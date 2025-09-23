Colombia

Fenalco anunció que no participaría en concertación del salario mínimo: “No nos prestaremos para el juego del Gobierno”

El gremio decidió apartarse de las negociaciones para el ajuste salarial, tras considerar que el Gobierno nacional impondrá el incremento por decreto

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El gremio afirmó que el
El gremio afirmó que el presidente decretará la medida - crédito EFE/Colprensa

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció su decisión de no participar en la mesa de concertación para la fijación del salario mínimo de 2026 en Colombia, tras considerar que el Gobierno nacional ya tiene definida la cifra y optará por un decreto.

De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de la agremiación, en conversación con Caracol Radio, la organización empresarial calificó de “burla” el proceso de diálogo tripartito, luego de que el presidente Gustavo Petro sugiriera un incremento del 11% para el próximo año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la entrevista, Cabal sostuvo: “Ante eso, (Gustavo Petro) quiere decir que está desconociendo y dinamitando la mesa de concertación laboral, prácticamente no tiene sentido ir a sentarse a hacer el trámite sabiendo que el Gobierno tiene en sus intenciones hacer un decreto populista”.

El líder gremial señaló en el diálogo que el Gobierno no presta atención a los argumentos técnicos y económicos del sector empresarial, lo que dificulta cualquier avance en las negociaciones.

La Federación Nacional de Comerciantes
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) manifestó su rechazo a posible subida del salario mínimo en un 11% - crédito Fenalco/X

Cabal agregó que aumentar el salario mínimo un 11%, en medio de la reducción de la jornada laboral y con el impacto de la reforma laboral vigente, resulta insostenible para las empresas: “Si le vamos a sumar un 11% y el costo laboral de la disminución de dos horas en la jornada laboral, el impacto va a ser muy alto y ahí en donde se ven las consecuencias”.

De acuerdo con el directivo, la mesa de concertación tampoco tuvo injerencia en la más reciente reforma laboral, situación que profundizó el malestar del sector privado. Cabal enfatizó que “cualquier reforma al régimen laboral debe pasar por la concertación”.

Sobre el desempleo, Cabal indicó que las cifras recientes muestran una disminución, pero alertó: “Está bajando porque está creciendo tremendamente el empleo informal. Colombia no necesita solo que baje el desempleo, sino también que se generen nuevas opciones de trabajo”.

Wilson Ruiz, exministro de Justicia,
Wilson Ruiz, exministro de Justicia, dice que el aumento del salario mínimo que busca el Gobierno Petro es engañoso - crédito @WilsonRuizO/X

El líder gremial adicionó que durante el próximo Congreso Nacional de Comerciantes, Fenalco presentará una encuesta sobre las estrategias empresariales para enfrentar los efectos de la reforma laboral.

Banco de Bogotá prevé que el salario mínimo en 2026 podría subir a $1.600.000

El Banco de Bogotá, a su vez, presentó un informe en el que proyecta un incremento significativo para el salario mínimo en Colombia en 2026, posicionándolo como el aumento real más elevado de las últimas cuatro décadas.

Según informó Caracol Radio, la entidad financiera prevé que el salario mínimo alcance los 1.600.000 pesos, equivalente a un alza del 12,4% respecto al valor vigente de 1.423.500 pesos.

El análisis de la institución financiera señala que en los anteriores cuatro gobiernos el mayor aumento del salario mínimo ha ocurrido durante el último año de cada mandato, tendencia que se mantendría bajo la administración actual.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Guillermo Ávila, han reiterado desde julio la intención del Ejecutivo de concretar un ajuste relevante, bajo el argumento de fortalecer el poder adquisitivo y dinamizar la economía.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco,
Jaime Cabal, presidente de Fenalco, insiste en que el aumento del salario mínimo no debe ser desmesurado - crédito @JaimeA_Cabal/X

En 2025, el salario mínimo aumentó 9,5%, lo que llevó la cifra a 1.423.500 pesos, pero el informe sugiere que factores económicos y políticos en 2026 presionarían una subida mayor, que superaría incluso el ajuste promedio de años anteriores. La proyección de un incremento del 12,4% llevaría el salario mínimo a 1.600.000 pesos, según la estimación considerada por el medio.

