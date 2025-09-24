Conductor de Sitp fue detenido por las autoridades, al parecer por encontrarse estado de embriaguez: quedó captado en video

La Policía detuvo al trabajador al parecer por estar en estado de alicoramiento - crédito Transmilenio/Captura de video

El incidente que involucró a un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en Bogotá generó controversia en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes que mostraban al trabajador en un estado de aparente desorientación mientras permanecía sentado en su puesto, aún con el cinturón de seguridad abrochado.

La situación llevó a la intervención inmediata de un agente de la Policía, quien ingresó al vehículo y detuvo al conductor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según la información difundida en las plataformas digitales, la intervención policial se basó en la sospecha de que el trabajador se encontraba “en estado de alicoramiento”, lo que motivó su detención inmediata frente a los pasajeros y testigos.

El registro audiovisual se puede escuchar de fondo al uniformado diciendo: “Hágame el favor y desciende del vehículo, me hace el favor. ¿Sabe que está conduciendo en estado de embriaguez? Tiene el chaleco, tiene el cinturón puesto. Retírese el cinturón, baje del bus y descienda del bus. Señor, ¿está bien consciente de lo que está haciendo?

El gremio de conductores negaron el incidente y aseguraron que el trabajador tuvo un bajón de azúcar - crédito @ColombiaOscura/X

Después de unos minutos, el conductor decidió quitarse el cinturón y bajar del vehículo. La viralización de las imágenes dio pie a diversas reacciones, tanto de usuarios del transporte como de la comunidad en general.

No obstante, tras la detención, otros conductores y trabajadores del sistema de transporte abordaron públicamente el caso, ofreciendo una versión diferente para explicar el suceso.

Voceros del gremio desmintieron la hipótesis inicial sostenida por la Policía y atribuyeron el estado del conductor a un problema de salud, señalando que el empleado habría experimentado un “bajonazo de azúcar” mientras estaba al mando del vehículo, contradiciendo así el presunto consumo de alcohol.

Las reacciones no se hicieron esperar, “pues tomado no se le ve, pero borracho bastante y muy desorientado, en lo que conozco un bajón o subida de azúcar no causa efectos parecidos a los del alcohol"; “Yo tengo hipoglucemia desde los 10 años y cuando me da un bajonazo duro unos buenos minutos antes de desmayarme, sin escuchar nada, sin poder hablar bien, sin poder realizar movimientos concretos”; “el conductor presentó un estado hiperglucémico, estuvo a punto de entrar en un coma diabético y está en la clínica en el momento”; “A mí me dan bajonazos de azúcar y no me pongo así,el tipo la tenía viva”; “Jajajaja a mí tío cada fin de semana le da esos bajones de azúcar”.

El trabajador fue detenido por manejar en aparente estado de alicoramiento - crédito Captura video

En video quedó como un taxista intentó apuñalar a conductor del Sitp en Bogotá tras aparente choque

Las recurrentes agresiones entre conductores de taxi y del Sitp en Bogotá volvieron a quedar en evidencia tras la difusión de un video que circula desde la tarde del martes 16 de septiembre en redes sociales, donde se aprecia a un taxista intentando herir a un conductor del sistema de transporte público Sitp, después de lo que aparenta ser un choque.

La grabación, compartida por la cuenta @colombiaoscura en la red social X, muestra cómo el taxista, visiblemente alterado, se acerca al vehículo de transporte público y busca atacar a su conductor, quien permanece en el interior del automotor.

El registro audiovisual, aunque breve, detalla la placa del taxi involucrado —WPO-140—, pero hasta el momento la identidad del agresor no ha sido plenamente determinada, según lo evidenciado en el contenido difundido. Este hecho no constituye un caso aislado en la ciudad, donde la tensión entre taxistas y conductores de Sitp ha sido documentada en repetidas ocasiones.

El taxista amenaza al conductor con un arma blanca, mientras los pasajeros de otro vehículo graban la escena - Crédito - @colombiaoscura / X

En el año anterior, se reportó un evento similar también captado en video, donde un taxista fue filmado mientras golpeaba con un arma blanca el vidrio panorámico de un bus del Sitp, el cual se encontraba ocupado por pasajeros.

Tal como se puede observar en esas imágenes ampliamente compartidas por los usuarios en redes sociales, el agresor logró romper el vidrio en varios puntos antes de retirarse del lugar. Antes de alejarse, sostuvo además un fuerte intercambio verbal con un ciudadano que presenció el incidente desde la vía pública.