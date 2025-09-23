Daniel Briceño recordó polémicas declaraciones de Alfredo Saade, tras quejarse de que no tiene seguridad: “Pero si es como montar bicicleta”

Daniel Briceño se despachó en contra de Alfredo Saade, por sus recientes denuncias frente al tema de su seguridad - crédito @danielbricen/X -@alfredosaadev/X

Uno de los temas que sigue estando en la palestra pública es la seguridad de los precandidatos presidenciales: un tema que se intensificó tras el atentado en el que terminó siendo asesinado el senador Miguel Uribe Turbay, que tras dos meses y cuatro días murió, el 11 de agosto de 2025, en la Fundación Santa Fe de la capital de la República. El más reciente en pronunciarse en ese sentido fue el exjefe de despacho Alfredo Saade.

El controversial exfuncionario, que se inscribió como precandidato presidencial en la consulta del Pacto Histórico, se quejó en sus redes sociales y denunció que no está recibiendo protección para lo que sería su ejercicio proselitista. Unas declaraciones que fueron criticadas por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que le recordó al autodenominado “pastor” sus afirmaciones frente a lo que, para él, era el ejercicio político.

“Acabo de llegar a Medellín. Seguimos en nuestra travesía de nuestra candidatura a la presidencia de la República a través del Pacto Histórico. La UNP no nos responde, no tenemos vehículo para transportarnos. Muy agradecido con la Policía Nacional, que nos está prestando un servicio, pero infortunadamente, ellos no tienen un vehículo disponible inmediatamente para yo poder transportarme”, indicó Saade.

La dura réplica de Daniel Briceño a Alfredo Saade

Frente a este comentario, Briceño no dudó en responderle y recordar las afirmaciones, tras el atentado sufrido por Uribe Turbay, en el que indicaba que en la práctica política existían esta clase de riesgos, y que era como “montar bicicleta”; haciendo un paralelo con los riesgos que traería consigo el desplazarse en este medio de transporte, en un hecho que por desgracia terminó en la muerte del congresista del Centro Democrático.

"Pastor, pero si la política es como montar en bicicleta, ¿no?“, expresó Briceño en su mensaje en la red social X, en relación con las quejas de Saade, que hasta el 20 de agosto se desempeñó como jefe de gabinete del presidente Petro y que también sonó como posible embajador de Colombia en Brasil; cargo que no aceptó debido a que tenía en curso una eventual suspensión de la Procuraduría General de la Nación.

Es preciso recordar que, en aquella oportunidad, Saade -el día en que se confirmó el deceso de Uribe Turbay- hizo la comparación que causó controversia en el espectro político. Lo anterior, frente al silencio que, en ese entonces, caracterizó al jefe de Estado frente a las afirmaciones del que era uno de sus empleados más cercanos, como ocurrió con Saade, que desató lluvia de comentarios frente a la actual administración.

“No creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelló un vehículo. Y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado”, afirmó el entonces funcionario, que gozaba del respaldo del primer mandatario, antes de que se terminara confirmando su desvinculación.

Y es que Saade, que había sido incorporado al Ejecutivo en junio para asumir la jefatura del gabinete presidencial, causó indignación generalizada por su comparación de la actividad política y montar bicicleta, pues diversos críticos consideraron que buscaba restar gravedad al fallecimiento, tras el violento ataque que sufrió el joven político el 7 de junio, cuando se encontraba en el parque El Golfito de la capital.

“¡No puedo creer que ni hoy tengan un poco de respeto y altura! ¡Qué asco y que cinismo!”, expresó en su momento la representante Katherine Miranda. Por su parte, Alejandro Gaviria, exministro de Educación, no ocultó su molestia frente a lo dicho por el “pastor”, pues no fue un accidente casual, sino “un crimen planeado y ejecutado por grupos violentos que sienten que pueden matar impunemente”.