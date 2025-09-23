Miguel Uribe Londoño compartió en emotivo video las razones por las que decidió ser precandidato presidencial: “Por Diana, por Miguel, por toda Colombia”

Uribe Londoño decidió "transformar su dolor en propósito" - crédito @migueluribel/X

El precandidato presidencial y padre del senador Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, compartió un video a través de su cuenta de X que ha dado de qué hablar.

Todo porque en el mismo Uribe Londoño menciona las razones que lo llevaron a lanzarse a la carrera interna por el representante del partido Centro Democrático (en el que militó su hijo, víctima del magnicidio que conmocionó al país luego de su muerte, y tras luchar por más de dos meses, al ser impactado por parte de un sicario de 15 años mientras brindaba un discurso en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá), el sábado 7 de junio de 2025.

Su deceso se confirmó la madrugada del lunes 11 de agosto tras el comunicado emitido por la Fundación Santa Fe.

A raíz de este episodio que puso en tela de juicio si los precandidatos presidenciales contaban en Colombia con las garantías necesarias para poder realizar su ejercicio, y tras las exequias del congresista Uribe Turbay, el 22 de agosto de 2025 se confirmó que el padre ocuparía el puesto que dejó su hijo en la contienda interna del Centro Democrático.

Las razones de Miguel Uribe Londoño para aspirar a la presidencia de Colombia en 2026

El video comienza con una presentación de Uribe Londoño: “Soy Miguel Uribe, la violencia me arrebató a mi esposa Diana. 34 años después también me arrebató a mi hijo Miguel. Pude haberme doblegado ante el dolor, pero decidí transformar mi pérdida en un propósito. Vuelve la seguridad”.

Seguido a esto, el padre de Uribe Turbay afirmó: “Tomo las banderas de mi hijo para que este país jamás vuelva a rodearse ante la violencia. Pongo mi experiencia a la disposición de Colombia”.

En su biografía que sirvió para mostrar su experiencia, precisó: “Fui secretario económico de la presidencia y senador de la República”.

Igual que su hijo, Uribe Londoño expresó: “Desde joven le he servido a los colombianos. Soy empresario. He sido líder gremial en Proantioquia en la Federación Nacional de Cacaoteros”.

En este punto hizo hincapié en que sabe “muy bien cómo generar riqueza y empleos”.

Uribe Londoño concluyó: “Me postulo a la presidencia a construir la unidad nacional que Colombia necesita y para que vuelva la seguridad. Lo hago por Diana; lo hago por Miguel; lo hago por los millones de colombianos que merecen seguridad, tranquilidad y bienestar”.

De momento no se ha definido si los comicios del Centro Democrático se desarrollarán a final de 2025 o inicio de 2026.