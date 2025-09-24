Más de medio millón de firmas respaldan la candidatura presidencial de Vicky Dávila

El movimiento ciudadano liderado por Dávila anuncia que continuará la recolección de apoyos, destacando la participación masiva de voluntarios y el creciente descontento con las estructuras políticas convencionales - crédito Colprensa

Más de medio millón de firmas respaldan la aspiración presidencial de Vicky Dávila, quien, a través del Movimiento Valientes, ha movilizado a ciudadanos en todo el país para apoyar su candidatura.

Este avance, anunciado por el propio movimiento, subraya el carácter ciudadano de la iniciativa y marca un hito en el proceso de recolección de apoyos para las elecciones presidenciales en Colombia.

El Movimiento Valientes informó que la cifra de firmas recolectadas refleja el deseo de cambio de numerosos colombianos y la capacidad de convocatoria de la precandidata presidencial.

Según el comunicado oficial, cientos de voluntarios participaron en la recolección de firmas a nivel nacional, lo que evidencia una movilización social significativa en torno a la figura de Dávila y su propuesta política.

En palabras de la precandidata, este logro no pertenece a una sola persona, sino a todos quienes han decidido sumarse al proyecto.

“Este gran paso no es mío. Es de cada uno de ustedes que firmó, que compartió, que se unió. Porque somos un movimiento ciudadano, nacido del clamor de la gente. No de partidos, ni de élites. Somos la voz de quienes se cansaron de esperar y decidieron actuar”, sostuvo Dávila, según recogió el Movimiento Valientes.

La precandidata enfatizó el origen ciudadano del movimiento y su independencia de estructuras partidistas tradicionales o élites políticas.

El Movimiento Valientes también comunicó que la meta trazada es alcanzar un millón de firmas, una cifra que supera el requisito legal establecido por la Registraduría Nacional y busca consolidar un respaldo amplio y plural a la candidatura de Dávila.

La organización destacó que este primer logro representa solo el inicio del camino y que la determinación de sus integrantes permanece intacta. “Ya dimos el primer paso y no hay reversa. Los valientes no retrocedemos. Hoy tenemos la fuerza, tenemos el respaldo, tenemos el corazón. Pero aún falta”, afirmó la precandidata en el comunicado.

El proceso de recolección de firmas constituye un paso fundamental para quienes aspiran a la Presidencia de Colombia por fuera de los partidos tradicionales. Según el Movimiento Valientes, la obtención de más de medio millón de apoyos demuestra la capacidad de la iniciativa para canalizar el descontento ciudadano y ofrecer una alternativa política basada en la participación directa de la sociedad.

Con la meta de un millón de firmas como horizonte, el Movimiento Valientes sostiene que la transformación del país depende de la participación activa de un número creciente de colombianos dispuestos a sumarse a este esfuerzo colectivo.