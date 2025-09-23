A detenido por muerte de colombiana en EE. UU. le negaron la fianza: tendrá que responder por el accidente de tránsito que le cobró la vida

La colombiana fue descrita por sus vecinos como una joven con todo un "futuro por delante" - crédito cortesía

El lunes 22 de septiembre de 2025, un juez en Miami, Estados Unidos, negó la solicitud de fianza a un conductor de 24 años acusado por el delito de homicidio vehicular.

Todo por cuenta del accidente de tránsito que resultó en la muerte de una mujer de 35 años, de origen colombiano, identificada como Cinthia Liliana Sierra Linares.

Según reportó Univision 23 Miami, el acusado compareció el mismo lunes ante la corte para la audiencia correspondiente al proceso penal.

La colisión fatal, según detallan las autoridades, provocó el fallecimiento inmediato de la víctima, generando consternación en la comunidad local y en la familia de la fallecida.

El hecho ha sido ampliamente cubierto por medios locales, que han resaltado la gravedad del caso y la decisión de la justicia de mantener al sospechoso en detención preventiva mientras avanza el proceso.

El juez encargado del caso consideró la gravedad de los cargos y los riesgos potenciales asociados a la liberación del acusado al determinar que debía permanecer bajo custodia.

La víctima, reconocida en la zona por su origen colombiano, ha recibido mensajes de apoyo y condolencias tanto en círculos comunitarios como en redes sociales.

El proceso judicial continuará en los próximos días mientras la Fiscalía presenta nuevas pruebas y se avanza en la investigación. Univision 23 Miami confirmó que la defensa del acusado podría apelar la decisión ante una instancia superior, aunque hasta el momento no se ha informado de pasos adicionales. La familia de la víctima permanece a la espera de justicia y del esclarecimiento total de los hechos.