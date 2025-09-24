Colombia

Interpol emitió circular roja contra alias Papá Pitufo, el llamado ‘zar del contrabando’ en Colombia y señalado de aportar a la campaña Petro

La decisión del organismo judicial permitirá que Diego Marín Buitrago, el temido personaje del crimen organizado, sea buscado en cerca de 196 países; luego de la petición formal enviada por la Fiscalía General de la Nación

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Diego Marín Buitrago, alias Papá
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, será buscado por Interpol en 196 países - crédito redes sociales

Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo y señalado como el ‘zar del contrabando’ en Colombia, está en la mira de la justicia internacional. El miércoles 24 de septiembre de 2025 se conoció que Interpol emitió una circular roja para determinar el paradero de este personaje, que se vio beneficiado de una medida de habeas corpus que lo dejó en libertad, luego de estar recluido en Portugal.

Según información de Noticias RCN, Marín Buitrago ha estado en libertad en Europa desde hace más de un año, eludiendo con toda clase de argucias jurídicas a la justicia colombiana, mientras esperaba la resolución de su solicitud de asilo. Con esta medida del ente global, será buscado en 196 países hasta que las autoridades internacionales logren su captura, en un escenario que se prevé sea favorable.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Fiscalía General había pedido
La Fiscalía General había pedido a Interpol Colombia gestionar la activación de una circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, señalado de liderar redes de contrabando en el país - crédito Colprensa - Policía Nacional

La decisión de Interpol se conoció apenas dos días después de que la Fiscalía General de la Nación solicitó de manera formal la reactivación de la alerta internacional. Con ello, también se remarcó la “máxima difusión” de esta petición formal, que alimentó la controversia frente a lo que podría ser considerada la inacción de la entidad, que no pudo evitar la fuga del delincuente del país.

“Me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta fiscalía en el marco del proceso de la referencia, que se adelanta en Colombia contra el señor Diego Marín Buitrago”, expresó la fiscal 5 delegada ante jueces penales del circuito especializado, Nancy Carolina Aponte, en relación con esta solicitud a Interpol que se hizo efectiva.

El objetivo del ente acusador es asegurar la comparecencia de Marín Buitrago a la audiencia de acusación programada para el 13 de noviembre y poner fin a su evasión de la justicia en territorio europeo. En efecto, con circular roja busca que ‘Papá Pitufo’ deje de eludir el proceso judicial en Colombia, que se ha empezado a adelantar en condición de contumacia.

El Gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno de Gustavo Petro pidió en su momento que Diego Marín Buitrago fuera extraditado a Colombia, para que respondiera por sus delitos - crédito Colprensa/Presidencia/RedesSociales

¿Por qué es tan importante Papá Pitufo?

Es válido destacar que este personaje es señalado como cabecilla de una estructura criminal responsable del 80% del contrabando en Colombia y de haber sobornado a autoridades aduaneras, de Policía y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), lo que motivó su huida a Europa, frente a la apertura de investigaciones en su contra en el territorio patrio.

No solo eso: de haber aportado $500 millones a la campaña del presidente Gustavo Petro; pese a que el jefe de Estado, en diferentes oportunidades, negó que dicho dinero entrara a su aspiración de 2022. En este caso, es válido destacar, también fue relacionado el controvertido exasesor catalán Xavier Vendrell, habría sido el intermediario para la recepción del dinero, aunque luego alegó que lo devolvió.

El activista catalán Xavier Vendrell
El activista catalán Xavier Vendrell se ha visto salpicado por las informaciones que rodean la supuesta financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro por 'Papá Pitufo' - crédito EFE

De hecho, Petro, en otra de sus declaraciones, admitió que viajó en una de las avionetas de Marín Buitrago, aunque agregó que no era consciente de que pertenecía al ‘zar del contrabando’.

“Éramos muy pocos en la avioneta.Uno de nuestros propios acompañantes tomó fotos de nosotros subiendo y en el interior, para entregárselas a alias ‘Papá Pitufo’, con el fin de extorsionarnos. Un chantaje que, a la postre, no se atrevió a hacer. Las fotos las van a entregar, eso sí sé, pero él se dio cuenta de que yo no era comprable”, afirmó en febrero de 2025 el presidente al medio oficial Vida.

En abril de 2024, Marín Buitrago fue capturado en Valencia (España), pero recuperó la libertad debido a su doble nacionalidad. Posteriormente, en diciembre del mismo año (2024), fue recapturado en Oporto (Portugal), aunque seis meses después, en junio de 2025, volvió a quedar en libertad tras la presentación del mencionado recurso de habeas corpus, de acuerdo con la información del citado medio.

Temas Relacionados

Diego Marín BuitragoPapá PitufoZar del contrabandoCircular InterpolPapá Pitufo Gustavo PetroGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Reforma a la educación: qué significa el nuevo modelo presupuestal aprobado por el Senado para las universidades de Colombia

El Congreso dio luz verde a un nuevo esquema de recursos para universidades e instituciones técnicas estatales, que ahora recibirán fondos ajustados a costos reales y no solo a la inflación

Reforma a la educación: qué

Ministro de Defensa confirmó que la seguridad de Petro nunca estuvo en riesgo tras infiltración en unidad élite de Presidencia

El ministro Pedro Sánchez destacó que la detección oportuna de la situación demuestra el buen funcionamiento de contrainteligencia y de inteligencia de la fuerza pública

Ministro de Defensa confirmó que

Los seguros podrían tener problemas con los impuestos que pagarían los colombianos con la nueva reforma del Gobierno Petro

El gremio propone ampliar la protección a trabajadores informales y fortalecer la gestión de riesgos catastróficos mediante esquemas público-privados

Los seguros podrían tener problemas

Hija de Mario Alberto Yepes publicó un video en redes sociales junto a su madre: los elogios de los seguidores no faltaron

La joven propuso un juego a sus padres para determinar quién la conoce mejor, una dinámica que despertó la empatía de los fans

Hija de Mario Alberto Yepes

“Sí a la educación, pero con responsabilidad fiscal”: Paloma Valencia advirtió desde el Senado

Aunque la Contraloría General acompañará los procesos de control sobre el uso de los recursos públicos en educación superior, la precandidata del Centro Democrático alertó que comprometer recursos sin respaldo económico puede afectar otros sectores del país

“Sí a la educación, pero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Hija de Mario Alberto Yepes

Hija de Mario Alberto Yepes publicó un video en redes sociales junto a su madre: los elogios de los seguidores no faltaron

Johanna Fadul reveló que fue víctima de acoso durante un casting en México: “Hasta la secretaria sabe cómo se mueve todo”

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

Alina Lozano fue agredida en una tienda de arepas en Chía: narró el incidente en sus redes

Daniela Álvarez sigue en recuperación: reveló cuánto tiempo le falta del tratamiento para su pie

Deportes

Revelaron nuevos detalles de la

Revelaron nuevos detalles de la renovación de Leonardo Castro con Millonarios: Hernán Torres opinó sobre el goleador

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

Santa Fe y Jorge Bava ya tendrían un acuerdo sobre su futuro: esto pasará con el técnico uruguayo

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones