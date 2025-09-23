Colombia

Capturaron a ‘Pelo’, uno de los sicarios clave de la banda Carne Rancia en Antioquia: ejecutaban homicidios selectivos

Autoridades detuvieron al presunto responsable de 24 homicidios y tráfico de drogas en el suroeste antioqueño

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

Captura de alias Pelo, presunto
Captura de alias Pelo, presunto sicario del Suroeste de Antioquia - crédito Policía Antioquia

Las autoridades antioqueñas realizaron la captura de uno de los principales sicarios del grupo delincuencial Carne Rancia, en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, donde las autoridades reportaron la detención en flagrancia de alias Pelo, individuo señalado por coordinar y ejecutar homicidios selectivos, así como por facilitar el tráfico de estupefacientes en la región.

El hecho, resultado de una operación conjunta entre la Seccional de Investigación Criminal y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), incluyó el allanamiento de un inmueble en el que se incautaron un arma de fuego, un radio de comunicación, una gramera y un teléfono móvil, artículos que, según la Policía, estaban vinculados a la comisión de delitos graves.

De acuerdo con la información difundida por Noticias Telemedellín, la trayectoria criminal de “Pelo” se extendía por al menos dos años dentro de la estructura delictiva, periodo en el cual habría ordenado y perpetrado una serie de asesinatos en el municipio.

Dos semanas antes, tres integrantes
Dos semanas antes, tres integrantes de la banda Carne Rancia fueron condenados, en Ciudad Bolívar - crédito Policía

En el balance presentado por las autoridades se atribuye a este individuo la responsabilidad de, hasta la fecha, 24 muertes violentas en Ciudad Bolívar, consolidando su perfil como uno de los operadores más temidos del grupo en la región.

Las labores de inteligencia revelaron que “Pelo” disponía de equipos de comunicación que le permitían neutralizar las acciones de la Fuerza Pública y coordinar operativos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

“El capturado fue identificado con el alias de Pelo, quien según las investigaciones se desempeñaba como sicario responsable de homicidios selectivos en Ciudad Bolívar, con una trayectoria criminal de al menos dos años dentro de la estructura y delinquiendo también no solo en Ciudad Bolívar sino en la subregión del Suroeste”, explicó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del Departamento de Policía Antioquia.

El operativo forma parte del Plan Cosecha Cafetera, estrategia implementada por la Policía Nacional en respuesta al recrudecimiento de la violencia asociada al control territorial y al narcotráfico en la región.

En palabras del coronel Muñoz, “con esto demostramos las capacidades con las cuales contamos en la subregión Suroeste y a través de lo que se ha logrado presentar en el marco del Plan Cosecha Cafetera”.

El municipio de Ciudad Bolívar,
El municipio de Ciudad Bolívar, en el Suroeste antioqueño - crédito Google Maps

Tras su detención, alias Pelo quedó a disposición de la Fiscalía, y vigente el proceso de judicialización que buscará esclarecer la totalidad de los hechos delictivos que se le atribuyen y consolidar la afectación directa a las capacidades operativas de la organización para la que trabajaba.

De acuerdo con la información de medios locales, dos semanas antes de la captura de “Pelo”, otros cinco integrantes fueron capturados, tres de ellos judicializados, en el mismo municipio.

Sicarios asesinaron a comerciante en su local en Jericó, Antioquia

El municipio de Jericó, localizado en el Suroeste antioqueño fue el escenario del asesinato de un reconocido comerciante, que ocurrió en la noche del 20 de septiembre de 2025. Con este caso, el número de homicidios en la localidad alcanza seis en 2025, según informó Hora 13 Noticias.

El crimen ocurrió en el sector Los Patios, donde el comerciante, identificado como Arley C., fue atacado dentro de su propio establecimiento. Individuos encapuchados, que se movilizaban en bicicleta, irrumpieron en el negocio y abrieron fuego contra la víctima, acabando con su vida en el lugar de los hechos.

Este, que municipio es llamado
Este, que municipio es llamado "la Atenas de Colombia" se preocupa por el creciente número de sicariatos - crédito Alcaldía de Jericó

La modalidad sicarial, ejecutada en pleno espacio laboral, causó pánico en el momento del crimen, entre los comerciantes y habitantes del municipio.

Posterior al asesinato, las autoridades desplegaron el procedimiento judicial correspondiente y comenzaron las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias alrededor de este hecho violento.

Medios locales afirmaron que hay fuerte preocupación de la comunidad, ya que el asesinato se convirtió en el sexto homicidio del año en Jericó, una situación que aumenta el temor entre los habitantes y comerciantes de la zona.

La Policía y demás organismos investigativos sostienen que continuarán trabajando para frenar la escalada de violencia en el municipio y esclarecer los móviles detrás de estos asesinatos

