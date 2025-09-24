Francia Márquez también viajó a Nueva York a encuentro internacional donde hizo polémica afirmación: “Colombia es un país afrodescendiente que debe reconectarse con África”

Francia Márquez aseguró que Colombia es un país afrodescendiente - crédito red social X

En medio del viaje oficial que adelanta la delegación del Gobierno nacional en Nueva York, Estados Unidos, con motivo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la vicepresidenta Francia Márquez vivió un particular encuentro.

En su participación en el panel Reunificar, reparar y reformar: África y su diáspora en la década de las reparaciones de la Unión Africana, la vicepresidenta aseguró que Colombia es una nación afrodescendiente.

En su mensaje, Márquez expresó que el país tiene una deuda con el continente africano, por lo que insistió en su idea de fortalecer alianzas con los países de ese continente y así contribuir a la equidad racial.

“Fue muy especial para mí estar hoy en Nueva York, compartiendo el panel Reunificar, Reparar y Reformar: África y su diáspora en la Década de las Reparaciones de la Unión Africana, junto a Julius Maada Bio, Presidente de Sierra Leona; Ralph Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas; y Gaston Browne, Primer Ministro de Antigua y Barbuda, moderado por Larry Madowo de CNN. Como Vicepresidenta de Colombia reafirmé que somos un país afrodescendiente que debe reconectarse con África, su historia y su futuro. Esta reconexión no es solo simbólica, es política: busca construir alianzas Sur-Sur para la equidad racial, la justicia climática y el desarrollo compartido. Seguimos”