Colombia

Defensa de Nicolás Petro acusó a Vicky Dávila de manipular información y usar a la justicia en caso del hijo del presidente Petro

Alejandro Carranza atribuyó a la precandidata presidencial acciones que, según la defensa, afectan la imparcialidad judicial y buscan favorecer su campaña en medio del proceso legal de Nicolás Petro

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Alejandro Carranza, abogado de Nicolás
Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro; Vicky Dávila, precandidata presidencial - crédito @HombreJurista/X/Colprensa

La defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, emitió un pronunciamiento público en el que acusa a la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila de supuestamente manipular información reservada y utilizar la justicia para obtener ventajas en su campaña.

El comunicado, fechado en Bogotá el 23 de septiembre y difundido por el abogado Alejandro Carranza, sostiene que Dávila supuestamente ha distorsionado pruebas y ha influido de manera inadecuada en el caso judicial que enfrenta el hijo del mandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la publicación difundida en X, Carranza, que representa tanto a Nicolás como a Gustavo Petro, afirmó: “Como abogado del presidente Gustavo Petro y Nicolás Petro Burgos, denuncio su abuso: usted fabricó un reportaje para causar un escándalo, manipuló información reservada, la almacena y guarda ilícitamente, la distorsiona para su campaña y, como candidata, amenaza a Nicolás con ‘encadenarlo’ y ponerle un ‘bloque de búsqueda’, utilizando la persecución penal como plataforma”.

Comunicado del abogado de Nicolás
Comunicado del abogado de Nicolás Petro y Gustavo Petro - crédito @HombreJurista/X

Según el abogado, las acciones de Dávila configuran una estrategia que busca sacar provecho político del proceso judicial, y afectan el curso de la investigación.

“Exigir que el Presidente, víctima y denunciante, guarde silencio mientras usted manipula a la fiscal Laborde es una forma de revictimización y presión sobre fiscales y jueces; no es control ciudadano, sino interferencia en la justicia”, se lee en el comunicado.

La defensa añade que “las pruebas están completas y en el tribunal, no en entregas editadas según el calendario electoral o el fracaso de su campaña, como si hubiera una relación directa: a mayor caída de su candidatura en las encuestas, más abuso e interferencia judicial en el caso de Nicolás”.

Carranza también sostuvo que “la fiscal Laborde no es independiente, está sometida a usted, y ha subordinado la fiscalía a su campaña”.

Informó que la Procuraduría General de la Nación solicitó copias para investigar el papel de la fiscal en el proceso.

El abogado remarcó que la publicación reiterada de apartes procesales en función de eventos electorales equivale a “obstruir y contaminar el proceso” y desconoce principios constitucionales de imparcialidad y respeto a las víctimas.

El abogado remarcó que la
El abogado remarcó que la publicación reiterada de apartes procesales en función de eventos electorales equivale a “obstruir y contaminar el proceso” - crédito @HombreJurista/X

El comunicado cierra planteando preguntas sobre el comportamiento de Dávila: “Intentar callar a quien denuncia, mientras se capitaliza mediáticamente su caso, obstruye y contamina el proceso. ¿No es eso hostigamiento a las víctimas? ¿No es eso reiterar la conducta por la que fue denunciada?”.

Para la defensa, estas conductas no son compatibles con la no revictimización ni la objetividad propias del sistema penal colombiano.

Qué dijo Vicky Dávila

El mensaje del abogado se publicó tras una serie de afirmaciones hechas por Vicky Dávila en redes sociales, en las que criticó la conducta del presidente Gustavo Petro y la actuación de la fiscalía en el caso de Nicolás Petro Burgos.

En sus publicaciones, la periodista expresó: “Gustavo Francisco Petro lo que es grave y real es que usted está usando su poder inmenso como presidente para presionar a fiscales y jueces. Todo para que beneficien a su hijo. Aún cuando las pruebas son contundentes y el testimonio de su ex nuera Day Vásquez es irrefutable”.

