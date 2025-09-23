Colombia

Esto cuesta la impresionante colección de carros lujosos de Westcol: Corvette Stingray y Hummer eléctrica son sus nuevas adquisiciones

El creador de contenido mostró dos nuevas joyas automotrices que elevan el nivel de su colección y demuestran su pasión por la velocidad y la tecnología

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Westcol presume su garaje de
Westcol presume su garaje de lujo con un Corvette Stingray y una Hummer eléctrica que rompen récords - crédito @rrautos/IG

El creador de contenido Westcol volvió a dar de qué hablar, y esta vez no fue por una transmisión polémica ni por su vida personal, sino por el lujoso garaje que sigue ampliando con vehículos de ensueño.

El streamer paisa sorprendió a sus seguidores tras revelar la compra de dos máquinas de alto rendimiento que, juntas, superan los 1.700 millones de pesos colombianos.

De acuerdo con el video publicado por la página de la marca RR Autos, que sería la encargada de conseguirle los vehículos de lujo a Westcol, una de las adquisiciones es un Chevrolet Corvette Stingray, un deportivo estadounidense que ronda los novecientos millones de pesos en el mercado nacional.

Este modelo equipa un motor V8 de 6.2 litros con 490 caballos de fuerza, lo que le permite alcanzar los 100 km/h en apenas 2,8 segundos, según la información compartida por páginas de carros.

El garaje de Westcol no para de crecer: así son los dos autos de ensueño que acaban de llegar a su colección - crédito @rrautos/IG

El Stingray, considerado una joya de la ingeniería automotriz porque combina agresividad estética con prestaciones que compiten con superdeportivos europeos, según indican en las páginas automotrices, y para Westcol, se trata de un verdadero “juguete” que suma a su ya variada colección.

Pero el Corvette no llegó solo, el paisa también importó a Colombia una Hummer EV, una camioneta futurista valorada en más de ochocientos millones de pesos, un modelo que ha causado sensación a nivel mundial por mantener la robustez característica de la marca, ahora impulsada 100% por energía eléctrica.

Lo más sorprendente es que, pese a su tamaño y peso, la Hummer logra el mismo registro de aceleración que el Corvette: 0 a 100 km/h en 2,8 segundos y su diseño moderno, su autonomía y su despliegue tecnológico la convierten en una de las SUV más llamativas del mercado actual.

Estas dos nuevas adquisiciones se suman a un garaje que ya es objeto de comentarios en redes sociales, pues Westcol posee vehículos que reflejan tanto potencia como lujo: un Mustang GT, una Cadillac Escalade, un Chevrolet Camaro, una Tahoe, una Mercedes-AMG G63 y un Porsche Taycan Turbo S.

Westcol y su nueva dupla
Westcol y su nueva dupla de autos millonarios: un Corvette y una Hummer eléctrica que enloquecen a sus fans - crédito @rrautos/IG

Además, el streamer no solo es apasionado por los carros, también es un fanático de las motocicletas y en su garaje se pueden encontrar varias piezas de colección que complementan su estilo de vida lleno de velocidad y adrenalina.

Aunque para el 2023 Westcol vendió toda su colección de carros para consolidar sus empresas y diversificar sus ingresos, un año después consideró que había alcanzado los objetivos que se propuso al desprenderse de sus vehículos.

Con sus negocios generando dividendos y su presencia digital en constante crecimiento, por lo que decidió volver a adquirir “la Gwagon, la Cadillac, la Tahoe, el Mustang“, expresó el joven en sus redes sociales.

En un video publicado en su canal de YouTube, Westcol detalló los vehículos que había comprado para su colección y las razones detrás de su selección.

Westcol volvió a comprar lujosos
Westcol volvió a comprar lujosos carros y los dejó ver en un video - crédito @westcol/IG

Dos camionetas para cuando queramos andar así visajositos, salimos en las dos. Una AMGG 63 que está blindada, para andar más formalito. Una Can-Am, que por cierto dañé porque di mucha reversa y lo choqué. Y el Ford Mustang [que tiene varias modificaciones para hacerlo ver igual al Rayo McQueen de la película de Disney y Pixar, Cars]”, explicó el creador de contenido.

En ese momento, el influenciador también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su trayectoria y los valores que, según él, lo han llevado al éxito.

Saben qué es lo que me pone feliz y orgulloso, parce, que crecí orgánicamente, que fui siempre lo que yo quise ser, que nunca estafé a ninguna persona. Nunca hice una publicidad engañosa, nunca me he envuelto en algo así, si me entiende. A mí me funan y me han funado siempre porque bueno, la gente es hipócrita, pero yo soy una persona real, socio, genuina y así llegué donde estoy. Porque no es fácil llegar al punto en el que yo estoy siendo una persona genuina, real, no cambiar por la aceptación del público. Y papi volverse rico así, es lo más difícil del mundo”, puntualizó.

