Colombia

Discurso de Petro en la ONU causó revuelo en el escenario político colombiano: experto analizó implicaciones de sus afirmaciones

Juan Nicolás Garzón, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, habló con Infobae Colombia sobre las repercusiones que podría generar lo expresado por el jefe de Estado en su última comparecencia ante el organismo multilateral

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Durante 41 minutos, el presidente
Durante 41 minutos, el presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó varios episodios que generaron una tormenta mediática en las redes sociales - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se registró el martes 23 de septiembre de 2025, dio pie para un intenso debate en las redes sociales sobre las prioridades del actual Gobierno en materia de política exterior y el enfoque de las ya deterioradas relaciones bilaterales con Estados Unidos; ante los duros señalamientos a este país.

Durante 41 minutos, el jefe de Estado aprovechó para quemar, como podría decirse, sus ‘últimos cartuchos’ ante el mundo, en relación con sus principales banderas: la necesidad de cambiar el enfoque de la lucha antidrogas, su insistencia ante la gravedad del conflicto entre Israel y Palestina; el impacto de la cultura extractivista y, en consecuencia, la visión de una entidad que responda a un clamor más humano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de la República causó controversia por su apología a un símbolo considerado violento, pese a que fue utilizado por el libertador Simón Bolívar - crédito Presidencia

La intervención del primer mandatario ante el organismo multilateral fue analizada por Juan Nicolás Garzón, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana, que en diálogo con Infobae Colombia comentó cómo Petro mantuvo una línea coherente con sus posturas previas, aunque el impacto real de sus palabras en el canal diplomático e incluso comercial con Washington, a su juicio, aún es incierto.

Garzón explicó que el discurso de Petro se organizó en torno a dos temas centrales: por un lado, el jefe de Estado colombiano dirigió una crítica a la política exterior de Estados Unidos, enfocándose en su presencia militar en el Caribe y en las operaciones relacionadas con Venezuela; y cuestionó la transparencia y la justificación de estas acciones, señalando que existen aspectos que deberían esclarecerse.

Durante su discurso en la Asamblea de la ONU, el primer mandatario habló del genocidio que se estaría cometiendo en Gaza por parte de Israel - crédito Presidencia

Pero, por otro, el mandatario dedicó una parte significativa de su intervención a la situación en Medio Oriente, con énfasis en la causa palestina. “Petro, llamémoslo así, es consistente. Una consistencia que ha sido, digamos que de la que se ha ido alimentando, con el correr de los hechos y de las reacciones del Estado de Israel, y que, de alguna manera, el tiempo también le ha dado algo de razón”, afirmó.

Lo anterior, en la medida en que fue uno de los primeros líderes en el mundo que tomó una posición fuerte frente a lo que estaba ocurriendo. Según el experto, el presidente “fue muy vocal con este tema desde hace mucho tiempo” y en esta última oportunidad ante la Asamblea General “probablemente no iba a dejar pasar la oportunidad de insistir sobre este tema y llamar a una serie de acciones no muy claras en ese sentido”.

Garzón expresó que el presidente colombiano ha mantenido una línea clara y persistente en sus intervenciones internacionales, especialmente en lo relativo a Medio Oriente. Y destacó que, aunque la invitación de Petro a la Asamblea General para crear una figura de acción sobre Palestina carece de detalles concretos sobre su implementación, la insistencia en este tema refleja una continuidad en su política exterior.

En uno de los apartes de su discurso, el presidente colombiano culpó a su par norteamericano por la muerte de jóvenes en embarcaciones en el Caribe - crédito Presidencia

También señaló que los hechos recientes en la región han reforzado, en cierta medida, la posición de Petro, ya que el debate sobre la solución de dos estados ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda internacional. “Los hechos dramáticos en el Medio Oriente sí han llevado a que, como hayamos visto en el contexto de toda esta asamblea, varios países muy importantes hayan hecho un reconocimiento“, dijo.

Consecuencias en la relación bilateral con Estados Unidos

El análisis de las posibles consecuencias del discurso en la relación bilateral con Estados Unidos revela un panorama complejo, pues según explicó Garzón explicó a Infobae Colombia, anticipar la reacción del Gobierno norteamericano resulta difícil, dado el carácter impredecible de los líderes de ambos países. “Y lo son porque, de lado y lado, tenemos a líderes que son impredecibles”, destacó en su análisis.

