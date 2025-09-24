“No recuerdo qué estrato puse”, Margarita Rosa de Francisco responde por polémica en subsidio educativo

En una entrevista telefónica la actriz aclaró que el hecho puede ser a causa de un error de la universidad - Crédito: @Margaritarosadf / X

Desde su vivienda en la Florida, Estados Unidos, la actriz y Filósofa Margarita Rosa de Francisco respondió a Blu Radio acerca del subsidio que se le aplicó en su carrera de Filosofía en la Universidad Abierta y a Distancia - Unad.

La aclaración de la actriz se dio por la denuncia del concejal de Bogotá Daniel Briceño, que publicó en su cuenta de X un documentos donde a ella se le aplicó un descuento en el semestre por ser estrato 3.

Margarita Rosa aclaró que en el año 2022 recibió un beneficio por matrícula de honor y en el 2024 también tenía esta opción, pero no lo recibió dado que se graduó.

Por otra parte, aclara que aparecer como persona estrato 3 puede corresponder a un error, dado que no recuerda que tipo de estrato colocó, y que le parece “una vulgaridad” la clasificación por estratos que se realiza en el país.

También cree que este tipo de ataques pueden corresponder a sus posiciones ideológicas, en concreto, su apoyo a Carolina Corcho.