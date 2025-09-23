Colombia

Laura Tobón reveló cómo enfrentó el difícil mundo del modelaje desde que era una niña: “Un mánager un poco toconcito”

La también presentadora tuvo que aprender sobre la marcha, enfrentando los retos particulares que implica abrirse paso en un entorno competitivo y, con frecuencia, poco transparente para quienes empiezan

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Laura Tobón rememoró el origen de su incursión en el modelaje, proceso que comenzó cuando apenas tenía 15 años - crédito @floresdeprimaverapodcast / IG

Durante su paso como invitada en el pódcast Flores de Primavera, presentado por Juliana Velásquez, la reconocida presentadora Laura Tobón ofreció a los oyentes una visión honesta y profunda de varios aspectos de su trayecto vital y profesional, abriendo una ventana tanto a su faceta más pública como a vivencias personales poco conocidas.

El anticipo de la entrevista, que exploró desde los primeros pasos de Tobón en el mundo del modelaje hasta su posicionamiento como figura relevante de la televisión colombiana, permitió conocer detalles sobre las barreras y aprendizajes que moldearon su camino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Nacida en Bogotá, Laura Tobón goza actualmente de un prestigio consolidado en los medios nacionales, respaldada por su participación en exitosos formatos como La Voz Kids, La vuelta al mundo en 80 risas y Estilo RCN. Estos programas le dieron visibilidad consolidándola como una de las presentadoras más emblemáticas del país.

Con la creación de MTZ
Con la creación de MTZ Agency, buscó canalizar su aprendizaje y convertirlo en estructura donde jóvenes que aspiran a desarrollar una carrera en el modelaje - crédito @laura_tobon/Instagram

Sin embargo, más allá de su presencia en la pantalla, Tobón supo construir y alimentar una comunidad fiel en plataformas digitales, donde comparte tanto reflexiones sobre sus trabajos como detalles de su entorno familiar, particularmente su maternidad junto a su hijo Lucca y la vida marital junto al empresario Álvaro Rodríguez. La naturalidad y apertura con la que narra episodios de su cotidianidad han hecho que su audiencia la perciba cercana y genuina.

Laura Tobón y el modelaje

En la charla con Velásquez, Laura Tobón rememoró el origen de su incursión en el modelaje, proceso que comenzó cuando apenas tenía 15 años. Según relató, su entrada al sector ocurrió prácticamente en solitario, animada por la pasión pero sin referentes dentro de su entorno más próximo. “Yo empecé muy chiquita modelando, a los 15 años. Empecé haciendo comerciales de televisión, pasarela, de todo, pero lo hice yo solita”, contó, visibilizando la soledad con la que afrontó sus primeros castings y producciones.

Laura Tobón ofreció a los
Laura Tobón ofreció a los oyentes una visión honesta y profunda de varios aspectos de su trayecto vital y profesional - crédito @lauratobon / IG

La ausencia de una guía familiar resultó determinante en esa etapa inicial; la madre de Tobón desconocía por completo el funcionamiento del ambiente relacionado con la industria de la moda y los medios de comunicación. Así, la joven tuvo que aprender sobre la marcha, enfrentando los retos particulares que implica abrirse paso en un entorno competitivo y, con frecuencia, poco transparente para quienes empiezan. “Me tocó hacer muchas cosas sola, sin ayuda. En ese momento ya no tenía tanto la presencia de mi mamá... ella desconocía totalmente ese mundo, y a mí me encantaba, pero yo estaba siempre muy solita”, evidenció durante la conversación. La responsabilidad de abrirse puertas y enfrentarse a situaciones desconocidas desde la adolescencia terminó forjando una personalidad resiliente y determinada.

Apoyo a las nuevas generaciones

Cabe destacar que en sus recuerdos, estas experiencias, aunque difíciles, le enseñaron la importancia de protegerse y de aprender sobre los límites y la autonomía, especialmente en contextos donde la juventud puede ser aprovechada por figuras de autoridad que abusan de su posición. La presentadora compartió que, en aquellos años, el desconocimiento generalizado y la falta de orientación abrían la puerta a peligros relacionados con el manejo indebido de poder y situaciones abusivas por parte de representantes o agentes, realidades a las que se ven expuestas muchas adolescentes que buscan oportunidades en el modelaje.

Su entrada al sector ocurrió
Su entrada al sector ocurrió prácticamente en solitario, animada por la pasión pero sin referentes dentro de su entorno más próximo - crédito @laura_tobon/Instagram

Marcada por ese recorrido, Laura Tobón tomó la iniciativa de fundar una organización diseñada para transformar esa realidad y servir como red de apoyo a las nuevas generaciones. Con la creación de MTZ Agency, buscó canalizar su aprendizaje y convertirlo en estructura donde jóvenes que aspiran a desarrollar una carrera en el modelaje y la industria del entretenimiento puedan encontrar protección, asesoría confiable e intervención preventiva, evitando caer en las mismas zonas grises por las que ella transitó. Según explicó en el pódcast, la agencia nació del deseo de evitar que “tantas niñas que están perdidas, que no tienen ayuda, que no tienen apoyo, que las estoy salvando de que se metan en una situación incómoda”, muchas veces vinculada a la presencia de “un mánager un poco abusivo, un mánager un poco toconcito…”

Temas Relacionados

Laura TobónJulianaFlores de PrimaveraPódcastModelajeFamosos en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti ejercerá como ministro de Justicia ad hoc para casos específicos, incluida la condena de Álvaro Uribe

La decisión se tomó luego de que el titular de esa cartera, Eduardo Montealegre Lynett, manifestara impedimento para actuar en asuntos relacionados con la ejecución de la condena penal contra el expresidente

Armando Benedetti ejercerá como ministro

La Dian realizará una jornada masiva para regularizar obligaciones tributarias: así puede participar y evitar embargos

La entidad ejecutará más de 7.800 visitas de cobro y 3.400 acciones judiciales, incluyendo embargos a cuentas y bienes para recuperar cartera vencida, y prevenir acciones penales por evasión o fraude fiscal

La Dian realizará una jornada

ExFarc hicieron fuerte llamado al Gobierno Petro para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz: “Seamos serios”

Los congresistas de las extintas Farc cuestionaron la baja implementación del acuerdo firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos

ExFarc hicieron fuerte llamado al

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

La mayoría de los videos son expuestos por los Conquistadores de la Sierra Nevada

Con una estrategia de terror,

Corte Constitucional avaló parcialmente adición al Presupuesto General de la Nación en medio de la conmoción interior en el Catatumbo

El alto tribunal dejó sin efecto partidas destinadas a sectores como Transporte, Vivienda, Interior y Tecnologías de la Información, al considerar que no tenían relación directa con la crisis de orden público en la región

Corte Constitucional avaló parcialmente adición
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Con una estrategia de terror,

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

Alias Kéiner, Toro y Mingo, integrantes del Eln en Maicao, La Guajira, fueron capturados por extorsión, secuestro y asesinato

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

ENTRETENIMIENTO

La Tigresa del Oriente se

La Tigresa del Oriente se declaró fan de Feid: ¿una nueva rival para Karol G?

Arrecian críticas contra DJ Exotic, ex de Marcela Reyes, por curiosa publicación en redes sociales tras la muerte de B King

Isabella Ladera reapareció en redes sociales tras filtración del video con Beéle: “Ya todo bien”

Jessica Cediel reveló las características de la persona con la que quiere construir un hogar: “Esperando un hombre de Dios”

Nanis Ochoa salió en defensa de Marcela Reyes, tras las acusaciones en su contra por muerte de B King: “Ojalá no pase otra tragedia”

Deportes

James Rodríguez perdería al técnico

James Rodríguez perdería al técnico Eduardo Berizzo en México: este sería el polémico reemplazo

Jorge Bava se negó a hablar con los medios en medio de rumores que lo alejan de Santa Fe: Rodallega descartó su salida

Santa Fe y su experiencia con otro uruguayo: así fue cuando Alfredo Arias dejó al Cardenal ante una oferta internacional

Hinchada del América de Cali criticó a Tulio Gómez por la calidad de las prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

Históricos de Atlético Nacional definieron el perfil del nuevo entrenador y pidieron que no fuera extranjero: “Que sea un doliente”