Si bien el gesto de la delegación estadounidense de abandonar la sala durante la intervención de Petro fue interpretado como una señal de tensión, el experto considera que no es seguro que Estados Unidos adopte represalias inmediatas. “No tengo tan claro que el gobierno de los Estados Unidos vaya a tomar algún tipo de represalia o de medida fuerte en contra de Colombia por consecuencia de estas palabras”, reafirmó.

El martes 23 de septiembre
El martes 23 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro cumplió con su última visita a la ONU como presidente de Colombia - crédito Eduardo Muñoz/REUTERS

Entre las posibles respuestas, Garzón mencionó la imposición de aranceles o ajustes en la ayuda, aunque también contempló la posibilidad de que la administración estadounidense opte por la indiferencia, al considerar que el mandato de Petro se encuentra en su fase final. Y añadió que, en ocasiones anteriores, Washington ha diferenciado entre la figura del presidente colombiano y el resto de las instituciones del país.

“También puede haber una lectura desde los Estados Unidos un poco más de mediano a largo plazo, y es dejar que Petro hable y haga su escena, por llamarlo de alguna forma... en menos de un año, ese Gobierno y ese presidente, pues ya no estará”, reiteró el analista, que fue si se quiere cauto frente a lo que podrían ser los escenarios que afrontaría el Gobierno central frente a los últimos 318 días de administración.

El mensaje hacia América Latina y África

Por último, con respecto al mensaje dirigido a América Latina y África, el académico opinó que la intervención de Petro no introdujo elementos novedosos en el contexto de los foros internacionales. Según el experto, las reivindicaciones de los países en desarrollo y la denuncia de las desigualdades globales son habituales en las intervenciones de presidentes de izquierda en escenarios como la Asamblea General de la ONU.

Con este contexto como punto clave, el analista consideró que este tipo de mensajes forman parte de una tradición discursiva que busca remarcar los desequilibrios geopolíticos y económicos a escala mundial, sin aportar propuestas sustancialmente diferentes a las ya conocidas. “Diría que es un poco más de lo mismo, no solo de Petro, sino en general, de este tipo de posturas en este tipo de escenarios”, concluyó.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAsamblea General de la ONUPolítica exterior de ColombiaEstados UnidosGobierno PetroPalestinaDiscurso Petro ONUPetro en la ONUPetro Estados UnidosPetro y TrumpDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Egan Bernal se despidió de cuatro compañeros en el Ineos Grenadiers: uno de ellos le ayudó a ganar el Tour de Francia

El pedalista zipaquireño, que seguirá con el equipo para 2026, dijo adiós a cuatro pedalistas que no seguirán en la actividad, en especial con uno que es referente

Egan Bernal se despidió de

Mujer murió tras intoxicarse con hongos alucinógenos en medio de un ritual espiritual

Según explicaron en redes sociales, la víctima fue trasladada a un centro asistencial en Caldas, Antioquia, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció

Mujer murió tras intoxicarse con

“Mete duro la mano”: almacenes y supermercados se quejan de lo que pagarían con los nuevos impuestos de la reforma de Petro

Expertos advierten que la iniciativa podría elevar la inflación y afectar la inversión, mientras el Congreso inicia el debate sobre su viabilidad

“Mete duro la mano”: almacenes

Tensión en la Fiscalía por la autonomía en la investigación a Nicolás Petro: fiscal Camargo defiende legalidad de sus decisiones

La jefa del ente acusador respondió a las críticas asegurando que la designación de apoyos busca fortalecer la labor investigativa y no afecta la autonomía de los fiscales delegados

Tensión en la Fiscalía por

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público colombiano

Los podcasts más sonados hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Harold, cabecilla de

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts más sonados hoy

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

Mario Alberto Yepes y su ex hicieron un ‘trend’ que sorprendió por su complicidad: ¿y Caterin Escobar?

Novio de Andrea Valdiri apostó una millonada para apoyar a la bailarina de cara a su combate contra Yina Calderón

Jorge Rausch reveló el mensaje con el que le “cayó” a su novia y contó si le afecta la diferencia de edad

Deportes

La dura sentencia sobre James

La dura sentencia sobre James Rodríguez en México: “No es un líder, hay otros en el Club León”

Video: Javier Reyes noqueó a su rival con rodillazos y se ganó un contrato en la UFC: “Para mí es matar o morir”

Estos serán los canales que transmitirán los partidos de la selección Colombia en el Mundial Sub-20

Once Caldas no solo se juega el cupo a semifinal ante Independiente del Valle: Dayro Moreno va por otro récord en la Sudamericana

Colombia en los mundiales sub-20, más de 10 participaciones y un podio