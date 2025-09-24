Interpol emitió circular roja contra alias Papá Pitufo, el llamado ‘zar del contrabando’ en Colombia y señalado de aportar a la campaña Petro

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, será buscado por Interpol en 196 países - crédito redes sociales

Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo y señalado como el ‘zar del contrabando’ en Colombia, está en la mira de la justicia internacional. El miércoles 24 de septiembre de 2025 se conoció que Interpol emitió una circular roja para determinar el paradero de este personaje, que se vio beneficiado de una medida de habeas corpus que lo dejó en libertad, luego de estar recluido en Portugal.

Según información de Noticias RCN, Marín Buitrago ha estado en libertad en Europa desde hace más de un año, eludiendo con toda clase de argucias jurídicas a la justicia colombiana, mientras esperaba la resolución de su solicitud de asilo. Con esta medida del ente global, será buscado en 196 países hasta que las autoridades internacionales logren su captura, en un escenario que se prevé sea favorable.

La Fiscalía General había pedido a Interpol Colombia gestionar la activación de una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado de liderar redes de contrabando en el país - crédito Colprensa - Policía Nacional

La decisión de Interpol se conoció apenas dos días después de que la Fiscalía General de la Nación solicitó de manera formal la reactivación de la alerta internacional. Con ello, también se remarcó la “máxima difusión” de esta petición formal, que alimentó la controversia frente a lo que podría ser considerada la inacción de la entidad, que no pudo evitar la fuga del delincuente del país.

“Me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta fiscalía en el marco del proceso de la referencia, que se adelanta en Colombia contra el señor Diego Marín Buitrago”, expresó la fiscal 5 delegada ante jueces penales del circuito especializado, Nancy Carolina Aponte, en relación con esta solicitud a Interpol que se hizo efectiva.

El objetivo del ente acusador es asegurar la comparecencia de Marín Buitrago a la audiencia de acusación programada para el 13 de noviembre y poner fin a su evasión de la justicia en territorio europeo. En efecto, con circular roja busca que ‘Papá Pitufo’ deje de eludir el proceso judicial en Colombia, que se ha empezado a adelantar en condición de contumacia.

El Gobierno de Gustavo Petro pidió en su momento que Diego Marín Buitrago fuera extraditado a Colombia, para que respondiera por sus delitos - crédito Colprensa/Presidencia/RedesSociales

¿Por qué es tan importante Papá Pitufo?

Es válido destacar que este personaje es señalado como cabecilla de una estructura criminal responsable del 80% del contrabando en Colombia y de haber sobornado a autoridades aduaneras, de Policía y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), lo que motivó su huida a Europa, frente a la apertura de investigaciones en su contra en el territorio patrio.

No solo eso: de haber aportado $500 millones a la campaña del presidente Gustavo Petro; pese a que el jefe de Estado, en diferentes oportunidades, negó que dicho dinero entrara a su aspiración de 2022. En este caso, es válido destacar, también fue relacionado el controvertido exasesor catalán Xavier Vendrell, habría sido el intermediario para la recepción del dinero, aunque luego alegó que lo devolvió.

El activista catalán Xavier Vendrell se ha visto salpicado por las informaciones que rodean la supuesta financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro por 'Papá Pitufo' - crédito EFE

De hecho, Petro, en otra de sus declaraciones, admitió que viajó en una de las avionetas de Marín Buitrago, aunque agregó que no era consciente de que pertenecía al ‘zar del contrabando’.

“Éramos muy pocos en la avioneta.Uno de nuestros propios acompañantes tomó fotos de nosotros subiendo y en el interior, para entregárselas a alias ‘Papá Pitufo’, con el fin de extorsionarnos. Un chantaje que, a la postre, no se atrevió a hacer. Las fotos las van a entregar, eso sí sé, pero él se dio cuenta de que yo no era comprable”, afirmó en febrero de 2025 el presidente al medio oficial Vida.

En abril de 2024, Marín Buitrago fue capturado en Valencia (España), pero recuperó la libertad debido a su doble nacionalidad. Posteriormente, en diciembre del mismo año (2024), fue recapturado en Oporto (Portugal), aunque seis meses después, en junio de 2025, volvió a quedar en libertad tras la presentación del mencionado recurso de habeas corpus, de acuerdo con la información del citado medio.