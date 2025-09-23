Colombia

María Fernanda Cabal se refirió a la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González: “Petro lo protege”

La senadora del Centro Democrático cuestionó la efectividad de la notificación internacional contra González, asegurando que el respaldo del presidente impediría cualquier avance en el proceso judicial internacional

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
María Fernanda Cabal cuestionó al
María Fernanda Cabal cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro luego de que la interpol expidiera circular roja para la captura de Carlos Ramón González por el caso Ungrd - crédito María Fernanda Cabal/Facebook y Presidencia de la República

Interpol, desde su sede principal en Lyon, Francia, activó una notificación internacional para buscar y arrestar a Carlos Ramón González, quien ocupó la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia. González, de 66 años y miembro de la Alianza Verde, enfrenta acusaciones por corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero en el contexto de la investigación sobre la Ungrd.

Ante la emisión de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, partido opositor al Gobierno, se pronunció a través de su cuenta en X. Cabal afirmó que esta medida no surtirá efecto y argumentó: “No tendrá efecto ninguno porque Petro lo protege”, en referencia a lo que considera un respaldo del presidente Gustavo Petro hacia González, lo que impediría que las acciones internacionales prosperen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La senadora María Fernanda Cabal expresó su escepticismo en torno a la efectividad de la notificación roja de Interpol emitida contra Carlos Ramón González, destacado miembro de la Alianza Verde, al considerar que cuenta con protección política tanto en Colombia como en el extranjero.

Cabal, integrante del partido Centro Democrático, subrayó que la supuesta cercanía de González con el presidente Gustavo Petro, así como con aliados internacionales como Daniel Ortega, obstaculizaría cualquier intento de arresto o extradición.

Además, la senadora hizo hincapié en la contradicción que representa, a su juicio, la postura pública de figuras como González y Olmedo López sobre la lucha contra la corrupción, en contraste con los actuales escándalos.

“La circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, socio, amigo de Petro y dueño del partido Verde de Claudia López no tendrá efecto ninguno porque Petro lo protege y su camarada Ortega en Nicaragua también. Estos personajes eran los que hablaban como Olmedo López de lucha contra la corrupción”, afirmó la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de X.

María Fernanda Cabal cuestionó la
María Fernanda Cabal cuestionó la efectividad de la circular roja de la Interpol - crédito @MariaFdaCabal

El exministro de Justicia del Gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz, también se refirió a la situación de Carlos Ramón González en su cuenta en X. Ruiz subrayó que la designación de González como director del Departamento Administrativo de la Presidencia fue una decisión del presidente Gustavo Petro y cuestionó que figuras vinculadas a investigaciones por corrupción hayan ocupado posiciones de alto nivel bajo el lema del “cambio”.

“Recuerden que fue Petro quien nombró a Carlos Ramón González director del DAPRE. Cada vez que vean la circular roja, prófugo y buscado en 196 países, recuerden que este es el tipo de delincuentes que el ‘cambio’ premió y llevó al poder”, afirmó Wilson Ruiz en su mensaje.

Wilson Ruiz también habló de
Wilson Ruiz también habló de la expedición de circular roja en contra de Carlos Ramón González - crédito @WilsonRuizO

Tras la emisión de esta directriz, los cuerpos de seguridad de 196 países tienen luz verde para ubicar y detener al exfuncionario, quien enfrenta una medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá por su presunta implicación en el entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Aunque las gestiones para conseguir respaldo a nivel internacional comenzaron en julio, la notificación de Interpol recibió aprobación solo hace pocos días. Posteriormente, Carlos Ramón González habría salido de Colombia rumbo a Nicaragua, país en el que recibió asilo político y cuyo gobierno se negó a tramitar su extradición.

Tras la emisión de esta
Tras la emisión de esta directriz, los cuerpos de seguridad de 196 países tienen luz verde para ubicar y detener al exfuncionario, quien enfrenta una medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá - crédito Colprensa

La Fiscalía informó en agosto que la ausencia de pronunciamiento de Interpol complicaba el cumplimiento de la orden de captura. Sin embargo, con la reciente publicación de la circular roja, se abren nuevas posibilidades para que González sea entregado a la justicia colombiana.

De hecho, en ese sentido el 15 de agosto, después de conocerse la controvertida concesión de residencia, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego publicó en la red social X lo siguiente:“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalCarlos Ramón GonzálezCircular rojaCircular roja interpolInterpolGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Santoral 23 de septiembre, día de San Pío de Pietrelcina

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 23 de septiembre, día

Enrique Gómez reaccionó a las declaraciones de Petro en Nueva York: “El único que no volverá a ver a Mickey Mouse es usted”

El dirigente opositor utilizó las redes sociales para lanzar un comentario sarcástico dirigido al presidente colombiano, luego de que este se autodenominara como mandatario descertificado por un país extranjero, durante un evento internacional

Enrique Gómez reaccionó a las

“No respetó ni la misa”, hombre en Usme aprovechó eucaristía para cometer un hurto

El hombre, que fingió ser parte de la ceremonia, aprovechó un descuido de los feligreses y se coló en las instalaciones donde dictan talleres de catequesis para robar

“No respetó ni la misa”,

Petro se pronunció en foro de la ONU sobre descertificación de EE. UU. a Colombia: “Por esto me quieren matar”

El presidente colombiano lanzó duras críticas a su homólogo Donald Trump y a Naciones Unidas por la política antidrogas

Petro se pronunció en foro

Lotería de Cundinamarca: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Cundinamarca y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Lotería de Cundinamarca: los números
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pese a estar dialogando con

Pese a estar dialogando con el Gobierno Petro, el Clan del Golfo sigue sembrando terror en Colombia: Lanzaron amenazas a otras organizaciones en Cúcuta

La Familia Michoacana, cartel mexicano que estaría detrás del crimen de B King y Regio Clown, habría contratado mercenarios colombianos para entrenar sicarios

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

ENTRETENIMIENTO

Los mensajes de WhatsApp entre

Los mensajes de WhatsApp entre Regio Clownn y su pareja que hablaban de verse con “El comandante” antes de ser asesinado

Sofía Avendaño lamentó la muerte de B-King y envió desgarrador mensaje a la familia del artista: “Yo creo en la justicia divina”

Tammy Parra confesó que tuvo una mala experiencia al trabajar con Maluma: “Ahí entendí el significado de ‘no conozcas a tus ídolos’”

Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Colombia

La particular reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza durante su concierto en Barranquilla

Deportes

Llueven críticas a France Football

Llueven críticas a France Football por ganadora del premio al que estaba nominada Linda Caicedo: “Es un robo”

Periodista colombiano confirmó el arreglo de Jorge Bava, técnico de Santa Fe, con Cerro Porteño del Paraguay

Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y las miradas se trasladaron a la Tricolor: cuál colombiano estuvo más cerca del premio

Cambio de horario para el debut de la selección Colombia en Liga de Naciones Femenina 2025-2026: así quedó la programación

“Este tipo está loco”: así recordaba Juan Fernando Quintero a Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro