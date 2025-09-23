Rubigol negó incumplimiento tras el reclamo millonario de un emprendedor colombiano, y ahora el caso se resolverá en estrados judiciales

Rubigol rompe el silencio y responde a las acusaciones millonarias de un emprendedor colombiano - crédito @rubigol/IG y @wuuju_co/TikTok

Rubigol, reconocido influenciador digital colombiano, respondió públicamente a las acusaciones de un emprendedor colombiano que le reclama el pago de 17 millones de pesos por un presunto incumplimiento contractual.

En su declaración, Rubigol negó haber faltado a sus obligaciones y expuso su versión de los hechos, detallando las acciones realizadas y los intentos de resolver el conflicto entre las dos partes y fuera de los tribunales, de tal forma que ambos quedaran satisfechos.

Sin embargo, a través de un video publicado en sus redes sociales, el creador de contenido manifestó su disposición para que ahora sea la justicia colombiana la que determine el desenlace de la controversia, al tiempo que rechazó las exigencias económicas y personales que, según él, exceden lo pactado.

En su respuesta inicial, Rubigol expresó su desconcierto ante la situación y la presión mediática generada por el caso: “Yo no sé qué hice en esta hijueputa vida para verme envuelto en situaciones tan bizarras y tan de mierda... Estoy debiendo, presuntamente, diecisiete millones de pesos. Qué puta pereza hacer este video, yo no lo quería hacer, pero mis abogados me convencieron y lo vamos a hacer", afirmó el influenciador cuestionando la falta de transparencia del emprendedor que está haciendo pública la situación en las plataformas digitales.

El drama entre Rubigol y el emprendedor colombiano sube de nivel: ahora todo se resolverá en la justicia - crédito @rubigol/TikTok

El influenciador explicó que el acuerdo consistía en la entrega de una cámara a cambio de una historia y un video en TikTok, acciones que, según su testimonio, y añadió que incluso produjo un video adicional que nunca se publicó por razones ajenas a él.

“Yo no me voy a justificar, yo no me voy a defender de ni mierda. Que me juzgue la justicia colombiana. Te voy a dar unos hechos... Número uno, presuntamente me están acusando de incumplir un contrato millonario. ¿Dónde está el contrato? Porque nadie muestra el contrato. ¿Qué es un contrato? El famoso documento es este (muestra una foto con las obligaciones que tenía él por escrito), que dice que a cambio de una cámara, que lleva empacada dos meses, no la quiero tocar a ese hijueputa, Yo iba a hacer un TikTok y una historia. Entonces un ciudadano pensante, diría: ‘¿Tú qué hiciste, Nicolás?’ No me lo vas a creer. Una historia y un TikTok. Qué risa, suena un poco absurdo, pero sí, o sea, el contrato dice eso, yo hice eso y ya", explicó Rubigol.

“Aparte de eso, también hice otro video que me hicieron corregir como cuatro veces y nunca salió. Y se perdieron por cuatro meses, que porque la página no estaba lista, algo así. Bro, entonces, ¿para qué hice el video?“, agregó en su video respuesta.

Al profundizar en los detalles del contrato, Rubigol relató que, además de cumplir con las publicaciones acordadas, realizó una compra de nueve millones de pesos en el comercio del emprendedor, pago que asegura haber efectuado de inmediato.

Rubigol revela detalles inéditos del contrato y acusa presión mediática en su disputa con un emprendedor - crédito Rubigol/TikTok

El influenciador señaló que el proceso se complicó por demoras en la facturación y por la falta de claridad en la gestión administrativa del otro involucrado. A pesar de estos inconvenientes, Rubigol insistió en que cumplió con lo estipulado y que las expectativas de resultados comerciales no formaban parte del acuerdo original.

“Bro, yo no me demoré ni un día pagándote eso, te llegó pulpito. Te demoraste más tú intentando una forma legal de cómo facturarme esas cosas, porque yo necesitaba una factura", indicó el creador de contenido.

Respecto a los intentos de conciliación, Rubigol reveló que recibió una propuesta que consideró desproporcionada: “Treinta melones (30 millones de pesos colombianos), no diecisiete, 30. La cámara, que serán, no sé, unos quince. Un video mío pidiéndole disculpas públicas y una carta admitiendo que yo incumplí el contrato. ¿Qué?”.

El influenciador calificó de excesivas las condiciones solicitadas y relató que, ante la falta de acuerdo, sugirió explorar nuevas colaboraciones para impulsar el producto, pero las diferencias entre ambas partes impidieron avanzar en esa dirección.

El conflicto, según Rubigol, se agravó por desacuerdos personales y dificultades en la colaboración, pues mencionó que trabajar con el emprendedor resultó complicado, en parte por la insistencia en involucrar a terceros y por comportamientos que afectaron la relación con su equipo.

Acusan a Rubigol de incumplir millonario contrato publicitario con Wuuju - crédito @wuuju_co/TikTok

“Decidimos revisar y proponer a ver si hacíamos más contenidos en colaboración, como para ver si más se le movía más la vaina. Pero no se pudo por ambas partes. Era muy complicado trabajar con él”, explicó.

En cuanto a las repercusiones legales, Rubigol manifestó que el caso ha trascendido el ámbito personal y mediático para convertirse en un asunto judicial, así que denunció presunta injuria y acoso virtual, y aseguró que está preparado para enfrentar el proceso en los estrados.

“No se pudo porque tú lo que querías era esto. Es porque me pides cincuenta millones de pesos y si supuestamente lo que yo hago no funciona, ¿por qué quieres que te haga más cosas? Los abogados investigan muy bien, papi, yo le digo, este es el menor de los problemas que usted tiene ahorita. Estás embalado por otros lados. Presuntamente, me injuria y arma culo de verguero y luego promociona que compren un celular, o sea... Él ya lo ha intentado hacer varias veces y lo hizo con otros influenciadores que son más pequeños... Tranquilo que yo no sentí la presión, porque esto no es un chismecito, esto no es una peleíta, eso es un tema legal, un tema penal. La presunta injuria, el presunto constreñimiento y también el presunto acoso virtual que me he tenido que mamar... Nos vemos en los estrados, mi pai. No por un contrato, no porque presuntamente, no por un videíto, sino por injuria, bro”, declaró, dejando claro que su postura es la de resolver el conflicto por la vía legal.

Consciente de la posibilidad de comparecer ante la justicia, Rubigol cerró su intervención con una referencia irónica a su preparación para el proceso judicial, sugiriendo que se alista para afrontar las consecuencias de la disputa.