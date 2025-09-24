Colombia

Roy Barreras defendió la entrega del bono pensional de Petro: “Una pensión no es un favor, es un derecho”

En sus redes, Barreras afirmó que lo que plantea el Gobierno Petro con el beneficio es que nadie llegue a la vejez “sin nada qué comer”

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Roy Barreras emitió una férrea
Roy Barreras emitió una férrea defensa al bono pensional de Petro - crédito Colprensa

El senador Roy Barreras se pronunció desde sus redes sociales para defender la implementación del bono pensional, y enfatizó que se trata de una plan fundamental para el acceso a una pensión como derecho ciudadano y no como un beneficio discrecional.

En sus declaraciones, Barreras reivindicó la deuda social con los adultos mayores y el papel del Estado en la garantía del bienestar en la vejez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una pensión no es un favor, es un derecho. Nuestros abuelitos y abuelitas trabajaron muy duro y merecen en la vejez la tranquilidad que tantas veces sacrificaron”, afirmó Barreras en una publicación dirigida a sus seguidores.

Según el senador, la entrega del bono pensional responde a la necesidad de proteger a la población de mayor edad frente a la desprotección crónica que han sufrido millones de personas.

“El bono pensional busca precisamente eso: que nadie llegue a viejo con miedo a no tener qué comer, no es todo pero es un paso”, puntualizó.

Roy Barreras defendió el bono pensional de Petro - crédito Roy Barreras

Barreras agregó que, gracias a esta medida, tres millones de adultos mayores que estuvieron olvidados durante años ahora recibirán un bono pensional, que aun cuando no satisface todas sus necesidades, les proveerá lo básico para la alimentación y una vida digna.

Por lo menos les va a permitir alimentarse, tener una mínima vida digna, saber que alguien se preocupa por ellos, el Estado. O sea, que la reforma pensional es buena. Falta mucho por mejorar, la verdad”, sentenció el senador, destacando que el avance logrado es significativo pero insuficiente para las aspiraciones a largo plazo en materia de protección social.

De qué se trata el bono pensional: a quiénes beneficia y qué deben hacer para recibirlo

El pronunciamiento de Barreras se suma a la discusión nacional sobre la reforma pensional y el bono pensional.

En el mes de septiembre den 2025, se lanzó la campaña que precede a la implementación del bono pensional, por medio del acceso al Pilar Solidario, que se ha convertido en una herramienta clave del Gobierno de Gustavo Petro para garantizar una renta mínima de $230.000 mensuales a personas mayores en situación de pobreza, vulnerabilidad o sin posibilidad de pensionarse.

El bono pensional mensual será
El bono pensional mensual será de 230.000 pesos como parte del nuevo Pilar Solidario del Gobierno - crédito Prosperidad Social

Esta iniciativa es parte del nuevo sistema de protección social establecido por la reciente reforma pensional.

El programa será gestionado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS), que ya activó el proceso de búsqueda e inscripción de potenciales beneficiarios en toda Colombia, como informó el Gobierno, el 21 de septiembre de 2025.

Esta iniciativa está dirigida principalmente a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 que no reciban pensión, así como a personas con discapacidad o pérdida de capacidad laboral significativa (más del 50%), desde los 55 años en hombres y desde los 50 en mujeres.

La focalización prioriza a personas en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad, haciendo énfasis en grupos como comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras, campesinos y cuidadores sin ingresos.

Trino de la directora (e)
Trino de la directora (e) del DPS confirmando que desde esa entidad saldrá el rubro para el bono pensional contemplando en la reforma. (Crédito: @caroH09 / X)

La inscripción al Pilar Solidario es completamente gratuita y no requiere gestores ni intermediarios. El DPS, en conjunto con alcaldías y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), realiza una búsqueda activa y el registro en campo para cubrir especialmente zonas apartadas donde el acceso a información es limitado. Además, se encuentra habilitado un formulario de preinscripción digital y canales presenciales, como oficinas territoriales y brigadas, que permiten a los interesados postularse directamente.

Para la inscripción, las personas deben presentar su cédula de identidad y verificar su lugar de residencia. Posteriormente, las entidades responsables cruzarán la información con bases de datos oficiales y registros comunitarios para validar la pertinencia socioeconómica de cada solicitante.

El Gobierno anunció, además, que los pagos iniciarán el 1 de octubre de 2025. En esta primera etapa, mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 pasarán a recibir el nuevo monto de $230.000 mensuales —un fuerte incremento frente a los $80.000 que se otorgaban anteriormente—, y quienes tengan más de 80 años también accederán al mismo valor mensual.

Las autoridades recalcan que cualquier cobro para tramitar o inscribir a una persona en el Pilar Solidario es ilegal y debe ser denunciado.

Temas Relacionados

Roy BarrerasBono pensionalPilar solidarioReforma pensionalGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Duque, con pulla a Petro, dejó en claro que relaciones entre Colombia y EE. UU. no están en crisis, sino “la confianza en el Gobierno actual”

El expresidente de la República, que se encuentra en territorio norteamericano, se refirió a las decisiones del mandatario Donald Trump que han castigado a la administración progresista, a la que le quedan 317 días

Duque, con pulla a Petro,

Saltar en parapente y hacer ‘rafting’: conozca el pueblo ideal para aventurar, a una hora de Manizales

Este municipio es una puerta de entrada a miradores naturales desde los cuales se pueden contemplar panorámicas espectaculares

Saltar en parapente y hacer

Resultados del Sinuano Día 24 de septiembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados del Sinuano Día 24

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

El “Blanco Blanco” va ganando la serie por 2-0 y en el estadio Palogrande quiere definir la clasificación, pero los ecuatorianos llegan con hambre de revancha

EN VIVO Once Caldas vs.

Santiago Botero aseguró que ya tiene las firmas para inscribir su candidatura presidencial: “Completamos más de un millón”

El precandidato presidencial y empresario aseguró que ya cuenta con un millón de firmas para aspirar a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026

Santiago Botero aseguró que ya
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Elizabeth Loaiza en contra de

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

Alina Lozano fue agredida en una tienda de arepas en Chía: narró el incidente en sus redes

Daniela Álvarez sigue en recuperación: reveló cuánto tiempo le falta del tratamiento para su pie

Ana Karina Soto contó detalles inéditos sobre la filtración de su video íntimo y el personaje que lo publicó: “Primero me amenazó”

Mamá de ‘Los Chicaneros’ celebró logro en su tratamiento contra el cáncer de seno: “Se siente una gratitud inmensa”

Deportes

EN VIVO Once Caldas vs.

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Este es el ídolo del América de Cali se ofreció como presidente del club: “Por la institución hago cualquier cosa”

Así fue el gol de Mohamed Salah con la selección de Egipto en Medellín, en el Mundial Sub-20: la Fifa lo recordó