La posibilidad de que el Gobierno expida el presupuesto del próximo año por decreto y la eventual aprobación de una nueva reforma tributaria también incrementan el riesgo de un entorno inflacionario superior al 5%.

El informe del Banco de Bogotá concluye que, mientras la inflación de alimentos, bienes y precios regulados podría mantenerse cerca del rango objetivo (entre 2% y 4%), la variación de los servicios —asociada al costo laboral— dependerá directamente del incremento en el salario mínimo. La expectativa sobre el ajuste salarial para 2026 mantiene la atención de los distintos sectores económicos y sociales, ante los posibles efectos en el empleo y el mercado laboral.

Temas Relacionados

FenalcoGustavo PetroJaime Alberto CabalSalario mínimo 2026Salario mínimo incrementoColombia-Noticias

Más Noticias

A detenido por muerte de colombiana en EE. UU. le negaron la fianza: tendrá que responder por el accidente de tránsito que le cobró la vida

Cinthia Liliana Sierra Linares conducía su vehículo cuando fue impactada de manera súbita por otro conductor de 24 años

A detenido por muerte de

“Este gobierno adelantará el tranvía eléctrico del norte de la Sabana, tal cómo viene adelantando el de occidente”: Petro

La propuesta busca atender las demandas de los municipios de Cajicá, Chía y Zipaquirá, cuyos habitantes han expresado preocupación por la saturación de la infraestructura existente y los efectos de la urbanización descontrolada

“Este gobierno adelantará el tranvía

Hinchada del América de Cali ahora critica a Tulio Gómez por prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

Tulio Gómez, máximo accionista, y Marcela Gómez, presidente de la institución, son señalados como los responsables de la mala gestión deportiva del equipo vallecaucano

Hinchada del América de Cali

Universidades podrían adelantar investigaciones académicas no comerciales sobre cannabis medicinal

Las universidades y entidades reconocidas por Colciencias podrían acceder a licencias exclusivas para el uso no comercial de este producto

Universidades podrían adelantar investigaciones académicas

Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, tendrían nexos con las disidencias de las Farc

Alias Iván Mordisco le estaría proporcionando cocaína a diversas redes del crimen transnacional, incluyendo a las estructuras mexicanas que, al parecer, asesinaron a los artistas colombianos

Familia Michoacana, cartel mexicano que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Jessica Cediel habló sobre la

Jessica Cediel habló sobre la razón de su soltería y los detalles de la persona con la que quiere construir un hogar: “Esperando un hombre de Dios”

Nanis Ochoa salió en defensa de Marcela Reyes tras las acusaciones en su contra por muerte de B King: “Ojalá no pase otra tragedia”

Ozuna está en Colombia: estas son las publicaciones que hizo el puertorriqueño desde dos ciudades importantes del país

Andrea Serna sorprende al revelar que ya cumplió las semanas para pensionarse, pero aún debe esperar: “Empecé a trabajar muy jovencita”

Carlos Vives celebró los 30 años de ‘La Tierra del Olvido’ en el Tiny Desk Concert

Deportes

Hinchada del América de Cali

Hinchada del América de Cali ahora critica a Tulio Gómez por prendas oficiales del club: “Se le puede meter un poco de cariño”

Referentes históricos de Atlético Nacional hablaron sobre el perfil que debe tener el nuevo entrenador: “Que sea un doliente”

Estos son los rivales de Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina: día, hora y dónde ver los partidos

Este fue el polémico directivo que estuvo en el estadio del Deportivo Cali y que despertó la molestia en el presidente del club

Así votó ‘Paché’ Andrade, el representante de Colombia, en la selección del Balón de Oro que ganó Dembélé