Colombia

En cargamento de naranjas y granadillas encontraron 4 toneladas de marihuana en carreteras del Cauca

Estos 4.000 kilogramos de marihuana tendrían un valor cercano a los 4.000 millones de pesos en el mercado nacional y superarían los 8 millones de dólares en mercados internacionales

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Incautación de 4 toneladas de
Incautación de 4 toneladas de marihuana en carreteras del Cauca - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

Las autoridades lograron asestar un duro golpe al tráfico de marihuana en uno de los corredores viales del sur de Colombia. En un operativo de registro y control efectuado en la vía Mojarras – Popayán, a la altura del kilómetro 31+100, municipio de El Patía (Cauca), una acción coordinada entre el Grupo de Unidades de Intervención y Reacción de la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional terminó con la captura en flagrancia de un ciudadano y la incautación de un cargamento que pretendía pasar inadvertido bajo una modalidad oculta.

El procedimiento, ejecutado durante la revisión de antecedentes y control vehicular, encontró un vehículo tipo camión que cubría la ruta Santander de Quilichao – Ipiales. El conductor había dispuesto cajas con granadillas y naranjas para encubrir 3.920 paquetes rectangulares envueltos en cinta color beige, cuyo contenido, de acuerdo con sus características físicas —olor, presencia de tallos y semillas—, se identificó como marihuana.

El resultado del procedimiento de inspección y pesaje (PIPH) estableció que el peso bruto del cargamento alcanzaba 4.000 kilogramos, dato que fue resaltado en el parte oficial como uno de los decomisos más significativos en la zona.

Tanto el detenido como los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 37 Especializada contra el Narcotráfico, dando inicio a los respectivos procesos judiciales.

Las autoridades lograron asestar un duro golpe al tráfico de marihuana en uno de los corredores viales del sur de Colombia - crédito Dirección de tránsito y transporte

La brigadier general Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, fue enfática al ponderar la importancia económica y estratégica de la operación:

“Con esta incautación estamos golpeando de manera contundente las finanzas criminales. Estos 4.000 kilogramos de marihuana tendrían un valor cercano a los 4.000 millones de pesos en el mercado nacional y superarían los 8 millones de dólares en mercados internacionales. Este resultado es producto del trabajo coordinado entre nuestras unidades de Tránsito y Transporte y el Ejército Nacional, demostrando que la unión de capacidades fortalece la lucha frontal contra el narcotráfico”, declaró la oficial.

En un operativo de registro y control efectuado en la vía Mojarras – Popayán, a la altura del kilómetro 31 100, municipio de El Patía (Cauca), una acción coordinada entre el Grupo de Unidades de Intervención y Reacción de la Policía Nacional y tropas del Ejército Nacional terminó con la captura en flagrancia de un ciudadano y la incautación de un cargamento que pretendía pasar inadvertido bajo una modalidad oculta - crédito Dirección de tránsito y transporte

En palabras de la general Blanco Romero, la decisión institucional es incrementar la presión en los controles viales para evitar el uso criminal de las carreteras:

“Seguiremos fortaleciendo los controles en las principales vías del país. Nuestro compromiso es claro: cerrar los corredores estratégicos del narcotráfico y garantizar seguridad a todos los colombianos. Estos resultados envían un mensaje claro a las organizaciones criminales: no permitiremos que utilicen las carreteras del país para sus fines ilícitos”, enfatizó la directora de la Policía de Tránsito y Transporte, destacando la labor conjunta entre fuerzas policiales y militares para frenar la circulación de estupefacientes por rutas nacionales.

Tanto el detenido como los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía 37 Especializada contra el Narcotráfico, dando inicio a los respectivos procesos judiciales - crédito Dirección de tránsito y transporte

La Policía Nacional incautó más de media tonelada de marihuana en Bello, Antioquia

La Policía Nacional incautó 515 kilogramos de marihuana en el municipio de Bello, Antioquia, durante un operativo realizado en la autopista norte, a la altura del peaje El Trapiche. El conductor del vehículo implicado desobedeció la señal de alto, huyó hacia la zona urbana, colisionó con varios automóviles y abandonó el coche, que fue posteriormente inspeccionado por los agentes.

Las autoridades informaron que la droga, distribuida en 94 paquetes, tenía un valor estimado de 200 millones de pesos y estaba destinada al municipio de Medellín. Tanto el cargamento como el vehículo quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación como pruebas materiales.

En lo que va del año, la Policía Nacional ha decomisado más de 6 millones de gramos de estupefacientes en el Valle de Aburrá, reforzando su estrategia contra el delito y el multicrimen, en su intento por erradicar este tipo de actividades ilícitas por parte de las organizaciones criminales que azotan varias zonas del territorio nacional.

