilizó sus redes sociales para expresar su dolor tras enterarse de la noticia: “Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada! En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”.

Del mismo modo escribió en sus stories de Instagram: “Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”.