Gustavo Petro respondió a un mensaje que el músico británico Roger Waters le dedicó en redes sociales: “Hoy es el día”

El artista de Reino Unido envió elogios al presidente colombiano por sus polémicos discursos en defensa de Palestina, además de las duras críticas al Estado de Israel

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Gustavo Petro y Roger Waters
Gustavo Petro y Roger Waters cruzaron palabras en redes sociales previo a su presentación ante la Asamblea de la ONU - Presidencia de Colombia

Horas antes de la participación del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las redes sociales se ‘encendieron’ después de que el cantante británico y exvocalista de Pink Floyd, Roger Waters, enviara un mensaje al mandatario colombiano.

Según publicó en su cuenta de X, el cantante aseguró que el jefe de Estado acogió su llamado para exigirle a la ONU que envíe un equipo de paz que impida la continuación del conflicto entre Israel y Palestina.

“En tres horas, a las dos en punto afuera de la Misión de Colombia, en Nueva York, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, va a anunciar, según me dijo un pajarito, que Colombia va a presentar una resolución ante la Asamblea General invocando la fórmula “Unidos por la Paz”, de la que hemos hablado extensamente durante la última semana más o menos”, señaló el artista británico.

Asimismo, el cantante pidió a sus seguidores en Estados Unidos que acompañaran al mandatario colombiano previo a su actuación en la Asamblea General, en medio de fuertes críticas contra Petro por sus discursos airados contra Donald Trump y su gobierno.

El presidente envió mensaje al
El presidente envió mensaje al cantante Roger Waters - crédito red social X

“Está sucediendo, gente, toda la buena gente de todo el mundo, y necesitamos poner el hombro en esta causa. Unidos por la Paz. Van a presentar la resolución de que las Naciones Unidas deben enviar una fuerza de protección, una fuerza de protección, a la Palestina ocupada, para detener el genocidio. De hecho, para detener la ocupación de Palestina por parte de los israelíes. Esto es enorme. Así que, si puedes, ve a la Misión de Colombia a las dos de la tarde de hoy”, continuó el británico.

Apenas minutos después de la publicación de Roger Waters, el presidente Gustavo Petro respondió al cantante en su cuenta oficial de X, aprobando la convocatoria en favor de Palestina.

Hoy es el día Roger”, fueron las escuetas palabras del mandatario colombiano en sus redes.

La vieja relación entre Gustavo Petro y Roger Waters

El cruce de palabras entre el presidente colombiano y el cantante Roger Waters no es el primero que ocurre entre las dos personalidades. De hecho, en diciembre de 2023, durante la visita del exvocalista de Pink Floyd a Colombia, se dio un encuentro presencial entre el político y el artista.

En ese momento, la reunión entre Gustavo Petro y Roger Waters tuvo como eje central el reconocimiento mutuo y el compromiso conjunto a favor de la paz en Palestina.

El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se reunió con el músico y compositor británico Roger Waters, dos días después de su presentación en el Coliseo Medplus de Bogotá - crédito Presidencia de Colombia

Según comunicó la Presidencia de la República en aquel tiempo, durante el encuentro, el artista británico reiteró su respaldo y admiración por el liderazgo del presidente colombiano en defensa de los derechos humanos y, especialmente, por su posición frente al conflicto en Gaza.

El comunicado detalló que Roger Waters, conocido como compositor y cofundador de Pink Floyd, recordó a Petro su apoyo durante los pasados comicios y valoró su “posición genuina y firme para detener el genocidio en Palestina”.

Además, Waters aprovechó para insistirle a Petro sobre la importancia de que “lidere una acción ante la Corte Internacional de Justicia para que se respete la convención contra el genocidio y se detenga el genocidio en Gaza, Palestina”.

Dentro del diálogo, ambos conversaron sobre los actuales procesos de transformación global y el papel del arte para establecer rupturas culturales significativas. Roger Waters expresó: “Es como romper la pared”, en referencia a la posibilidad de que el arte genere cambios profundos, según recoge la comunicación oficial.

En otro momento del encuentro, Waters aseguró que el objetivo común debe ser “luchar por los derechos humanos de todos en el mundo”. El presidente Petro coincidió con esa perspectiva y respondió: “en eso estamos de acuerdo”.

Durante la visita, Waters entregó un bajo autografiado como regalo para Antonella Petro, la hija menor del mandatario. Las imágenes distribuidas por la Presidencia también mostraron a Gustavo Petro y Roger Waters sosteniendo juntos una bandera de Palestina, en señal de respaldo ante el conflicto con Israel.

