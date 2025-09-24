Colombia

“No recuerdo qué estrato puse”, Margarita Rosa de Francisco responde por polémica en subsidio educativo

La actriz se defendió de las acusaciones por recibir un subsidio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, denunciado por el concejal Daniel Briceño en redes sociales

Por Julieth Cicua Caballero

En una entrevista telefónica la
En una entrevista telefónica la actriz aclaró que el hecho puede ser a causa de un error de la universidad - Crédito: @Margaritarosadf / X

Desde su vivienda en la Florida, Estados Unidos, la actriz y Filósofa Margarita Rosa de Francisco respondió a Blu Radio acerca del subsidio que se le aplicó en su carrera de Filosofía en la Universidad Abierta y a Distancia - Unad.

La aclaración de la actriz se dio por la denuncia del concejal de Bogotá Daniel Briceño, que publicó en su cuenta de X un documentos donde a ella se le aplicó un descuento en el semestre por ser estrato 3.

Margarita Rosa aclaró que en el año 2022 recibió un beneficio por matrícula de honor y en el 2024 también tenía esta opción, pero no lo recibió dado que se graduó.

Por otra parte, aclara que aparecer como persona estrato 3 puede corresponder a un error, dado que no recuerda que tipo de estrato colocó, y que le parece “una vulgaridad” la clasificación por estratos que se realiza en el país.

También cree que este tipo de ataques pueden corresponder a sus posiciones ideológicas, en concreto, su apoyo a Carolina Corcho.

