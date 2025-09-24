Ataque armado en Soacha deja dos jóvenes muertos y una mujer herida: esto se sabe

Balacera en Soacha dejó dos muertos y una mujer gravemente herida; identifican a víctimas - crédito Colprensa

Una balacera en Soacha (Cundinamarca), dejó dos hombres muertos y una mujer gravemente herida, situación que ha generado conmoción entre los habitantes de la zona.

Rafael Castellanos Davivo, de 19 años, y José Orlando López Rangel, de 24, perdieron la vida tras ser baleados en la en el barrio La Esperanza, en circunstancias que aún son objeto de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con información revelada por Olímpica Estéreo, las víctimas habían salido acompañadas por una mujer, presuntamente pareja de uno de los fallecidos, con la intención de comprar alimentos en una tienda cercana.

Minutos después de su llegada al establecimiento, varios individuos que se encontraban en las inmediaciones sacaron armas de fuego y abrieron fuego de manera indiscriminada contra el grupo.

El ataque dejó a los dos hombres y a la mujer tendidos en el suelo, en estado crítico. Fueron trasladados de inmediato a un centro hospitalario, donde los médicos confirmaron la muerte de Castellanos Davivo y López Rangel. La mujer, cuya identidad aún no ha sido establecida, permanece en estado grave.

La Policía se encuentra investigando para esclarecer los detalles de este doble homicidio y determinar las circunstancias que rodearon el hecho.

Las autoridades recopilan pruebas en el lugar para avanzar en la identificación de los responsables, mientras que el sector permanece bajo la atención de las autoridades por la gravedad de lo ocurrido.

Menor de edad fue asesinado por $6.000 en Soacha: su madre denunció demoras en el proceso judicial

La posibilidad de que dos de los acusados por el asesinato de un menor en Soacha queden en libertad debido a vencimiento de términos ha alertado a la familia de la víctima y ha reflejado deficiencias percibidas en el sistema judicial.

La madre del joven fallecido, Andrea Guerrero, ha manifestado su preocupación por la prolongación del proceso y el riesgo de impunidad, recurriendo activamente a redes sociales para exigir avances en el caso y justicia para su hijo.

Según su relato, recogido en publicaciones en TikTok, el hecho tuvo lugar el 12 de abril de 2025, cuando Juan José Correa Guerrero, quien contaba entonces con 17 años, fue atacado en el barrio San Mateo, municipio de Soacha (Cundinamarca).

El joven, que vendía mazamorra para costear sus estudios y había solicitado el pago de $6.000 por dos vasos del producto, fue enfrentado por tres personas: Luis Franklin Castro Aroca, de 18 años, Juan David Nava Tovar, de 20, y otro menor de edad. De acuerdo con el testimonio de la madre, los agresores lo hirieron con un arma cortopunzante, ocasionando una herida en el tórax cerca del corazón que resultó mortal.

A través de sus redes sociales, Andrea Guerrero ha hecho pública su frustración y llamado de atención al funcionamiento del sistema de justicia. En una de sus publicaciones difundidas tras la muerte de su hijo dijo: “No me callarán. Mi voz por ti, hijo amado, sigue viva. Aunque te arrebataron la vida, sigo firme, de pie, en medio del dolor, gritando tu nombre, exigiendo justicia, porque el amor de una madre jamás se silencia”.

En otra declaración publicada en agosto, manifestó su descontento con la actuación institucional: “Una vez más, la justicia calló, se postergó, se escondió detrás de excusas… Y mientras el sistema se mantiene inerte, mi alma grita por ti, hijo mío. Mi corazón sigue latiendo, sí, pero mi vida se fue contigo ese 12 de abril”.

Guerrero hizo un llamado en diálogo con La FM para que las autoridades no permitan que el asesinato quede sin sanción. Además, advirtió sobre la inminente decisión de un juez del sistema penal para adolescentes, quien deberá pronunciarse sobre la sanción al menor implicado en el ataque, mientras que los otros dos adultos podrían recuperar la libertad debido a los retrasos procesales.