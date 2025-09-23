Colombia

Armando Benedetti ejercerá como ministro de Justicia ad hoc para casos específicos, incluida la condena de Álvaro Uribe

La decisión se tomó luego de que el titular de esa cartera, Eduardo Montealegre Lynett, manifestara impedimento para actuar en asuntos relacionados con la ejecución de la condena penal contra el expresidente

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

El presidente Gustavo Petro expidió
El presidente Gustavo Petro firmó un decreto mediante el cual nombra al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, como ministro de Justicia y del Derecho ad hoc. Esta designación se aplicará exclusivamente para determinados asuntos en los que el titular de la cartera, Eduardo Montealegre Lynett, manifestó impedimento, entre ellos la ejecución de la condena penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La decisión se formalizó a través del Decreto 1014 de 2025, expedido el 21 de septiembre. El documento establece que la designación se realiza con base en lo previsto en la Constitución y en la Ley 63 de 1923, que faculta al presidente para asignar estas funciones cuando un ministro se declara impedido y el impedimento es aceptado por el Consejo de Ministros.

El decreto señala que en sesión del 19 de septiembre de 2025, el Consejo de Ministros aceptó el impedimento expresado por Eduardo Montealegre para intervenir en tres ámbitos específicos.

El primero de ellos corresponde a las actuaciones derivadas de la Ley 2220 de 2022, que regula la conciliación y resolución de conflictos, únicamente cuando dichas funciones estén dirigidas a los centros de conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El segundo motivo abarca las decisiones y trámites administrativos relacionados con la labor del ministro como cabeza del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En este caso, la actuación se limita al cumplimiento de la condena penal impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El tercer aspecto está relacionado con procesos de extradición, específicamente los que involucran a Marianela Álvarez Rosas, Carlos Guillermo González Álvarez, Oscar Leonardo Álvarez Mendoza y Miguel Ángel González Zambrano.

En desarrollo...

