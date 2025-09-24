Popular cantante colombiano recordó su experiencia al aparecer en un capítulo de la exitosa novela ‘Rebelde’

El famoso artista recuerda con cariño su paso por la novela - crédito Los 40 Colombia / TikTok

El cantautor colombiano Andrés Cabas recordó una participación inesperada que tuvo en la televisión mexicana en hace algunos años. De acuerdo con su relato, su aparición fue en la popular serie juvenil Rebelde y reveló nuevos detalles sobre lo que representó para él durante una entrevista en el programa Impresentables, de la emisora Los 40.

Aunque la serie marcó a toda una generación en los años 2000 y sigue siendo un referente de la cultura pop, pocos tienen presente que el artista barranquillero formó parte de uno de sus episodios, por lo que muchos se han dirigido a las redes sociales para verlo junto a sus personajes favoritos: Mía, Roberta, Lupita, Diego, Miguel y Giovanni.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La intervención de Cabas en la producción mexicana se llevó a cabo en la segunda temporada, específicamente en el capítulo 102. Su presencia en la serie tuvo como objetivo promocionar el sencillo La cadena de oro, incluido en su tercer álbum de estudio, que fue lanzado en octubre de 2005 y grabado en Monterrey, México.

El propio músico relató que la invitación surgió por el interés del productor de la novela en su música, lo que derivó en una experiencia que, según sus palabras, resultó tan inusual como divertida, teniendo en cuenta que el programa era bastante cómico.

La popular serie no solo contó con artistas mexicanos, sino la participación de personas de otras nacionalidades - crédito @rebel_for4 / Instagram

Durante la conversación con los conductores de Impresentables, Cabas explicó los detalles de su participación: “El productor de la novela le gustaba mi música y dijo: Ah, invitemos a Cabas al show. Entonces, ahí fui y los conocí y fue muy raro porque estábamos todos pelados”.

Del mismo modo, explicó la escena, pues le tocó recibir una palmada de Dulce María, la actriz que interpretaba a Roberta: “Me mete mi nalgada. Y fue muy divertido porque es como desde las vainas de la televisión que uno dice: qué chévere la televisión en la que se puede divertirse uno y jugar con esas cosas de antes, que ahora todo es como tan cuidado y tal.”

Su paso por la serie Rebelde, que debutó hace más de dos décadas, alcanzó cifras récord de audiencia y consolidó su estatus como fenómeno.

A pesar del tiempo transcurrido, el programa sigue siendo recordado por su impacto en gran cantidad de jóvenes colombianos y por la presencia de invitados especiales como Cabas, cuyo paso por la novela le permitió conectar con mayor cantidad de público.

El cantante colombiano estuvo con toda los famosos artistas en su juventud - crédito YouTube

El propio artista reconoció que su paso por la serie se mantiene vigente en la memoria de los seguidores, que aún le mencionan su aparición en la producción mexicana: “Fue una época muy divertida, fue muy chévere estar en ese programa de RBD. Mucha gente me dice que Cabas salió en RBD, increíble lo que ha perdurado es como un clásico”.

La anécdota compartida por Cabas en la popular emisora no solo revela detalles poco conocidos de su trayectoria, sino que se convierte en un ejemplo del ambiente relajado que caracterizaba a las producciones televisivas de la época.

El artista es recordado por este episodio en la televisión y el éxito en su carrera - crédito Andrés Cabas / Instagram

El cantante aprovechó el espacio para reflexionar el contraste con la actualidad, pues ahora en la televisión no se permiten acciones tan espontáneas y todo es aún más cuidado. Sin embargo, reiteró la nostalgia que siente por esta etapa de su vida en la que la creatividad y la diversión predominaban en el set de grabación. Además de abrirle espacio a más público.

La participación de Andrés Cabas en Rebelde permanece como un episodio curioso dentro de la historia de la serie, reafirmando el carácter icónico de la producción y la huella que dejó en aquellos que formaron parte de ella.