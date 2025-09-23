Colombia

Analistas explicaron las razones por la que el dólar bajó a $3.851 y el peso colombiano lidera en emergentes

Especialistas atribuyen la caída de la divisa a la política de tasas de la Fed, el fenómeno ‘carry trade’, la estabilidad del petróleo y la confianza en el mercado colombiano

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

El precio del dólar cae
El precio del dólar cae a $3.851, su nivel más bajo desde mayo de 2024 - crédito Pablo Sanhueza/Reuters

El reciente descenso del precio del dólar a $3.851 ha captado la atención de los mercados financieros, marcando un nivel que no se veía desde el 29 de mayo de 2024.

Según los analistas consultados por La República, este comportamiento responde a una combinación de factores globales y locales, entre los que destacan los recortes de la Reserva Federal, la pérdida de tracción de la divisa en los mercados internacionales, el fenómeno del carry trade, la inflación en Colombia y la evolución del petróleo.

“Esa brecha entre la expectativa inversionista y la postura oficial alimenta la presión bajista sobre el dólar global”, afirmó Paula Chaves, analista de mercados de HFM.

El ciclo de flexibilización de la Reserva Federal ha sido determinante en la dinámica reciente del dólar. Aunque Jerome Powell mantiene un discurso prudente, los mercados anticipan una reducción de tasas más agresiva, lo que ha impulsado a los inversionistas a buscar alternativas en mercados emergentes como Colombia.

Analistas atribuyen la baja del
Analistas atribuyen la baja del dólar a recortes de la Reserva Federal y al fenómeno del carry trade - crédito Dado Ruvic/Reuters

Chaves explicó que “las expectativas de menores tasas en EE.UU. suele restar atractivo al dólar, pues reduce el diferencial de rendimientos frente a otras divisas”.

Este fenómeno ha debilitado el índice DXY, que mide el desempeño del dólar frente a monedas como el euro y la libra, influido también por datos de empleo menos robustos en Estados Unidos y la política arancelaria de Donald Trump.

El carry trade se ha consolidado como otro de los motores detrás de la caída del dólar. Mauricio Acevedo, estratega de Divisas y Derivados en Corficolombiana, detalló a La República que este mecanismo permite a los fondos de inversión trasladar recursos desde mercados con tasas bajas, como Suiza, hacia países latinoamericanos con mayor rentabilidad, entre ellos Colombia.

Chaves añadió que la inflación local y la política del Banco de la República han incidido en la cotización de la divisa. “La inflación local ha dejado de caer al ritmo esperado y todavía se mantiene por encima de la meta del Emisor. Esa persistencia en los precios, especialmente en alimentos y servicios básicos, obliga a la autoridad monetaria a actuar con prudencia. Ha recortado tasas, pero de forma gradual mientras evita enviar señales de exceso de confianza”, sostuvo Chaves.

