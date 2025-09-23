Chapinero JobFest ofrecerá más de 4.000 vacantes en tecnología en Bogotá el 24 y 25 de septiembre: así puede participar

La feria conecta talento humano con más de 80 empresas del sector tecnológico - crédito Luisa González/REUTERS

Más de 4.000 vacantes laborales en el sector de tecnología o TI estarán disponibles el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre en Chapinero JobFest, la feria de empleo organizada para acercar el talento humano a nuevas oportunidades en Bogotá.

La iniciativa, alineado a la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, busca conectar a personas en búsqueda de trabajo con más de 80 empresas que requieren perfiles especializados en innovación, competencias digitales y transformación tecnológica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La feria JobFest, que cuenta con el respaldo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la coordinación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), se desarrollará en dos locaciones clave en la localidad de Chapinero: el parque El Lago Gaitán y el Centro Comercial Unilago (carrera 15 #78-33). El horario de atención será de 10:00 a. m., a 4:00 p. m., ambos días, período en el que los participantes podrán presentar su hoja de vida impresa y documento de identidad para postularse a diversas ofertas laborales.

Los asistentes pueden postularse a empleos en desarrollo web, análisis de datos y gestión de proyectos - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Dentro del evento, los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con empresas que tienen vacantes activas en áreas como el desarrollo web, la gestión de infraestructura tecnológica, el soporte de sistemas, el análisis de datos y la dirección de proyectos tecnológicos. Además, quienes asistan podrán inscribirse a talleres orientados al fortalecimiento de habilidades profesionales, actualización sobre tendencias en el sector TI y la ampliación de la red de contactos, facilitando así el acceso a empleo formal y de calidad.

La Secretaría Distital de Desarrollo Económico instó a los buscadores de empleo a participar directamente, sin intermediarios ni pagos por trámites, para garantizar un proceso seguro y evitar estafas. La postulación a las vacantes de ‘Talento Capital’ es completamente gratuita y se realiza en los puntos autorizados el día del evento. Así lo confirmaron voceros de la entidad y de la CCB, quienes reiteraron que no existen cobros en ninguna etapa del proceso de selección.

El evento se realiza en el parque El Lago Gaitán y el Centro Comercial Unilago - crédito Alcaldía de Bogotá

Semana de empleo en Bogotá

Como parte de la estrategia, la dependencia de Desarrollo Económico igualmente tendrá disponible más de 400 vacantes laborales hasta el 27 de septiembre, de las cuales 255 puestos están orientados especialmente a personas con formación tecnológica, lo que representa cerca del 60% de la oferta.

Las oportunidades abarcan distintos niveles de educación: desde formación básica primaria, secundaria, media, técnica, profesional, especialista y también para personas sin estudios formales. Los sueldos ofertados pueden alcanzar hasta seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, con un requisito de experiencia máxima de tres años, lo que amplía el espectro de acceso para jóvenes y personas con menor recorrido laboral.

Se ofrecen vacantes para personas con distintos niveles educativos y experiencia laboral - crédito Alcaldía de Bogotá

El catálogo de vacantes ofrecidas para los dos días de feria es diverso e incluye cargos como técnico en sistemas, analista de infraestructura, desarrollador web, técnico eléctrico y de sistemas de seguridad, profesional de TICS e ITS, además de funciones en áreas administrativas y operativas como gestor de bienestar en línea, técnico auxiliar en enfermería, supervisor de operaciones de servicios generales, ejecutivo de ventas, operario de mensajería, auxiliar de materia prima y chef.

Se suman a la lista puestos gerenciales y de coordinación como director de proyectos, director de educación y cultura, director de gestión empresarial, director de mercadeo y publicidad, director de economía y finanzas, y director de infraestructura vivienda y tierras, así como jefaturas y coordinaciones en áreas logísticas, comerciales y técnicas. Entre las vacantes internacionales se incluyen representante de servicio al cliente trilingüe (español, francés e inglés niveau C1) y team leader sales support.

Finalmente, la secretaría invitó a todos los interesados a acudir con los documentos requeridos, para aprovechar los espacios de capacitación, postulación y orientación que estarán disponibles hasta el cierre del evento el jueves 25 de septiembre.