Colombia

Falsa oficial que se habría infiltrado en el anillo de seguridad de Petro extrajo información confidencial del Tren de Aragua: Fiscalía

Una ciudadana había sido presentada por dos militares activos como integrante de la fuerza pública y pudo acceder a instalaciones militares y participar en operaciones tácticas y de inteligencia

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Una mujer que se hizo
Una mujer que se hizo pasar por oficial y dos militares en actividad, que habrían facilitado su ingreso a instalaciones del Ejército, fueron capturados - crédito Colprensa/Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación informó que una serie de investigaciones adelantadas entre marzo de 2024 y abril de 2025 revelaron que un grupo conformado por el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández habría vulnerado los protocolos de seguridad nacional, facilitando la infiltración de operaciones contra organizaciones criminales y el acceso a esquemas de protección de altos funcionarios.

La captura de los tres presuntos implicados se realizó en una serie de operativos conjuntos entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Las diligencias tuvieron lugar en un inmueble de la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N°3 del Ejército Nacional, todos en la capital colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Posteriormente, la Fiscalía presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

De acuerdo con la investigación, el mayor Jiménez, que ejercía como comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría autorizado el ingreso de Salgado Fernández a instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.

Los supuestos involucrados fueron identificados
Los supuestos involucrados fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández, una ciudadana - crédito Colprensa

La mujer, haciéndose pasar por capitán, asumió funciones reservadas a oficiales, asistió a reuniones interinstitucionales y accedió a información clasificada, incluyendo datos reservados, secretos y ultrasecretos sobre investigaciones en curso, esquemas de seguridad de altos dignatarios y procedimientos judiciales contra organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua.

“Se logró determinar la responsabilidad de un mayor del Ejército Nacional y un sargento de la misma entidad que, con una particular, ingresaban a las instalaciones del Ejército Nacional, particularmente en las instalaciones del Bafur 5, que tiene en su cargo el tercer anillo de seguridad de la Presidencia y vicepresidencia nacional”, informó el Nelson Andrés Escobar López, director especializado contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía en declaraciones a medios nacionales.

“Esas personas hacían presentar a una particular como integrante de la fuerza pública, en este caso como miembro en grado de capitán, quien ingresó en 36 oportunidades a las instalaciones del Ejército a reuniones de carácter confidencial de inteligencia y, con esas reuniones, logró información destinada a la realización de allanamientos que impactaban al tren de Aragua.”, añadió el funcionario Escobar López.

La mujer, haciéndose pasar por
La mujer, haciéndose pasar por capitán, asumió funciones reservadas a oficiales, asistió a reuniones interinstitucionales y accedió a información clasificada de grupos criminales, incluido el Tren de Aragua - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El papel del sargento segundo Padilla Villanueva fue clave, según los elementos probatorios recabados. Se le señala como responsable de facilitar el acceso de la civil a las instalaciones militares, permitiéndole interactuar con la tropa y participar en actividades de inteligencia y entrenamiento táctico.

Además, se le atribuye la entrega de información sobre los movimientos de la unidad y la logística para el uso de equipos de comunicaciones y drones en misiones, lo que posibilitó que la particular obtuviera detalles de interés estratégico sin cumplir los protocolos de seguridad ni contar con la debida autorización.

Como resultado de estas acciones, documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia terminaron en manos de una persona ajena a la institución. Esta filtración de material permitió, en ocasiones, la solicitud y ejecución de diligencias judiciales, induciendo a error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas.

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, descartó que los capturados estuvieran directamente involucrados en el anillo de seguridad de Petro, aunque sí asumían funciones de seguridad ligadas a la Presidencia - crédito Reuters

Los capturados no estaban directamente relacionados con el anillo de seguridad de Petro: ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aclaró que las tres personas detenidas, tanto los dos militares activos como la mujer que hizo pasar por oficial, estaban a cargo del área de tránsito del presidente Gustavo Petro, y no pertenecían al personal que integra el anillo de seguridad del mandatario.

“Quiero decirles que la información que ellos tenían era de operativos para garantizar la seguridad, la configuración de seguridad en el perímetro de la Presidencia, no eran relacionados directamente con estar con el señor Presidente... Es un anillo un poco más cerrado; hay diferentes anillos de seguridad... Pero lo que encontramos ahí es que hay irregularidades que no iban a atentar contra el señor presidente de la República, es hasta el momento lo que tenemos, pero que sí se salían del protocolo.”, expuso el jefe de la Cartea de Defensa en una comparecencia ante medios.

Temas Relacionados

Mayor Pedronel Jiménez CárdenasSargento segundo Cristian Padilla VillanuevaLuisa Fernanda Salgado FernándezFalsa oficialMilitares activosAnillo de seguridad de PetroCapturasTren de AraguaColombia-Noticias

Más Noticias

Radican proyecto para que policías y militares puedan participar de elecciones en Colombia, con restricciones: “Tienen derecho a elegir”

Desde 1930, los miembros de las Fuerzas Militares están impedidos en Colombia para depositar su voto en las urnas durante procesos electorales. Con este proyecto buscan revertir esa situación, pero con algunas limitaciones

Radican proyecto para que policías

Ministerio de Agricultura anunció que se sumaron más de 600.000 hectáreas al Fondo de Tierras: así van las cifras

La ministra Martha Carvajalino presentó en el Congreso un balance de la política agraria, destacando avances en la formalización de la propiedad rural, la creación de zonas de reserva campesina y el aumento histórico en la producción de alimentos

Ministerio de Agricultura anunció que

Petro arremetió contra Efraín Cepeda, que denunció “jugaditas” para discutir el Presupuesto General: “Confunde anticosteñidad y anticolombianidad”

El presidente de la República, en sus redes sociales, se despachó en contra del expresidente del Congreso, que ya había expresado que no apoyará lo que desde el Gobierno se ha conocido como la ley de financiamiento, que busca recaudar 16,3 billones de pesos

Petro arremetió contra Efraín Cepeda,

Video: así fue el emotivo reencuentro con sus familias de los 23 mineros rescatados en una mina de Segovia, Antioquia

Pese al drama vivido, los trabajadores expresaron su intención de regresar a la mina, destacando la importancia de la actividad para la economía local

Video: así fue el emotivo

TransMilenio activa canales digitales y rutas especiales ante cierre de TransMiCable: las alternativas pretenden asegurar el servicio

Durante dos semanas, el sistema de cable aéreo dejará de operar en el sur de Bogotá debido a trabajos preventivos en su infraestructura electromecánica

TransMilenio activa canales digitales y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Elizabeth Loaiza en contra de

Elizabeth Loaiza en contra de la vacunación en niños: explicó cuáles son las razones que tiene para no creer en esos procedimientos médicos

Alina Lozano fue agredida en una tienda de arepas en Chía: narró el incidente en sus redes

Daniela Álvarez sigue en recuperación: reveló cuánto tiempo le falta del tratamiento para su pie

Ana Karina Soto contó detalles inéditos sobre la filtración de su video íntimo y el personaje que lo publicó: “Primero me amenazó”

Mamá de ‘Los Chicaneros’ celebró logro en su tratamiento contra el cáncer de seno: “Se siente una gratitud inmensa”

Deportes

EN VIVO Once Caldas vs.

EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle, vuelta de los cuartos de final en Copa Sudamericana: se define el semifinalista

Goleador colombiano en Corea quiere jugar en el Junior: “Don Fuad que me llame”

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Este es el ídolo del América de Cali se ofreció como presidente del club: “Por la institución hago cualquier cosa”

Así fue el gol de Mohamed Salah con la selección de Egipto en Medellín, en el Mundial Sub-20: la Fifa lo recordó