En cargamento de naranjas y granadillas encontraron 4 toneladas de marihuana en carreteras del Cauca

Incautación de 4 toneladas de marihuana en carreteras del Cauca - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

Las autoridades lograron asestar un duro golpe al tráfico de marihuana en uno de los corredores viales del sur de Colombia. En un operativo de registro y control efectuado en la vía Mojarras – Popayán, a la altura del kilómetro 31+100, municipio de El Patía (Cauca), una acción coordinada entre el Grupo de Unidades de Intervención y Reacción de la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional terminó con la captura en flagrancia de un ciudadano y la incautación de un cargamento que pretendía pasar inadvertido bajo una modalidad oculta.

El procedimiento, ejecutado durante la revisión de antecedentes y control vehicular, encontró un vehículo tipo camión que cubría la ruta Santander de Quilichao – Ipiales. El conductor había dispuesto cajas con granadillas y naranjas para encubrir 3.920 paquetes rectangulares envueltos en cinta color beige, cuyo contenido, de acuerdo con sus características físicas —olor, presencia de tallos y semillas—, se identificó como marihuana.

El resultado del procedimiento de inspección y pesaje (PIPH) estableció que el peso bruto del cargamento alcanzaba 4.000 kilogramos, dato que fue resaltado en el parte oficial como uno de los decomisos más significativos en la zona.

Tanto el detenido como los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 37 Especializada contra el Narcotráfico, dando inicio a los respectivos procesos judiciales.

La brigadier general Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, fue enfática al ponderar la importancia económica y estratégica de la operación:

“Con esta incautación estamos golpeando de manera contundente las finanzas criminales. Estos 4.000 kilogramos de marihuana tendrían un valor cercano a los 4.000 millones de pesos en el mercado nacional y superarían los 8 millones de dólares en mercados internacionales. Este resultado es producto del trabajo coordinado entre nuestras unidades de Tránsito y Transporte y el Ejército Nacional, demostrando que la unión de capacidades fortalece la lucha frontal contra el narcotráfico”, declaró la oficial.

En palabras de la general Blanco Romero, la decisión institucional es incrementar la presión en los controles viales para evitar el uso criminal de las carreteras:

“Seguiremos fortaleciendo los controles en las principales vías del país. Nuestro compromiso es claro: cerrar los corredores estratégicos del narcotráfico y garantizar seguridad a todos los colombianos. Estos resultados envían un mensaje claro a las organizaciones criminales: no permitiremos que utilicen las carreteras del país para sus fines ilícitos”, enfatizó la directora de la Policía de Tránsito y Transporte, destacando la labor conjunta entre fuerzas policiales y militares para frenar la circulación de estupefacientes por rutas nacionales.