En otro pasaje, Dávila sostuvo: “El fiscal Mario Burgos no le sirvió porque se atrevió a llevar a juicio a su hijo Nicolás y no se entregó ni se arrodilló. Lo han perseguido y desprestigiado con calumnias. Ahora tampoco les sirve la fiscal Lucy Laborde, porque no se vendió a sus deseos y presiones”.

Pronunciamiento de Vicky Dávila sobre
Pronunciamiento de Vicky Dávila sobre el caso de Nicolás Petro - crédito @VickyDavilaH/X

El tono de sus mensajes incluyó la frase: “Respete la justicia Gustavo Francisco”, y agregó una mención a conversaciones mantenidas con Nicolás Petro. En ellas, según sus propias palabras, “contaba la verdad de todas las porquerías que hicieron para ganar. Asqueroso. ¿A él también lo presionó?”.

Temas Relacionados

Abogado Nicolás PetroVicky DávilaNicolás PetroGustavo PetroFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Se radicó ponencia alternativa de la reforma a la salud para ser discutida en el Senado

El nuevo proyecto busca transformar el sistema sanitario colombiano sin eliminar las EPS ni estatizar el sector, con un modelo financiero sostenible y mayor control sobre el uso de recursos públicos

Se radicó ponencia alternativa de

Jennifer Pedraza dijo que citará a moción de censura al ministro de Igualdad Juan Carlos Florián: " ¿Creen al movimiento de mujeres bobo?"

La representante a la Cámara cuestionó la transparencia en el regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de Igualdad y Equidad, por falta de garantías para el movimiento femenino tras la decisión del Gobierno

Jennifer Pedraza dijo que citará

Miguel Uribe Londoño compartió en emotivo video las razones por las que decidió ser precandidato presidencial: “Por Diana, por Miguel, por toda Colombia”

El padre de Migue Uribe Turbay aseguró que sabe “muy bien cómo generar riqueza y empleos”

Miguel Uribe Londoño compartió en

Procuraduría exige reforzar la seguridad de líderes políticos tras amenazas contra el senador liberal Alejandro Carlos Chacón

El Ministerio Público pidió a la UNP revisar con urgencia los esquemas de protección, luego de que el senador liberal Alejandro Carlos Chacón denunciara amenazas de muerte recibidas por Whatsapp

Procuraduría exige reforzar la seguridad

Jefe de debate de Daniel Quintero acusó a Gustavo Bolívar de ‘chantajear’ al presidente Petro con su retiro: “Es miserable y cobarde”

Juan David Duque aseguró que el precandidato presidencial estaría obligando a Gustavo Petro a sacar al exalcalde de Medellín de la consulta interna del Pacto Histórico

Jefe de debate de Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo publicó video con amenazas: “Tomaremos correctivos al respecto”

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clownn, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Shakira despierta críticas por la

Shakira despierta críticas por la reacción que tuvo cuando uno de sus camarógrafos cayó al piso: “Qué pena, debió mostrar empatía”

José Rodríguez se refirió a las acusaciones de Yina Calderón que han generado drama en redes sociales: “No tengo enemigos”

Rubigol negó incumplimiento tras el reclamo millonario de un emprendedor colombiano, y ahora el caso se resolverá en estrados judiciales

Cuñada de Maleja Restrepo reveló lo que pensaba de la actriz y presentadora: “Yo soy una idiota”

Hermana de B King dejó mensaje tras conocerse la muerte del cantante en México: “Las amenazas no se pueden ignorar”

Deportes

Once Caldas vs. Independiente del

Once Caldas vs. Independiente del Valle: hora y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Estos fueron los futbolistas colombianos que compartieron con Dembélé, el nuevo Balón de Oro, a lo largo de su carrera

Excompañero del Liverpool comparó a Luis Díaz con Lionel Messi: “Tuve que darle un par de patadas”

Equipo de Efraín Juárez en México no quiso fichar a Radamel Falcao tras salir de Millonarios

Se filtró la que sería la nueva camiseta que llevaría Luis Díaz con el Bayern Múnich y hay polémica en redes