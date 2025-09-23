Laura Tobón reveló cómo enfrentó el difícil mundo del modelaje desde que era una niña: “Un mánager un poco toconcito”

Laura Tobón rememoró el origen de su incursión en el modelaje, proceso que comenzó cuando apenas tenía 15 años - crédito @floresdeprimaverapodcast / IG

Durante su paso como invitada en el pódcast Flores de Primavera, presentado por Juliana Velásquez, la reconocida presentadora Laura Tobón ofreció a los oyentes una visión honesta y profunda de varios aspectos de su trayecto vital y profesional, abriendo una ventana tanto a su faceta más pública como a vivencias personales poco conocidas.

El anticipo de la entrevista, que exploró desde los primeros pasos de Tobón en el mundo del modelaje hasta su posicionamiento como figura relevante de la televisión colombiana, permitió conocer detalles sobre las barreras y aprendizajes que moldearon su camino.

Nacida en Bogotá, Laura Tobón goza actualmente de un prestigio consolidado en los medios nacionales, respaldada por su participación en exitosos formatos como La Voz Kids, La vuelta al mundo en 80 risas y Estilo RCN. Estos programas le dieron visibilidad consolidándola como una de las presentadoras más emblemáticas del país.

Sin embargo, más allá de su presencia en la pantalla, Tobón supo construir y alimentar una comunidad fiel en plataformas digitales, donde comparte tanto reflexiones sobre sus trabajos como detalles de su entorno familiar, particularmente su maternidad junto a su hijo Lucca y la vida marital junto al empresario Álvaro Rodríguez. La naturalidad y apertura con la que narra episodios de su cotidianidad han hecho que su audiencia la perciba cercana y genuina.

Laura Tobón y el modelaje

En la charla con Velásquez, Laura Tobón rememoró el origen de su incursión en el modelaje, proceso que comenzó cuando apenas tenía 15 años. Según relató, su entrada al sector ocurrió prácticamente en solitario, animada por la pasión pero sin referentes dentro de su entorno más próximo. “Yo empecé muy chiquita modelando, a los 15 años. Empecé haciendo comerciales de televisión, pasarela, de todo, pero lo hice yo solita”, contó, visibilizando la soledad con la que afrontó sus primeros castings y producciones.

La ausencia de una guía familiar resultó determinante en esa etapa inicial; la madre de Tobón desconocía por completo el funcionamiento del ambiente relacionado con la industria de la moda y los medios de comunicación. Así, la joven tuvo que aprender sobre la marcha, enfrentando los retos particulares que implica abrirse paso en un entorno competitivo y, con frecuencia, poco transparente para quienes empiezan. “Me tocó hacer muchas cosas sola, sin ayuda. En ese momento ya no tenía tanto la presencia de mi mamá... ella desconocía totalmente ese mundo, y a mí me encantaba, pero yo estaba siempre muy solita”, evidenció durante la conversación. La responsabilidad de abrirse puertas y enfrentarse a situaciones desconocidas desde la adolescencia terminó forjando una personalidad resiliente y determinada.

Apoyo a las nuevas generaciones

Cabe destacar que en sus recuerdos, estas experiencias, aunque difíciles, le enseñaron la importancia de protegerse y de aprender sobre los límites y la autonomía, especialmente en contextos donde la juventud puede ser aprovechada por figuras de autoridad que abusan de su posición. La presentadora compartió que, en aquellos años, el desconocimiento generalizado y la falta de orientación abrían la puerta a peligros relacionados con el manejo indebido de poder y situaciones abusivas por parte de representantes o agentes, realidades a las que se ven expuestas muchas adolescentes que buscan oportunidades en el modelaje.

Marcada por ese recorrido, Laura Tobón tomó la iniciativa de fundar una organización diseñada para transformar esa realidad y servir como red de apoyo a las nuevas generaciones. Con la creación de MTZ Agency, buscó canalizar su aprendizaje y convertirlo en estructura donde jóvenes que aspiran a desarrollar una carrera en el modelaje y la industria del entretenimiento puedan encontrar protección, asesoría confiable e intervención preventiva, evitando caer en las mismas zonas grises por las que ella transitó. Según explicó en el pódcast, la agencia nació del deseo de evitar que “tantas niñas que están perdidas, que no tienen ayuda, que no tienen apoyo, que las estoy salvando de que se metan en una situación incómoda”, muchas veces vinculada a la presencia de “un mánager un poco abusivo, un mánager un poco toconcito…”